Diputados le puso tope a la espera de los aportes de la Suprema Corte al proyecto de reforma

Como contó el periodista de Diario UNO José Luis Verderico, hubo acuerdo entre los siete supremos para enviar una iniciativa conjunta, que incluye entre los cambios más relevantes, la creación de una instancia de apelación de fallos penales previa a la Suprema Corte de Justicia: el denominado doble conforme, que permitirá disminuir la cantidad de causas en apelación.

►TE PUEDE INTERESAR: Omar De Marchi puso condiciones para que el PRO avale el proyecto de reforma de la Corte

josé valerio suprema corte.jpg El juez José Valerio planteó su postura ante diputados y senadores. El doble conforme es uno de los cambios que impulsa hace tiempo.

Pero en la comisión esperan también que se incorpore un paso previo en el fuero laboral y la modificación de los criterios de elegibilidad de los jueces, como pidió el PRO.

Diputados esperan las modificaciones al proyecto de reforma a la Suprema Corte

A las 8.30, seis de los siete ministros de la Suprema Corte se reunieron en el cuarto piso de tribunales, donde está la Sala de Acuerdos: los radicales Dalmiro Garay, José Valerio, Teresa Day y Pedro Llorente y los peronistas Omar Palermo y Mario Daniel Adaro. El restante, Julio Gómez, se comunicó desde el exterior.

Allí, después de haber acordado introducir reformas al proyecto original del gobernador Rodolfo Suarez, debatieron la letra de los nuevos artículos que terminarán de tomar forma en la Legislatura.

Mientras tanto, la comisión de LAC tenía fecha y hora de encuentro para este martes a las 10. Al no ingresar a tiempo el cambio, el presidente Jorge Andrés Difonso, tras el voto de los integrantes, definió un primer cuarto intermedio hasta las 12.

Aunque, teniendo en cuenta que la cumbre de la Corte no termina, en Diputados estiman que podrían esperar las modificaciones hasta las 19, hora para la que se fijó la culminación de un nuevo cuarto intermedio.

Los votos en comisión

El radicalismo tiene seis votos en la comisión de LAC, por lo que, teniendo en cuenta que son 13 los miembros, necesita un voto más para sacar el despacho del proyecto y así tratarlo en el recinto de la Cámara de Diputados.

El peronismo, que tiene cuatro votos; y Mercedes Llano, del PD, no acompañarían el despacho. Germán Gómez, presidente del bloque del PJ ya había advertido que "no hay apuro cuando se trata de reformas importantes" y que no se debe "presionar" a los ministros para arribar a consensos. En tanto que, durante el cuarto intermedio, aseguraron a Diario UNO desde el peronismo que esperan conocer en profundidad la propuesta y estudiarla con tiempo y no a las apuradas.

Jorge Difonso también se inclinaría por la negativa mientras que el que podría apoyar sería Gustavo Cairo, del PRO, siempre y cuando se incorporen las modificaciones solicitadas y lleven la firma de todos los supremos.

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez sobre la reforma de la Suprema Corte: "Con el sorteo de los jueces se termina el cuento"

Fue el propio Omar De Marchi el que anticipó que, de introducirse los cambios planteados desde su sector, darían conformidad para sacar el despacho. Entre esas variantes se encuentran, además de la doble instancia en material penal y laboral, una modificación mediante enmienda del artículo 152 de la Constitución Provincial que marca las condiciones de elegibilidad de los ministros de la Corte.

Este último punto sería el más difícil de lograr dado que (además del despacho), para declarar la necesidad de enmienda o de reforma de algún artículo de la constitución, se necesitan dos tercios de los miembros que componen cada Cámara y, después, la votación del pueblo por la afirmativa.

Eliminación del Forum Shopping

Si bien rige el hermetismo en la Suprema Corte, sí habría acuerdo para confirmar la eliminación de las Salas I y II como rezaba el proyecto original. Se estipula que el sorteo entre los 7 supremos -se agrega el Presidente, que nunca antes resolvió causas- será la nueva modalidad que determinará la distribución de trabajo.

Estos sorteos para la determinación de la conformación de las salas se aplicarían de manera progesiva, empezando este año por los expedientes contenciosos administrativos.

En 2023 sería apropiado comenzar a sortear los casos de los fueros Penal, Laboral, Civil y de Familia. El objetivo es comenzar el 2024 con la designación de jueces para cada causa a través del sorteo, que podrá ser auditado por las partes.