Diputados aprobó el alivio fiscal para monotributistas que en Mendoza beneficia a unas 160.000 personas

El proyecto de Alivio Fiscal sumó 237 votos aportados por los legisladores del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Interbloque Federal, Provincias Unidas, Movimiento Popular Neuquino, Bloque Ser y la izquierda con las ausencias de Ricardo López Murphy y el libertario Javier Milei.

El proyecto consiste, por una parte, en ampliar los topes de facturación para cada una de las categorías del monotributo (para que los contribuyentes del régimen simplificado no tengan que pagar una alícuota más alta debido a la inflación) y, por otra parte, en modificar las deducciones especiales al impuesto a las Ganancias de autónomos para elevar el mínimo no imponible de ese tributo.

En cuanto a los cambios al régimen simplificado, el dictamen propone adelantar al 1 de julio los aumentos (que debían hacerse en enero del 2023) en los topes de facturación de cada una de las categorías del monotributo. El objetivo, entonces, es que los contribuyentes monotributistas no tengan que pagar una alícuota mayor por el solo hecho de facturar más nominalmente producto de la inflación. Esa mayor facturación probablemente no represente un mayor ingreso en términos reales.

ALIVIO FISCAL MONOTRIBUTISTAS.jpg La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Foto: Prensa Diputados

El proyecto de alivio fiscal de Sergio Massa

El proyecto original de Sergio Massa proponía un aumento del 29.12%, que es el incremento acumulado de las prestaciones de ANSES a junio de este año. Sin embargo, durante los últimos dos días hubieron intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición para mejorar ese número.

Según fuentes de la Cámara baja, la propuesta superadora que surgió de esas negociaciones fue que para las primeras cuatro escalas del monotributo (categorías A,B,C y D) el incremento pasara al 60% promedio, mientras que las categorías más altas tengan el aumento estipulado del 29.12%.

Además, se incorporó otra mejora que tiene que ver con la eximición del componente impositivo en las dos categorías más bajas (A y B). Según calcularon fuentes parlamentarias que trabajaron en las puntadas finales del proyecto, esta exención del componente impositivo beneficiará a 2,1 millones de monotributistas, es decir, el 47% del total.

La legisladora massista, Mónica Litza, afirmó: "Lo que ingresa al bolsillo de las y los trabajadores va al consumo. No va a una offshore o a inversiones más importantes. Va a fortalecer ese mercado interno que es muy importante en Argentina representa un porcentaje altísimo del PBI, de nuestra economía. Va a estimular y alentar a los y las emprendedoras para puedan seguir invirtiendo en sus emprendimientos y va a poner en movimiento el circulo virtuoso del consumo, del fortalecimiento del mercado interno".

diputados alivio fiscal.jpg Las medidas contempladas dentro de esta norma de "alivio fiscal" impactará positivamente en la situación económica de buena parte de los 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos con actividades registradas en el país.

Alivio fiscal para autónomos

Respecto de la situación de los autónomos, el Frente de Todos accedió a un cambio concreto pedido por la oposición para que el las deducciones especiales representen hasta 2.5 veces la ganancia no imponible, y que sea de 3 veces para nuevos profesionales. El dictamen de mayoría original proponía que fuera de 2 veces para autónomos en ejercicio, y de 2.5 para nuevos profesionales.

La idea es eliminar la brecha entre el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que pagan los autónomos respecto de los trabajadores en relación de dependencia.

Así lo explicó Alejandro Cacace (Evolución Radical)en su discurso: "Si (los autónomos) son trabajadores al igual que los trabajadores en relación de dependencia, deben recibir igualdad de trato. Es decir que que si tiene hay igual capacidad contributiva, tienen que pagar igual cantidad de impuestos".

"No puede ser que alguien que paga 280.000 pesos como empleado en relación de dependencia no pague impuestos pero si una persona registrada en el régimen de autónomos tienen la misma cantidad de ingresos paga cientos de miles de pesos en impuestos, porque entonces el trato ahí es desigual", agregó.

"Lo que planteamos es que tenemos que equipararlos bajo un principio. A igual capacidad contributiva, se paga lo mismo en impuestos", resumió el opositor.

En representación de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago sostuvo que "el alivio es temporario" y que "la verdadera situación que debemos abordar es una inflación voraz que día a día se come el salario de los argentinos y lesiona de manera profunda a los que menos tienen".

Las medidas contempladas dentro de esta norma de "alivio fiscal" impactará positivamente en la situación económica de buena parte de los 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos con actividades registradas en el país.

Fuente:NA

