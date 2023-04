Desde el kirchnerismo advierten que el resto de las listas peronistas podría caerse por falta de candidatos

Si ocurriera, sería una bomba dentro del peronismo. Pasar de tener cuatro líneas internas de cara a las primarias a quedar con dos o tres sería una sorpresa para toda la política local. Y sin embargo es posible, porque así comenzaron a marcarlo desde el ala camporista ya entrada la madrugada del domingo -porque la actividad en calle España siguió hasta cerca de las dos de la mañana-. "Cuando nos fuimos, Carmona no tenía prácticamente nada", afirmaron desde el sector denunciante.

Carmona - Paponet Carmona y Paponet, la lista "de los intendentes" y el albertismo.

Pero el secretario de Malvinas lo desmintió ante la consulta de este diario: "Confirmo que nuestras listas han sido presentadas con la totalidad de los candidatos y candidatas para todos los cargos", aseguró. Dichos listados, sin embargo, no van a ser mostrados hasta que no termine el período de tachas que comenzará en breve. De todos modos, ya se sabe que hay nombres asegurados en ciertas comunas. El del senador Rafael Moyano en Guaymallén es uno de ellos, por ejemplo. A principios de semana se develarían los demás, pero son uno de los espacios que más jugaron al misterio, incluso hasta el mediodía de este domingo.

► TE PUEDE INTERESAR: Fabián Manzur y Gabriel Pradines, los precandidatos de De Marchi para ganar en Guaymallén

El rompecabezas peronista (literal)

La interna en el PJ viene espesa desde hace rato. Incluso adentro de cada facción hay algunas disidencias. Eso quedó claro entre el viernes y el sábado, cuando quienes siguen al titular local del Enacom, Guillermo Elizalde, intentaron terciar para quedar dentro del armado carmonista -incluso con Elizalde como posible precandidato, en lugar del funcionario de Cancillería; esa chance existió-. Como no hubo acuerdo, se terminaron yendo de todo, y el propio peronista guaymallino lo dejó en claro con un tuit de sábado por la noche.

"No seré candidato a gobernador dentro del frente Elegí. No están dadas las condiciones para dialogar sobre los problemas reales que angustian a mendocinos y mendocinas", transmitió en su cuenta Elizalde. Cerca suyo habían puesto expectativas y había sonado tanto para el primero como para el segundo lugar de la fórmula. Finalmente no cuajó y las quejas apuntaron tanto a Emir Félix, que tuvo gran poder de peso en el armado, como a cierta parte del albertismo; al que tanto él como Carmona pertenecen.

Nicolás Guillén y Lorena Martín precandidatos PJ Rearmemos Mendoza.jpg Nicolás Guillén y Lorena Martín, de Rearmemos Mendoza.

Más allá de eso, la lista cuajó tal como se había anticipado el viernes a la mañana, tras una serie de reuniones en diversos puntos de Mendoza -pero tal vez la más decisiva ocurrió en San Rafael-. El problema, según La Cámpora, es que no terminó de completarse la totalidad de casilleros. Esto es algo que sólo pueden develar en el PJ, porque, a diferencia de lo que se cree, no es este el momento de llevar los nombres a la Junta Electoral de la provincia, sino que se hace en los organismos internos de cada frente y cada partido. Recién tienen que ir al órgano provincial cuando se vayan a oficializar las boletas, dentro de una semana.

Ahora, la definición la tiene que tomar el sector de Parisi e Ilardo: si avanzan con el pedido de impugnación o no. Al momento en que este diario hizo la consulta, estaban seguros de que la lista de Carmona (no así la de Alfredo Guevara, y sobre la de Nicolás Guillén no hablaron) estaba en una flagrante falta. Ahora bien: no implicaría necesariamente que presenten la solicitud de bajarlos. Es que hay algunos dentro del espacio K que creen que es una mala idea: "nos llamarán antidemocráticos; mejor ir a las urnas derecho", habrían dicho en la madrugada. Así lo contaron allegados al sector.

Como fuere, es una demostración más del antagonismo que viven esas fuerzas. Tanto es así que hubo otro dato curioso durante el cierre de presentaciones: mientras el frente de Omar De Marchi y Cambia Mendoza mandaron listas unificadas -en realidad, Luis Petri mandó por separado- el frente Elegí lo hizo en tramos, y divididas por facciones. Eso obligó a los periodistas que estaban recibiendo información a tener que ir armando colecciones de nombres. Juntando lo que llegaba por Whatsapp y dándole forma a nombres, cargos y jurisdicciones.

Armando, ahora en el sentido estricto de la palabra, el verdadero rompecabezas peronista.

► TE PUEDE INTERESAR: Enojados con las listas, Vargas Arizu y la pata liberal de Cambia Mendoza se bajaron de las elecciones