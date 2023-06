Un candidato a senador dijo sentirse "discriminado" ante el día del orgullo LGBTQIA+

Esta afirmación levantó una polémica entre funcionarios de Suarez, que salieron a repudiarlo, ya que consideraron que sus valoraciones "atrasan" en estos tiempos.

Los tuits de la polémica entre el Gobierno y LUM

El tuit al que reaccionó Civit y que fue publicado en la cuenta oficial del gobierno de Suarez, tiene que ver con un mensaje positivo acerca de la fecha en la que la comunidad LGBTQIA+ recuerda la lucha por sus derechos.

tuit gobierno orgullo gay.jpg

El candidato en cuestión tuiteó al respecto:

tuit Patricio Civit Orgullo Gay.jpg

El comentario molestó a funcionarios del Gobierno, que salieron a considerar el tuit de Civit como homofóbico y anacrónico.

Una de las que primero reaccionó fue Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad Sexual del Gobierno de Mendoza, quien respondió como funcionaria y como mujer trans a los dichos de Civit.

Tuit Fernanda Urquiza orgullo gay.png

Otro que también le respondió a Civit fue Oscar Sagás, subsecretario de Salud y excandidato a intendente de Godoy Cruz en la lista de Luis Petri (FCM).

tuit Oscar Sagás Día del Orgullo gay.jpg

Civit no solo sostuvo su postura sino que le sumó otro polémico tuit.

tuit patricio civit cirugía bariatrica.jpg

Las explicaciones del candidato de LUM

En diálogo con Diario UNO, Patricio Civit dijo que las respuestas que le dieron los funcionarios del Gobierno de Suarez a su tuit, tienen que ver con el ánimo de la campaña electoral, y con la poca tolerancia que existe a los que piensan diferente al Gobierno.

"Finalmente a mi en las respuestas que me dieron, me trataron mucho peor, me discriminaron más", sostuvo el candidato y agregó: "Yo no agredí a nadie, quiero que me digan cuál es la agresión que cometí".

En el mismo sentido, sumó que no hace falta imponer realidades sociales por sobre otras. "Estoy un poco cansado de que me digan cómo tengo que pensar", señaló.

Por otra parte, volvió a mencionar la discriminación que ha sentido porque OSEP no ha autorizado su cirugía bariátrica, ya que es una persona enferma. "De esa discriminación no dicen nada", subrayó.

El repudio de la coordinadora de Diversidad Sexual

Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad Sexual de la Provincia, opinó acerca de lo sucedido con Civit.

Justamente, lo que hacemos cada 28 de junio, es visibilizar nuestra lucha, la que damos día a día las personas del colectivo LGBTQIA+ para tener los mismos derechos en la sociedad Justamente, lo que hacemos cada 28 de junio, es visibilizar nuestra lucha, la que damos día a día las personas del colectivo LGBTQIA+ para tener los mismos derechos en la sociedad

Destacó también que "no creo que este señor se haya tenido que sentar con su familia para explicarle que era heterosexual, nosotros sí tuvimos que explicarles a nuestras familias que éramos gay, y por esto hasta nos echaban de las casas. Todo eso es lo que se reivindica un 28 de junio".

En cuanto a esto último, agregó que es un día para recordar la lucha, para reivindicar los derechos, no para hacer comparaciones bizarras, como la que Civit realizó entre lo que le sucedió con la autorización de una cirugía bariátrica en OSEP con el día del Orgullo LGBTQIA+.