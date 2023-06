La interna con Ramón que el peronismo unido no pudo evitar de cara a las PASO nacionales

Más allá de ese ok que llegó de Buenos Aires, al peronismo le costó admitir la interna a tal punto que en el perfil oficial del frente Unión por la Patria que se maneja desde Mendoza ni siquiera hicieron mención a ello.

"No me van a encontrar hablando mal del Partido Justicialista pero no se gana excluyendo e invisibilizando, y en el Congreso se obtienen resultados solo si trabaja en equipo", advirtió Ramón al ser consultado por Diario UNO horas después del cierre de listas.

El PJ y Protectora apoyan a Massa

La lista de José Luis Ramón se presentó el sábado 20 minutos antes del cierre de listas. Ya había contado el diputado provincial, aliado del peronismo, que tenía intenciones de volver al Congreso de la Nación y esperó casi hasta último momento para confirmarlo.

Saber cómo se desarrollaba la interna peronista le pareció esencial y fue por eso que, después de que se confirmó una única lista del PJ, presentó la suya, que tiene entre los precandidatos a gente del Frente Renovador como Martina Corvalán (segunda diputada) y Eber Plaza (precandidato para el Parlasur).

"Es una interna de dos fuerzas con objetivos distintos dentro de un frente común y caminaremos juntos por la candidatura de Massa", dijo Ramón de cara a la campaña que se viene.

"Nos presentamos para ir en línea nuestros objetivos, que tienen que ver con los consumidores y los trabajadores", agregó para plantear diferencias.

Una vez que pasen las PASO, la lista definitiva de candidatos a diputados nacionales del frente Unión por la Patria se conformará por Sistema D'Hondt según los resultados de cada partido.

Volver al Congreso es la meta de José Luis Ramón: "Creemos que podemos lograr más leyes como la de la zona fría, por la que trabajamos muchos años. De mi etapa en Diputados nos quedaron temas por seguir tratando, como el endeudamiento de las familias, los créditos UVA, más leyes como la zona fría y el código de los consumidores, para el que ya tenemos un proyecto de más de 600 artículos".

Unión por la Patria "se olvidó" de Ramón

"No me van a encontrar hablando mal del Partido Justicialista pero no se gana excluyendo e invisibilizando", dijo José Luis Ramón en relación al vacío de autoridades del PJ que decidieron hacer silencio sobre la interna, al menos en redes sociales.

"Los precandidatos a diputados nacionales para las PASO del próximo 13 de agosto son Martín Aveiro, quien estará acompañado por Amalia Granata, Pablo Portuso, Patricia Galván y Martín Sevilla; y como precandidato parlamentario del Mercosur Lautaro Cruciani", tuitearon desde el perfil oficial de UxP en la medianoche del sábado y desde entonces, nada.

"La decisión llegó luego del encuentro con todos los intendentes del peronismo y la fórmula a la gobernación. Se definió una lista amplia que representará al peronismo de Mendoza para las próximas elecciones", agregaron en hilo y no más.

"El único que hizo mención a la interna por redes fue el sindicalista Gustavo Correas. No sirve de nada querer silenciar a nuestro partido cuando en 2021 aportamos más del 20% de los votos del frente", analizó el diputado provincial.