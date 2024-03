Dirigentes sociales de Mendoza denunciaron que Milei cortó la asistencia alimentaria a comedores

Comedor Horneritos Movimientos sociales aseguraron que no les llegan las partidas de mercadería desde diciembre y crece la demanda en los sectores más desprotegidos. Totti Rios /Diario UNO

Sobre este punto, la dirigente social se explayó: "No hay ninguna información de cómo se van a reconvertir estos planes. La beca es de $78.000 y de ninguna manera esto alcanza a una familia. Los beneficiarios trabajan en actividades informales para poder sostener sus hogares y cada vez es más visible que no están pudiendo satisfacer las necesidades básicas", subrayó.

Herensperger insistió que "la situación es muy grave, esperemos que se abran los canales de diálogo".

Cierre de comedores y merenderos por falta de asistencia

Como consecuencia de la motosierra a estas prestaciones alimentarias, el referente del Movimiento Evita, Lautaro Cruciani, advirtió que algunos de los que estaban bajo la órbita "directamente cerraron".

"Nosotros en el último relevamiento que hicimos contabilizábamos entre 160 y 170, de los que algunos ya no existen porque no tenemos cómo solventarlos. Hoy nos estamos manteniendo con las donaciones y con lo que nos provee la Provincia que no alcanza", trazó el panorama.

Cruciani coincidió con Herensperger sobre la imposibilidad de llegar de alguna manera a los interlocutores del gobierno de Milei y recordó la manifestación que hubo frente al Ministerio de Capital Humano para hablar con la ministra Sandra Petovello. "En esa oportunidad lo único que nos dijo que nos iban a recibir a uno por uno y lo único que hizo fue tirarnos gas pimienta", soltó.

"Vemos un deterioro social muy grande en la población, no sólo es lo alimentario. La gente está sufriendo todo un deterioro de la economía y de la familia", analizó el representante del Movimiento Evita.

Los comedores y merenderos de Mendoza no reciben más la ayuda del gobierno nacional, desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Provincia trabaja con los municipios para dar respuesta al aumento de la demanda

El director General de Desarrollo Comunitario de Mendoza, Ernesto Mancinelli, aseguró que están sosteniendo la ayuda alimentaria a más de 100 organizaciones y destacó que "hay una percepción en el territorio y del trabajo con las organizaciones de un aumento de la demanda y de las necesidades en la población".

Mancinelli detalló que todos los meses se destinan 400 millones de pesos para la compra de alimentos que se entregan cada 15 días.

"Estamos empezando a articular con los municipios porque ellos también están teniendo que incrementar las partidas y la idea es un trabajo en conjunto para llegar mejor a quienes más lo necesitan", aseguró.

