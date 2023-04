Activá Mendoza salió a mostrar a sus referentes con videos en redes sociales

Quienes intervinieron en estas grabaciones son, entre otros, Rodolfo Vargas Arizu, Mauricio Badaloni, Carina Ganam, Fernando Barbera , Luis Tomás López y Andrés Vavrik.

Activa Mendoza en primera persona - Badaloni y Vargas Arizu

Bajo el título Activá Mendoza presenta a sus principales referentes en breves videos, en un comunicado de prensa se indica: "En este material, ellos te cuentan las principales motivaciones por las que decidieron participar en política y cuál es su visión sobre los políticos tradicionales, entre otros tópicos".

Actrivá Mendoza.JPG Carina Gannam. Licenciada en Psicología, trabajadora y dueña de una empresa.

En uno de los videos, se puede ver la presentación de los empresarios Mauricio Badaloni y Rodolfo Vargas Arizu. “Hace tres años uno de mis hijos decidió irse afuera y ahí decidí involucrarme en la política. Resolví pasar de una charla de café a la ejecución. Intentar cambiar las cosas”, remarcó Vargas Arizu.

“Porque es posible terminar con los privilegios de una clase política que hace décadas que vive del Estado, y no ha logrado políticas que permitan que la provincia y el país crezcan o se desarrollen”, resaltaron desde Activá Mendoza.

Por otro lado, para Badaloni participar en política es “darle valor al trabajo, a la producción, a ese esfuerzo, a esa persona que tiene un sueño, que anhela cosas”.

“Creo que la responsabilidad de cómo llegamos hasta acá no se la podemos dar a la política y al profesional de la misma. Nosotros somos culpables, por no involucrarnos. Lo que les tengo para decir es que hay ciudadanos nuevos. Ciudadanos que antes no nos animamos a hacerlo y hoy perdimos el miedo”, finalizó Badaloni.

En el siguiente link se puede acceder a todos los videos: hhtps://activamendoza.com/activa-mendoza-presenta-a-sus-principales-referentes-en-breves-videos/.

