Walter Bento enfrenta un día clave ante el Consejo de la Magistratura y está cerca del juicio político

Sin embargo, desde Buenos Aires explican que tal condición no es imprescindible y por lo tanto el dictamen acusatorio -aprobado con 4 votos de Juntos por el Cambio y 3 abstenciones del kirchnerismo- que promueve la acusación y suspensión del juez Walter Bento podría ser tratado y votado.

En esa sintonía van los consejeros que avalan el proceso administrativo contra el juez mendocino.

En la vereda contraria está el kirchnerismo. Porque se abstuvo de votar el dictamen acusatorio y además porque el diputado nacional Rodolfo Tailhade anticipó, a través de un video, que presentará un nuevo dictamen.

Rodolfo Tailhade, legislador nacional K, se opone al dictamen acusatorio contra el juez Walter Bento.

"Nosotros vamos a ir con un planteo propio: un dictamen serio y razonable que no dependa de la causa penal (por delitos de corrupción) que se le sigue al juez Bento (en Mendoza)" "Nosotros vamos a ir con un planteo propio: un dictamen serio y razonable que no dependa de la causa penal (por delitos de corrupción) que se le sigue al juez Bento (en Mendoza)"

"El dictamen aprobado está subordinado a esa causa penal y no está a la altura de los hechos: es inconsistente y poco serio porque no trató las pruebas incorporadas a lo largo de la investigación y tampoco el descargo del juez Bento" "El dictamen aprobado está subordinado a esa causa penal y no está a la altura de los hechos: es inconsistente y poco serio porque no trató las pruebas incorporadas a lo largo de la investigación y tampoco el descargo del juez Bento"

"Corre riesgo el juicio político al juez Bento si insistimos en mantener un dictamen de estas características" "Corre riesgo el juicio político al juez Bento si insistimos en mantener un dictamen de estas características"

Suspenso y cuestión de números

Para que el juez federal de Mendoza Walter Bento -titular del Juzgado 1 y con competencia electoral- sea suspendido y llevado a juicio político se necesitan 13 de los 19 votos del plenario del Consejo de la Magistratura que preside Horacio Rosatti, también titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dicho de otro modo, el juez Bento necesita 7 votos para zafar y seguir en el cargo.

En las últimas horas, desde Buenos Aires cuentan que 12 de los 13 votos para avanzar contra Bento están asegurados pero admiten que son insuficientes porque uno de los magistrados que forma parte del Consejo, y que tiene trato cercano al magistrado federal de Mendoza, no está dispuesto a acompañar a los acusadores, a quienes se ha identificado claramente con el radicalismo y el macrismo.

Final abierto también en este caso.

Además, tampoco está garantizada la presencia de la consejera K Vanesa Siley, quien durante las últimas horas fue internada y sometida a una cirugía menor. Ella misma lo anunció por Twitter el lunes a la noche.

Siley es importante en este proceso, especialmente para Bento, porque aportaría uno de los 7 votos necesarios para postergar el procedimiento administrativo. Sin embargo, trascendió que la legisladora nacional hará todo lo posible por estar presente en la reunión del plenario. Siempre y cuando el mandato político lo considere necesario, ella daría el presente al menos de modo virtual.

Todo puede pasar este miércoles en el Consejo de la Magistratura.

