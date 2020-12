Florencia Romano: el PJ lleva el caso al terreno político

https://twitter.com/lucasilardo/status/1339928377176821760 Hemos decidido desde los bloques @TodosMza citar al Min.d Seg. y al Jefe d la policía en carácter d urgencia a la legislatura con el objeto d realizar interpelación frente a la gravedad d la muerte d Florencia Romano.(14)

El sistema falló, es trágico y alguien tiene que explicar. — Lucas ilardo (@lucasilardo) December 18, 2020

"Es llamativo el silencio oficial del Gobierno en este crimen. Siguieron con la agenda política, con el tema de Potasio Río Colorado, como si no hubiera pasado nada, mientras la gente quiere respuestas de lo que pasó con el crimen de Florencia Romano. Queremos respuestas oficiales porque hasta ahora lo que se dijo en las conferencias de prensa fue realmente lamentable. Esperamos que el mismo lunes el Gobierno se disponga a explicar lo que pasó", enfatizó Ilardo.

A raíz de la investigación realizada por el cuerpo de fiscales pudo saberse que el sábado a las 18.58 ingresó un llamado al 911 pidiendo ayuda y denunciando una situación de violencia de género. En la misma conferencia de prensa que brindaron la fiscal a cargo de la investigación Claudia Ríos, y el fiscal Jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, confirmaron que el llamado fue desatendido ya que desde el propio 911 cortaron la llamada.

"Esto nos hace replantear el funcionamiento de la seguridad en Mendoza, aún más teniendo en cuenta que 250 metros de donde mataron a Florencia Romano se ubica la Comisaría 29 de Gutiérrez. El celular de Florencia se apagó a las 19.17, lo cual hace suponer que, si se hubiera actuado de manera apropiada, la muerte de la adolescente quizás podría haberse evitado", resalta el comunicado del peronismo.

El segundo episodio inquietante lo relató José, el papá de Florencia. La joven desapareció el sábado. El domingo, al ver que no regresaba a casa, la familia decidió ir a la fiscalía de Rodeo de la Cruz (Guaymallén) a poner la denuncia. Según su versión, no se la tomaron porque "no había personal" por ser día feriado, algo totalmente inadmisible en un estado de derecho.

La incapacidad de la policía no solo se manifestó a nivel operativo sino también a nivel humano, en la voz de su Jefe, el comisario Roberto Munives. En la conferencia de prensa del jueves, luego de hallar el cuerpo de la adolescente, Munives sostuvo que quería “resaltar a toda la comunidad que hechos como estos son evitables a través de la educación, a través del cuidado, del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir precisamente porque debemos tener, ante todo, dentro del seno familiar un diálogo y apertura”.

"Así, el Jefe de la Policía, cargó las culpas sobre las víctimas: la familia y la joven asesinada, en lo que consideramos una actitud verdaderamente repudiable e impropia de cualquier funcionario público. Entendemos que tanto el ministro de seguridad, como el Jefe de la Policía, son responsables ante estos hechos, y queremos conocer de primera mano, cómo y por qué se procedió de determinada manera. Lo que planteamos es saber qué funcionarios fueron responsables de que esto sucediera, conocer la cadena de responsabilidades, porque esto no pasó sólo porque una policía cortó el llamado al 911, hay otros responsables. Acá el sistema falló, fue trágico y tienen que dar explicaciones", insistió el jefe del bloque de Senadores del PJ.