Dos ediles de Tunuyán trabajan como médicos y la Oficina de Ética los obligó a renunciar a uno de los cargos

"Es una locura. Yo me enteré este miércoles al mediodía de la decisión, pero sin dudas que voy a hacer una presentación formal para que esto no avance y no tener que dejar ninguno de los dos espacios. No puedo ni quisiera dejar de ser médico porque es mi vocación de toda la vida", contó a Diario UNO el dirigente radical Luis López -hermano de Ida López, la titular del Instituto de Juegos y Casinos-.