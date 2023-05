El Consejo de la Magistratura dejó al juez Walter Bento al borde de la suspensión y juicio político

A favor de que Bento sea acusado se manifestaron Piedecasas y los legisladores Eduardo Vischi (UCR), Álvaro González (Juntos por el Cambio) y Roxana Reyes (UCR).

Tres kirchneristas votaron por la abstención: Héctor Recalde, Rodolfo Tailhade (vice de la Comisión de Acusación) y Vanesa Siley.

Miguel Piedecasas

Miguel Piedecasas presidió la sesión de la Comisión de Acusación contra Walter Bento.

El miércoles 31 de mayo, el organismo jurídico-político que preside Horacio Rosatti, decidirá, también por votación, si Walter Bento es suspendido y llevado a juicio político por estar acusado de una batería de delitos de corrupción mientras se desempeña como titular del Juzgado Federal 1 Penal con competencia electoral.

Antes, al juez Walter Bento le rechazaron dos planteos

Al comienzo de la audiencia, la Comisión de Acusación rechazó dos planteos del juez Bento: la suspensión de la audiencia y la incorporación de nuevas pruebas en la causa penal por asociación ilícita que comezará a juzgarse el 26 de julio.

Sin embargo, a propuesta de Piedecasas, los consejeros votaron el rechazo "por considerarlos inadmisibles" en este tipo de procesos administrativos.

"Bento presentó escritos ante la comisión, que no es competente porque en esta instancia no se prevé la aceptación de recursos"

A continuación, Piedecasas puso a disposición de la Comisión de Acusación el dictamen para iniciar el proceso de suspensión y remoción del juez Bento por mal desempeño de sus funciones directamente vinculado por los delitos de corrupción que se le atribuyen.

La votación terminó con 4 votos a favor del dictamen acusatorio y 3 abstenciones.

Las posturas a favor y en contra de Walter Bento

Antes de votar, tomaron la palabra varios consejeros.

Rodolfo Tailhade, legislador nacional por el Frente de Todos, anticipó su negativa a que el juez Bento sea llevado a juicio político.

"Acá, en la Comisión de Acusación, estamos diciendo que los delitos que se le atribuyen al juez existieron pero eso se va a discutir en Mendoza a partir del 26 de julio durante el juicio oral y público. Por esto, no me parece que este dictamen tenga la consistencia y la seriedad que requiere de la gravedad de esta decisión, que podría desembocar, como mínimo, en la suspensión del juez Bento en su cargo"

Buenos Aires: El diputado Luis Rodolfo Tailhade participa del debate de la Comisión Penal, sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos entre otros temas. Foto: Fanton osvaldo/Télam/aa 20032018 Rodolfo Tailhade, del Frente de Todos.

Miguel Piedecasas fue enfático e impulsó que Bento sea acusado al final de la audiencia, aunque aclaró que se trata de una etapa "preliminar".

"Esta etapa, que es preliminar, insisto, que es preliminar, lleva dos años, ¡dos años... no lleva dos meses. Esta de hoy es una propuesta de la Comisión de Acusación al plenario, que decidirá si suspende y juzga al juez Bento por mal desempeño; allí está garantizado el derecho de defensa y él podrá dar su versión y ofrecer las pruebas que considere, según sus pretensiones"

"Me conmueve fuertemente para apoyar este dictamen que estamos frente a ocho procesamientos firmes de un magistrado de la Justicia Federal. Por lo tanto, hay elementos de convicción suficientes para entender que ha cometido los hechos y que podría ser culpable"

"La importancia y trascendencia de los hechos por los cuales se encuentra procesado el juez Bento son delitos gravísimos, mucho más para los estándares de un funcionario público que tiene la alta responsabilidad de ser el garante no solo de la Constitución sino de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos"

