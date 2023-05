Con el apoyo del demarchismo, el oficialismo retuvo a Balsells Miró como auditor general

Si bien el voto es secreto, desde el peronismo confirmaron que el bloque en su totalidad votó en contra, por lo que la aprobación se habría logrado gracias al apoyo de los senadores del oficialismo pero también del demarchismo, hoy parte de La Unión Mendocina.

Balsells Miró (1).jpg Gabriel Balsells Miró seguirá como auditor general de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública por 5 años más.

Otra versión que se flitró en los pasillos de la Legislatura es que solo tres de los cuatro senadores de LUM (Rolando Baldasso, Valentín González, Germán Vicchi y Gabriel Pradines) votaron a favor y que el restante para completar los positivos llegó del peronismo.

El voto del demarchismo para la aprobación del pliego de Balsells Miró

Según advirtieron desde el bloque del PRO intervenido no hubo un mandato para apoyar o no el nuevo nombramiento de Balsells Miró, sino que "cada uno voto de acuerdo a sus convicciones".

Desde el peronismo, en tanto, el que se pronunció tras la sesión de acuerdos fue Lucas Ilardo. El senador advirtió que votaron en contra no por una cuestión relativa particularmente a Balsells Miró, sino por la "coptación institucional por parte de Alfredo Cornejo".

"Basells Miró me parece una persona respetable pero la UCR controla las instituciones, la Justicia, el Tribunal de Ética, la Contaduría, el Tribunal de Cuentas. Se ha violado la costumbre de que haya alguien de la oposición", aseguró Ilardo.

"Transformar a Mendoza en una monarquía ha sido la permanente convicción de Cornejo y nosotros no coincidimos", agregó. "Creemos que tiene que haber un control institucional por parte de la oposición", dijo y enumeró casos que considera que desde Ética Pública no se han analizado: "No se investigó la corrupción en Vialidad provincial, el caso de denuncia a un funcionario de Godoy Cruz que tiene un patrimonio $150 millones y es monotributista; o la sociedad anónima entre el ministro Mario Isgro y Florentino Paco. La oficina de Ética debería al menos citarlo pero tampoco lo hizo con el pastor Bonarrico o el ministro Víctor Ibañez".

Sobre el voto del demarchismo y del oficialismo, Ilardo dijo en tono electoralista: "La Unión Mendocina De Marchi Cornejo volvieron a votar juntos. Están unidos y son lo mismo en su manera de pensar y actuar. De Marchi es cómplice de la coptación institucional de Cornejo y acompaña en las votaciones".