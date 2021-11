Dos mujeres, una de izquierda y otra de derecha, coincidieron en que se debe reducir el costo de la política

Este mano a mano entre Barbeito y Llano fue el segundo y penúltimo antes de las elecciones, del programa conducido por Julián Imazio, junto a Pablo Gerardi y Rosana Villegas. No estuvo esta vez, por razones de salud, Agustina Fiadino. La semana pasada, el primer mano a mano fue entre Carlos Iannizzotto y Jorge Pujol.

Lo que sigue es un resumen del programa de este miércoles.

Barbeito y Llano en 7D5.jpg Pablo Gerardi, Noelia Barbeito, Mercedes Llano, Rosana Villegas y Julián Imazio. Esta vez no estuvo Agustina Fiadino.

Reforma laboral

Barbeito: "Como la plantean desde el PRO y coinciden Javier Milei y José Luis Espert, no estamos de acuerdo. Es una absoluta mentira que se van a crear más puestos de trabajo. Esa es un exigencia del Fondo Monetario Internacional: quitarles derechos a los trabajadores como se hizo durante el menemismo y el macrismo,

Llano: "Es necesaria una reforma. No se puede mantener la doble indemnización y se debe reducir la carga tributaria para incentivar la inversión".

Barbeito: "Claro, así pueden despedir libremente. Al revés: nosotros propiciamos reducir la jornada laboral sin afectar el salario. Las grandes empresas no perderían nada y se generaría más trabajo".

Llano: "En Mendoza el empleo privado creció 1,4% y en el ámbito público el 11%. Desde el Estado no se generan condiciones para generar empleo privado genuino mientras crecen la carga tributaria y la industria del juicio y no hay regulaciones laborales".

Barbeito: "Eso ya lo hizo Cornejo. Modificó leyes provinciales para permitir despidos. Creó las oficinas de Conciliación Laboral para que los trabajadores sean considerados ciudadanos de tercera".

El gasto público

Barbeito: "Una cosa es lo que paga de tasas un pequeño comerciante del centro, que es muchísimo y otra los subsidios a las grandes empresas o el salvataje a Pescarmona. Esos son gastos públicos a reducir.

Llano: "Se debe generar empleo a partir del orden nacional porque la inflación ligada al excesivo gasto público genera un fábrica de pobres. Se debe reducir el déficit fiscal y recortar la superestructura estatal que multiplicó ministerios, secretarías, subsecretarías... Hay gran cantidad de gastos superfluos. En Mendoza se licitó la limpieza del Parque General San Martín un 30% más caro que la actual. También debe bajar la publicidad oficial que es de $1.300 millones y reducir las dietas de los legisladores, por supuesto".

Barbeito: "Los legisladores cobran un cuarto de millón de pesos y hablan de los docentes como gasto público. Tienen viáticos también y un fondo, que cuando yo fui senadora era de $500.000 para contrataciones. Ahora debe ser más".

Llano: "Hemos pedido que se reduzcan los adicionales pero además tenemos una propuesta para que los salarios de los funcionarios estén atados a los índices de pobreza. La unicameralidad no lo resuelve. Lo que buscan con eso es convertir la Legislatura en una escribanía del Gobierno. Así han avanzado sobre el Tribunal de Cuentas".

Barbeito: "Sería importante que los funcionarios no tengan esa vida que llevan alejada de los trabajadores. Están totalmente alejados de la realidad. En Mendoza hacen pactos como el de Rodolfo Suarez y Anabel Fernández Sagasti para reformar la ley 7.722.

Llano: "Hay que recortar los privilegios. Hoy los representantes de Mendoza en el Congreso tienen un séquito de asesores".

De Barbeito a Llano: ¿no hay autocrítica por sus cambios desde que estuvo junto a Cornejo y a Suarez y hoy está con Milei y Espert?

Llano: "En su momento nos unimos a Cambia Mendoza por cuestiones programáticas, como por ejemplo la independencia del Poder Judicial, que no se cumplió. Nos distanciamos por cuestiones ideológicas. Vimos una visión de la política como negocio que no nos gustó. Y nosotros adherimos a una idea liberal".

De Llano a Barbeito: ¿creen que el mendocino aspira a vivir como Venezuela o Cuba?

Barbeito: "Decir eso es no conocer nuestras ideas. No es el modelo que queremos. Venezuela no modificó se economía y Cuba en su momento estuvo bien pero hoy hay una burocracia con reducción de democracia y actividad sindical".

Cómo remontar el piso de las PASO

Llano: "Es un proceso. Hay un movimiento liberal cuya máxima expresión la representan Milei y Espert y va a ir decantando en Mendoza. Aquí el 8% votó una opción liberal, ya sea en el interior de Cambia Mendoza o en Vamos Mendocinos. Nosotros somos una opción liberal y antikirchnerista. No estamos con el PRO pero es probable que algunos dirigentes se nos sumen. Omar De Marchi está en nuestra misma línea.

Barbeito: "En 2019 tras el desastre del macrismo, muchos optaron por el menos peor, Alberto Fernández. De la promesa de llenar la heladera pasó a los ajustes. En Mendoza las dos fuerzas principales han sido muy hábiles para presentar otras fuerzas como terceras, con es el caso del Partido Verde, que lleva personas que están en el Frente de Todos. Los partidos mayoritarios han creado franquicias. Fíjense el caso de Martínez Guerra: ha pasado por todos los partidos".

Llano: "Comparto la preocupación de Noelia. Hay una intromisión de los partidos mayoritarios para dividir. En nuestro caso lo hace el radicalismo".

El archivo

A Noelia y a Mercedes les mostraron parte del programa en el que participaron Lautaro Jiménez y Hugo Laricchia,del FIT y el liberalismo respectivamente, en el que hablaron de las dietas de los legisladores y de violencia de género. Luego las dos mujeres dieron sus opiniones.

Barbeito: "Lautaro muestra todos los meses los recibos de sueldos. Nuestros compañeros legisladores de todo el país cobran lo mismo que una docente con 26 años de antigüedad, que es más o menos $55.000. Lo demás va a un fondo para aportar a distintas causas o a nuestro periódico digital".

Llano: "Respeto esa decisión. Nosotros tenemos posturas similares y además de aportar a nuestro partido, colaboramos con escuelas, jardines, comedores..."

Barbeito: "Preocupa mucho que nieguen la educación en violencia de género. La Educación Sexual Integral ayuda a prevenir abusos. Laricchia debería ser el primero en respetar la Ley Micaela.

Llano: "Respeto y le tengo afecto a Laricchia. Pero acá hay muchos referentes de la política que han hecho el curso de la Ley Micaela y predican un discurso feminista que no cumplen y mantienen en su partidos las estructuras verticalistas".

El cuestionario

1: Pronóstico para las elecciones

Barbeito: no dio pronóstico y sí dio porcentajes de las preocupaciones del FIT: "60% de pobrteza, 47% de inflación, 9% desocupación".

Llano: "Cambia Mendoza, 38%; Vamos Mendocinos, 19%; Frente de Todos, 18%; FIT, 7%".

2: Prioridad para Mendoza: rebaja de impuestos, desarrollo de la minería o inseguridad

Llano: "La inflación es lo que más preocupa. Está atada a la rebaja de impuestos".

Barbeito: "Rebaja de impuestos pero para la clase trabajadora.

3: ¿Reina de la Vendimia, sí o no?

Barbeito: "No. Es un concurso que atrasa. No estamos en contra de la Fiesta de la Vendimia".

Llano: "Sí, es parte del patrimonio cultural".

4: ¿A quién votaría para ser gobernadora: a Noelia Barbeito, a Mercedes Llano a Anabel Fernández Sagasti?

Barbeito: "A mí".

Llano: "A mí".

5: ¿Cuál fue mejor gestión, la de Rodolfo Suarez o la de Alfredo Cornejo?

Llano: Cornejo erosionó las instituciones. Le hizo un gran daño a la democracia. Suarez sigue la misma línea, pero sin logros. Por el aspecto económico, me inclino por Cornejo.

Barbeito: "Ninguno. Cornejo maltrató a los docentes y Suarez quiso hacer una Ley de Educación que el pueblo impidió".

6: ¿A quién tendría como ministro de Economía: Alfonso Prat Gay, Martín Guzmán o Lisandro Nieri?

Barbeito: "A alguien de la clase trabajadora".

Llano: "A ninguno de los tres: no representan la ideología laboral".

7: ¿Hay que pagar la deuda externa?

Llano: "Sí, con más actividad económica, con sacrificio de la clase política y con ahorros de la lucha contra la corrupción".

Barbeito: "No. Es una deuda ilegítima. Pidieron dólares y se los fugaron. Hay que investigarla antes de pagarla".