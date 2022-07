Diputado de Cambia Mendoza pidió cambiar la RTO y aseguró que ya lo "charló con el gobernador"

Gustavo Cairo, presidente del Pro en la Cámara de Diputados, pidió cambiar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de un proyecto de ley. Afirmó que al gobernador Rodolfo Suarez no le parece mal la propuesta y que, en Mendoza, la verificación es 55% más cara que en Buenos Aires. Además, sugirió modificar los plazos para que no el trámite no tenga que realizarse todos los años.