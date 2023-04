Enojados con las listas, Vargas Arizu y la pata liberal de Cambia Mendoza se bajaron de las elecciones

Lo cierto es que hacia adentro de esa franja interna hubo enojo durante toda la semana: en primer lugar porque no avanzó ninguna de las estrategias que habían consensuado entre ellos: desde llevar a Petri como candidato a gobernador, hasta empujar a ciertos nombres propios en las comunas. "Candidato que sacamos, candidato que nos operan", habían lanzado con algo de misterio cuando todavía faltaban horas para finalizar los plazos. Nunca quedó del todo claro hacia quién fue la acusación, y tampoco se molestaron en definirlo.

Rodolfo Vargas Arizuz, Luis Petri y Mauricio Badaloni.jpg Cerca. Vargas Arizu y Badaloni con Luis Petri.

Con Alfredo Cornejo parece no haber enojo. Es a quien referencian como la figura a seguir dentro de la cruzada electoral de este año, y de hecho uno de los referentes que tiene la pata liberal lo expresó así cuando UNO le preguntó: "Seguiremos apoyando al Alfredo pero sin incidir en nada, como ha sido hasta ahora", marcó. En ese "sin incidir en nada" había otra queja implícita, porque este espacio viene reclamando desde hace rato tener un lugar en la gestión de Rodolfo Suarez.

Eso no ha ocurrido nunca -desde que aparecieron en escena, en 2021- y de ese no reconocimiento surgieron algunas críticas a la administración del sancarlino. Turismo fue una de las áreas a las que señalaron con el dedo. Inclusive, marcando supuestas fallas en la tarea de quienes responden a la ministra Nora Vicario. Se basaban en que los números de ocupación turística en el verano no fueron tan buenos como los de otros años. Ahí, el referente de Activá que más entiende del tema es Joaquín Barbera, empresario de larga trayectoria -tanto él como su familia- en el rubro gastronómico.

Fracasó el intento con Cornejo y También con Petri

En los últimos diez días, la actividad de Vargas Arizu, Mauricio Badaloni y compañía fue intensa. Pero al mismo tiempo se iban desinflando las posibilidades que tenían de jugar en la campaña fuerte, y como se terminó demostrando, de incidir en estas elecciones. Es que habían arrancado bien alto: este diario contó a principios de mes que una de las ideas que abrigaban era la de llevar nada más y nada menos que a Alfredo Cornejo como precandidato a gobernador. Es decir, en vez de competir contra él, que el mismo senador abrazara sus banderas. Obviamente, eso jamás avanzó de forma concreta.

Alfredo Cornejo Hebe Casado.jpg Cornejo no terminó siendo el candidato y Hebe Casado, que había jugado con ellos en 2021, fue oficializada como candidata a vice.

"Es muy complejo y remoto, pero entendemos que si él verdaderamente quiere hacer un cambio en la política, tiene que renovar Cambia Mendoza. Ir con nosotros, abrazar al emprendedor, que es uno de los grandes votantes del espacio, podría ser un enorme gesto en ese sentido", habían analizado en la previa. Claramente, la jugada no sólo los posicionaba en un lugar de importancia, sino que les evitaba ir a la derrota segura contra la lista oficial del ex mandatario.

La segunda parte de lo planteado tampoco se dio, según dicen ahora que se bajaron: a eso de "renovar" el oficialismo, diversos dirigentes de esta rama lo entienden como poner nombres nuevos. Habían dicho días atrás que "si sacamos al de la Cámara de Diputados y lo ponemos en Senadores; lo mismo en el Congreso, y lo mismo en las intendencias, vamos a estar teniendo las mismas caras de hace 20 años. Nosotros estamos en contra de eso". Cambia Mendoza, al final, lo hizo con un buen número de personas. Los "recicló", en términos de los empresarios. Como es común que ocurra en toda la política.

Tampoco lograron consensuar con Luis Petri, quien días atrás ya había dado pistas de que tenía otros rumbos. Durante una participación en Séptimo Día (programa político de Canal 7), el ex diputado nacional había lanzado que Patricia Giménez (también de paso por la Cámara Baja del Congreso) podía ser una buena precandidata a vice para su fórmula. Una semana después, lo cumplió. El problema es que hasta el viernes a la noche, en su grupo íntimo ya daban el binomio con Vargas Arizu.

Joaquín Barbera Broda.jpg Joaquín Barbera, otro de los referentes del sector.

"Está lista. La definición está tomada: Petri - Vargas Arizu y Patricia junto a Mauricio Badaloni a la Legislatura", habían filtrado -pero no desde la pata empresaria, sino desde otra isla del oficialismo-. Eso voló por los aires y no hizo falta esperar ningún comunicado para saberlo: Petri fue presentando candidatos a intendente a cuentagotas durante el sábado y en ninguna publicación aparecía ni un sólo nombre de los que habían vaticinado los liberales. Mucho menos hubo menciones a una alianza.

Claro, es que ya estaba virtualmente caída.

Qué se viene para los empresarios

Ahora hay dos escenarios donde todavía podría jugar fuerte Activá Mendoza. Uno es el nacional, con cinco lugares en la Cámara de Diputados que van a ponerse en juego desde el mes de agosto. Su pretendido vínculo con Javier Milei los tienta a querer generar el "cambio" desde esos lugares. Este mismo diario contó días atrás cómo los mendocinos, por vía de un dirigente patagónico, enviaron una carpeta con sus antecedentes a Carlos Kikuchi, el armador político del economista. En principio, no hubo respuestas, aunque ellos sabían que ese era el posible desenlace de la jugada.

Si bien es complejo que puedan incidir en cualquier tipo de listas para las nacionales, porque el escenario tras su salida es distinto al que se preveía días atrás, no es algo que descarten del todo -al menos algunos; otros dicen que 2025 es el próximo escenario-.

careddu.jpg Careddu, la esperanza de Activá Mendoza.

El otro camino que surge es el de apoyar a Gustavo Careddu, su precandidato a la intendencia de Maipú. El empresario de la pasta sigue firme y lo acompañarán el próximo 30 de abril. Ese día puede ser el que marque todo el fin de la "aventura empresaria" durante 2023. Es que si es superado por alguno de los otros candidatos del espacio -Néstor Majul y Mauricio Pinti-, quedarán completamente afuera de toda contienda.

Al final, su recuerdo del 2021, cuando perdieron en las internas, pero pusieron dos concejales y dejaron buena impresión, habrá sido muchísimo mejor que el de este año, cuando pintaban para ser posibles revelaciones de la contienda y terminaron renunciando a ella antes de que siquiera empezara.

