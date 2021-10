Dos candidatos al Congreso debatieron fuerte en Séptimo Día

Los dos dirigentes que participaron del programa que conduce Julián Imazio junto a Rosana Villegas, Agustina Fiadino y Pablo Gerardi estuvieron muy picantes por momentos, con sus cuestionamientos generales al kirchnerismo, al peronismo, al radicalismo y al macrismo. También entre ellos mantuvieron algún contrapunto, en especial en lo referido a la educación sexual, elogiada por Pujol y criticada por Iannizzotto, quien incluso se mostró abiertamente en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE ) a la que directamente quiere derogar.

Un peronista y un ex peronista

Iannizzotto: "No me presenten como peronista porque no lo soy. Me salí del peronismo cuando entró el kirchnerismo a cortar libertades y con sus ideas intervencionistas. El kirchnerismo es la causa fundamental de que hayan sacado de la cancha los fundamentos del PJ. Sacó de la cancha la honestidad. Tiró por tierra a la Justicia. La política es mal vista por culpa del kirchnerismo y el macrismo después le dio vuelta la espalda a la gente. Por eso volvió el kirchnerismo.

Pujol: Sí soy peronista y me gustó mucho la presidencia de Néstor Kirchner. El kichnerismo tuvo su momento de gloria con Néstor pero terminó con Cristina Kirchner-Julio Cobos. El radicalismo dejó desastres grandes. Y con La Cámpora empezó la radicalización de Cristina

¿Por qué siguen en carrera si en las PASO sacaron poco más del 3%?

Pujol: "Tuvimos un gran debate y tenemos mucha fe en los mendocinos. Yo soy el único candidato a senador que vive de su trabajo. Tengo mi consultorio y mis empleados. Siempre estuve en equipos técnicos del peronismo. A mí, 30 mil mendocinos me dijeron "che, dale, metele". Faltan 200.000, sí, pero tengo el apoyo de la familia y del partido y tengo la ilusión".

Iannizzotto: "Soy productor y estoy sumamente contento por el equipo que tenemos y el momento que vivimos. Los votos ya vendrán. Hoy no estoy por el interés de los votos, sino para decirles verdades a los mendocinos en educación, en seguridad y en todo".

La gran coalición que no pudo ser

Pujol: "Nosotros queríamos juntarnos. Tuvimos reuniones con Mario Vadillo, Andrea Blandini, Marcelo Romano, Carlos Iannizzotto... La ilusión era armar una fuerza, pero la especulación de muchos por ocupar en las listas los lugares considerados entrables la hizo fracasar. Fue una experiencia muy desagradable. Se necesita grandeza par hacer cambios y más hoy cuando Mendoza tiene el peor gobernador de la historia que no tiene nada bueno para mostrar. San Juan, Neuquén y San Luis crecen y nos ganan por goleada".

Iannizzotto: "Difiero. Nosotros no acordamos pero no fue por ocupar cargos. Fue por circunstancias programáticas e internas. No hubo coincidencias. No se olviden que nosotros nos conformamos en 220 días y teníamos que solucionar primero los problemas internos".

Los resultados de las elecciones

Pujol: "Es un problema de los mendocinos que sigan ganando los mismos. No sé, será un síndrome de Estocolmo. Hoy tenemos la frustración de que no se hizo Los Blancos, no se hicieron dos hospitales y se fue La Campagnola de Mendoza a San Luis. Eso es mala praxis del Gobierno. Pero los fracasos no son sólo de Rodolfo Suarez; también de Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo".

Iannizzotto: "La política ha centrifugado a las otras fuerzas. Se han puesto de acuerdo las dos fuerzas mayoritarias para que no haya otras voces en el Congreso. Es un acuerdo explícito e implícito. Parecen diferentes pero comulgan lo mismo: la censura de libertades, no apoyan a la producción y no velan por los derechos de la vida, como es el caso del aborto. Es indigno que exista la ley de despenalización del aborto. Nuestro ideario es derogar esa ley. Los dos partidos grandes han logrado que los chorros estén afuera y la gente honesta adentro de sus casas. Las políticas de género van contra la familia y la Ley de Educación Sexual va contra la vida".

Pujol: "Yo soy defensor de las dos vidas y no creo en las prohibiciones. De hecho, apoyo la despenalización del consumo de marihuana. Pero la educación sexual es muy importante. En todo caso hagamos un gran trabajo para que el aborto no sea algo frecuente".

De Iannizzotto a Pujol: ¿cómo ve la salud en Mendoza?

Pujol: "Mendoza tiene la incapacidad de contar con proyectos de salud. Hay tres facultades de Medicina y muchos profesionales. Tenemos que lograr discutir y decidir en Mendoza los temas del Pami, que es un desastre. Hoy el Pami y la OSEP son cajas políticas".

De Pujol a Iannizzotto: ¿es sensato lo que hace Fecovita de pagarle tarde al viñtero?

Iannizotto: "Estás mal informado. Fecovita paga 20% más que el mercado. Gracias a Fecovita yo soy dueño de una bodega. De Fecovita los productores sacamos insumos a precio de costo. Fecovita nos da renovación, tecnología, paga puntualmente..."

Las preguntas del público

De un tuitero a Pujol: "¿Cómo creerles a ustedes que no van a hacer lo mismo que José Luis Ramón que traicionó a sus votantes?

Pujol: "Es un problema de Ramón. Tengo 60 años y una conducta. Lo de Ramón fue un papelón. Esperemos que por culpa de él Mendoza no pierda la ilusión de tener una fuerza distinta".

De una televidente a Iannizzotto: ¿Tienen propuestas de trabajo?

Iannizzotto: "Claro. Tenemos dos proyectos. Uno es 1 idea-1 empleo. Y asociado con eso, el modo de apoyar ese emprendimiento con un fondo de regalías petroleras para un desarrollo productivo sustentable".

El pronóstico para las elecciones

Iannizzotto:

1)UCR: 30%

2) PJ: 25%

3) Partido Federal: 20%

4) Compromiso Federal: 10%

Pujol

1) Compromiso Federal: 30%

2) Cambia Mendoza: 29%

3) Frente de Todos: 19%

4) FIT: 10%

¿Con quién formaría una comisión para controlar precios: con Alfredo Cornejo o con Anabel Fernández Sagasti?

Iannizzotto: "Con ninguno de los dos".

Pujol: "Con Cornejo, es más sensato, pero tampoco es una garantía".

¿A quién tendría de asesor para solucionar el conflicto con los mapuches: a Patricia Bullrich o a Juan Grabois?

Iannizzotto: "Grabois. Tengo diálogo con él".

Pujol: "Grabois".

¿A quién tendría de ministro de Seguridad: Sergio Berni, Claudio Levrino o Aníbal Fernández?

Iannizzoto: "A ninguno. No saben".

Pujol: "Berni".

Educación sexual en las escuelas

Pujol: "Sí".

Iannizzotto: "No".

¿Con quién armaría un proyecto de Vendimia: con el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, que está en contra de la elección de reinas, o con Soledad Reina, de la Corenave (Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia)?

Pujol: "Con Reina. A Marcelino lo estamos investigando por la obra pública. A todos los intendentes investigamos".

Iannizzotto: "Con Soledad Reina".

¿A quién tendría de ministro de Salud: Ginés González García, Abel Albino o Iris Aguilar (jefa de Inmunizaciones de la provincia)?

Pujol: "Iris Aguilar. Sabe mucho, tiene prestigio y es respetada por todos".

Iannizzotto: "Abel Albino".