El "concejal rebelde" de Tunuyán renunció a su cargo en Salud y puede pelear la intendencia

El texto de esa norma dice así: "Podrá desempeñarse más de un cargo rentado en la Administración Pública provincial, municipal y OSEP, sólo en zonas rurales y cuando las necesidades de la salud pública o la falta de médicos lo justifiquen como medida excepcional. En ese caso, las designaciones de más e un cargo deberán hacerse en forma interina y mientras subsistan los motivos que determinaron esa excepción". López afirma que esa excepcionalidad lo alcanza por partida doble:

LUIS LOPEZ.jpg El tunuyanino puede competir este año, aunque no lo dice formalmente.

"Porque soy médico rural, que va por distintas zonas del departamento, y porque faltan médicos traumatólogos en Tunuyán. Es decir: soy médico rural y encima no hay otro. Nos vamos a amparar en esta ley de Carrera Médica" "Porque soy médico rural, que va por distintas zonas del departamento, y porque faltan médicos traumatólogos en Tunuyán. Es decir: soy médico rural y encima no hay otro. Nos vamos a amparar en esta ley de Carrera Médica"

Esto había dicho a UNO a principios de noviembre, cuando estalló la polémica. Sin embargo, casi tres meses después decidió dar un paso al costado y abandonar al menos momentáneamente la medicina para seguir su sendero político. El mismo que podría depositarlo en la intendencia antes de fin de año, si es que avanza con las intenciones que muchos en el departamento le ven: ganas de ser el sucesor de Martín Aveiro.

Este diario volvió a consultarlo al respecto, ya que él sigue afirmando que nunca hizo nada que no estuviera permitido. Sin embargo, sus detractores dicen que lo que debe primar no es aquel texto -ni tampoco la ley de municipalidades, en la que también se ampara- sino la Constitución de Mendoza, en cuyo artículo número 13 se expresa que "nadie podrá acumular dos o más empleos públicos rentados, aun cuando uno fuera provincial y el otro nacional".

Hay una salvedad en la que podría quedar encuadrado. La ley se completa así: "En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los del profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles".

Martin Hinojosa Martin Aveiro.jpg Martín Aveiro (derecha) dejará su cargo a fin de año y en la UCR ven chances de ganarle el municipio al PJ. En la foto con Martín Hinojosa.

"No quiero que se agarren de eso para desacreditarme, aun sabiendo que me asiste el derecho. Además atendí a muchísimos pacientes en los centros de salud que no tuvieron que ir a hacer cola al hospital. Pero nunca he tenido ningún tipo de problemas de este tipo y no quería continuar con esto", fue parte de su respuesta. Ahora, López mantendrá su banca en el Concejo y podrá seguir haciendo política. Sobre la posibilidad de competir en las elecciones, dejó una posible pista en el texto con el cual avisó su decisión:

"Se viene un año de grandes desafíos, grandes cambios y en eso estaremos trabajando por el Bien de Tunuyán", puso en sus redes.

Antecedentes: Rufeil, una maestra en Alvear y otro tunuyanino

La denuncia por la que López tuvo que irse de la medicina -al menos momentáneamente- fue hecha por la concejal del Partido Verde en Tunuyán, Noelia Bustos; y más tarde acompañada por otros dirigentes de ese espacio en la capital mendocina. Tiene al menos tres antecedentes conocidos en Mendoza: el primero refiere al intendente de San Martín, Raúl Rufeil, que fue conminado a abandonar alguno de sus cargos cuando era concejal de ese departamento y, a la vez, director del hospital Notti.

Terminó dejando ambos porque se transformó en el intendente de la comuna.

Raúl Rufeil 2022.jpg A Rufeil también lo alcanzó un dictamen de la Oficina de Ética Pública.

El otro es menos conocido y ocurrió en General Alvear con la docente Hebe Katzer, quien fue elegida como concejal en 2019 y también generó dudas por la simultaneidad de las funciones. En aquel caso, la Oficina de Ética destacó que Katzer debía cumplir horarios en el turno mañana, superponiéndose -de hecho, ya que institucionalmente no habría un horario prefijado para las sesiones- con su rol como edil. No sería el caso con el médico tunuyanino, cuyas tareas se realizaban después del mediodía.

El último ejemplo lo tocaba bien de cerca a López, porque los pedidos en su contra estallaron juntos. Se trata de otro galeno: Juan Marcelo Vidal, del Frente de Todos, quien también recibió la orden de abandonar uno de los dos cargos, sólo que en aquel caso decidió dejar la labor parlamentaria. En su silla ahora se sienta la docente Noel Urbina, del sector de Emir Andraos, precandidato a intendente y delfín de Martín Aveiro.

