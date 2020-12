El caso Florencia Romano tensa el clima político en la Legislatura

Pero previo a ese comunicado, el Justicialismo había pedido conformar una mesa de trabajo para analizar el traspaso de los activos de Potasio Río Colorado de la empresa Vale al Estado mendocino y habían pactado hacer una visita a la mina de Malargüe para constatar el estado en que se encontraba.

Sin embargo, este domingo la oposición en pleno comunicó que suspendía esa visita argumentando que la sociedad mendocina estaba expresando un reclamo legítimo, ante una situación que se repetía de manera sistemática. "Como representantes del pueblo no podemos hacer más que canalizar institucionalmente la demanda por pedido de justicia, como así también esclarecer las responsabilidades políticas en este femicidio", resaltaba el comunicado que firmaban los bloques del PJ, Protectora, Partido Intransigente y Ciudadanos por Mendoza.

Pero en el documento no sólo informaban que suspendían esa visita, sino que resaltaban que esas fuerzas "no participarán de ninguna otra actividad de carácter legislativo hasta que no se hagan presentes el Ministro de Seguridad, Raúl Levrino y Roberto Munives, Director General de la Policía de Mendoza, a dar las explicaciones correspondientes".

La voz oficialista que salió al cruce fue la del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien calificó la actitud del peronismo como "política barata".

"No es momento para hacer política barata con un hecho tan lamentable para todos. Es momento de actuar con responsabilidad, ser cautelosos y seguir trabajando para el fortalecimiento de las instituciones”, retrucó Lombardi.

El radical y una comitiva conformada por 7 legisladores de Juntos por el Cambio comenzaron desde las 7 de este lunes la visita a la recuperada mina de potasio.

Los proyectos que podrían frenarse

En la agenda del oficialismo figuraba que tras la visita a la mina de Potasio Río Colorado, el traspaso de los activos al Estado pudiera tratarse este miércoles 23 en el recinto, pero ante la negativa de todo el marco opositor que condicionó la actividad legislativa a la concurrencia del ministro de Seguridad y el Jefe de la Policía, ese tratamiento podría posponerse.

Junto a eso también se retrasaría también en Diputados el tratamiento de tres proyectos vinculados a Turismo que envió el Ejecutivo y que ya avanzaron en el Senado: esto es autorizar la modificación del plazo de la concesión de la Terminal de ómnibus, otorgar la concesión de tierras fiscales del entorno del embalse de Potrerillos y el llamado a licitación del histórico edificio de calle San Martín 1143 en donde funcionó por muchos años el Ministerio de Turismo.

En tanto, en el Senado se dilataría también la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas que ya tiene media sanción de Diputados.