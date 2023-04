De Marchi, ante la decisión de ir o no a las PASO, la elección del vice y los que piensan en bajarse

Adentro, algunos lo ven con claridad y ya se lo propusieron: que todo sea (siga siendo) lo más amplio y abarcativo posible. Que el 11 de junio haya tres listas en la coalición: una con la consigna “Viva La Libertad Carajo”, que adentro tenga a los libertarios y al Mendoexit; una “antiminera”, que represente a los ambientalistas, donde ven confluyendo a Joge Difonso y el Partido Verde –si es que se quedan en el proyecto-; y otra “de centro”, encabezada por De Marchi, peronistas, el PD, Ianizzotto y Jubilados.

Los demócratas también podrían ir a la primera de ellas, sobre todo pensando en la tracción del factor Milei, que con ellos sí posaría sin problemas.

cobos y de marchi.jpg Cobos y De Marchi coincidieron este miércoles en 7D.

“Esa es la que vemos desde hace tiempo. Una única forma contenedora de todas las expresiones que fuimos recolectando: competir”, dijo a este diario uno de los armadores principales –aunque desde la sombras- que tiene De Marchi. Es claro: hay partidos que, si el diputado se quedaba en Cambia Mendoza, no lo iban a poder apoyar. Ahora los tiene, pero le reclaman que haya PASO. Y según prácticamente todas las fuentes consultadas, él no quiere: busca ir derecho a las generales de junio. Lo complejo es que puede perder partidos antes de siquiera arrancar.

El vicegobernador elegido: ¿Righi, Difonso o una dirigente?

La otra cavilación demarchista es qué pasará con el vicegobernador. Afirma que lo tiene elegido, como aseguró hace poco en Séptimo Día. Pero incluso en sus propios pasillos dudan de que eso sea cierto: “Él tiene una ‘shortlist’ con dos nombres, o hasta con tres, y, que sepamos, tienen todos más o menos las mismas chances”, comentan. Sorpresivamente, después de que pronunciara esa frase -"ya tengo resuelto quién será el candidato”- surgió con fuerza una versión: que el elegido es el peronista Roberto Righi.

Aunque cerca del lavallino dicen que no hay nada y que no hubo ofertas en ese sentido, está en la cabeza de algunos desde hace tiempo y, según contaron a UNO, el mismo miércoles se habló del tema -no formalmente- en un encuentro en la fundación del intendente (Hacer Mendoza, en el barrio Bombal). Allí afirman que hubo sectores del massismo, gente de Gabriela Lizana, Diego Martínez Palau y otras extracciones peronistas –salvo referentes de Guillermo Carmona, filtraron-. Los presentes admitieron haber discutido esa chance que tiene el cacique norteño.

“Es muy disruptivo para él, aunque creemos que tiene muchas ganas. Habría condiciones, por supuesto. Como que el Omar no cierre con Milei y que termine de romper con Rodríguez Larreta”, deslizaron en el PJ. Y aunque implicaría quebrar el peronismo de Mendoza -pequeño detalle- ellos prefieren otras palabras: “No. Sería encontrar un nuevo lugar para el partido, o para ciertos nombres, por lo menos. Y ese lugar puede ser esta nueva coalición con De Marchi”, dijo un funcionario nacional frentetodista.

Righi Roberto.jpg Righi suena para ser el vice.

También dicen que Righi sólo conversa, pero que, como el resto de los “compañeros”, ya tiene decidido no integrar el nuevo entente. “Con De Marchi se cruzaron en la manga de un avión en Aeroparque, pasa que inflan todo”, depreciaron. Lo mismo para los Félix, aunque con ambos las charlas seguían hasta hace muy poco tiempo. Es más, cerca de la intendencia sanrafaelina levantaron la apuesta: “ojo que también suena una mujer de nuestro sector para vice, que nadie se sorprenda”.

Nadie la aseguró, pero la sureña de mayor rango político, hoy, es Liliana Paponet, diputada nacional. Y cuando dejaba el estudio de Canal 7, De Marchi lanzó, casi por encima del hombro, “ojo que puede ser un vice o también una vice”. En el radar, otros siembran dudas sobre Lizana y afirman que también es otra de las sondeadas. La pregunta es si su sector podrá pertenecer al frente que está naciendo o si será parte de Elegí.

Los peronistas son los únicos que, abiertamente, juegan con la chance de poner al segundo de la boleta. Y hay un dato: no están vetados por nadie. De hecho, el sector más derechoso del frente es el que, en una reunión mantenida en marzo, le dijo con claridad al lujanino:

- La fórmula la ponés vos y te la vamos a respetar. Elijas a quien elijas.

Incluso, a algunos libertarios les seduce más un pejotista que Difonso: “Lo bancamos al Jorge, pero nos deja muy offside con su posición antiminera”, explican. A propósito, desde hace semanas, grupos ambientalistas le piden una reunión al sancarlino para que diga qué política tendrá el espacio en ese sentido. El encuentro se daría en estos días, pero esa es otra historia.

difonso tren.jpg Difonso estará en el frente con De Marchi, pero no se sabe si mantendrá su candidatura a gobernador.

Los peronistas y sindicalistas de Omar

Aunque se jacta de tener el apoyo de una pata sindical, De Marchi no da nombres ni apellidos de quiénes son esos acompañantes. Prefiere guardar esa carta. Sus allegados no: apuntan directamente a que uno de esos gremialistas es José Luis Scoda, líder del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio de la Región Cuyo y ex senador provincial. El otro, confirmado, es Ariel Pringles, ex funcionario de Jaque y hombre muy cercano a Julio Piumatto, el secretario general de los Judiciales a nivel nacional. A ellos se suman, otros descontentos con la CGT y La Cámpora. Mencionan a Canillitas y a una facción de Vialidad.

Pringles, además, fue el candidato a vicegobernador de Matías Roby en las PASO que terminaría perdiendo ante Adolfo Bermejo en 2015. Los dos forman parte de una mesa que acompaña a De Marchi desde el espectro de los trabajadores, pero que no se agotaría en ellos. También hablan de equipos de sindicatos “más relacionados a los municipios" y que podrían bancar a los candidatos a intendente del nuevo espacio.

Además, el lujanino tiene buen vínculo con un nombre mucho más picante: Roberto Macho. Mantienen lazos que supieron construir hace varios años, pero, aunque hay gente de ATE en esa "mesa demarchista", el líder no se ha sentado en ella por ahora.

En cuanto a Pringles y Scoda, los dos vienen del peronismo. Como se dijo más arriba, el diputado quiere tener un flanco pejotista sí o sí adentro del frente, pero es complejo que pueda convencer a los caciques de subirse a su aspiración. Sobre todo, a la “figurita difícil” en la que se ha transformado Emir Félix: el sureño aún no le contesta a su propio partido si será o no candidato a gobernador, pero en el medio sigue dialogando con casi todo aquel que se lo pide.

Omar De Marchi Emir Félix.jpg "La famosa foto la buscó más el Omar que el Emir", dicen en el Sur.

Esta semana, por ejemplo, fuentes muy cercanas contaron a UNO que hubo tres reuniones clave en el hotel Hyatt, y que de ellas participaron tanto Emir como Omar. Por ahora, la discusión es puertas adentro del frente Elegí y sin perspectivas de romperlo: “El apoyo a De Marchi finalmente se traducirá en darle una mano fiscalizando y otras cosas más. O que vaya algún nombre border, más cierto sector militante, pero no más que eso. Es muy tarde para una jugada tan arriesgada”, confesaron en ese entorno.

Cerca del sanrafaelino no quieren que sea candidato, principalmente por su salud. Pero a La Cámpora se le agota la paciencia (el lanzamiento “condicionado” de Lucas Ilardo a la gobernación es prueba de ello) y no saben si es que los hace deshojar la margarita porque no tiene ganas de competir, o porque quiere llevarlos hasta el límite de las fechas electorales y, ahí sí, imponer todas las reglas a su gusto.

¿Y qué le gustaría? No se sabe: el hermetismo es casi total. Pero colaboradores del Sur filtraron que hay un esquema dando vueltas y que seduce a un puñado de dirigentes: fórmula Félix - Lizana; primer diputado nacional para el kirchnerismo; segundo para el PJ tradicional, y las bancas legislativas repartidas equitativamente. Lo mismo en los concejos. Eso podría agregar fuerza parlamentaria a los intendentes y les daría espacio en comunas donde no lo tienen.

Casi una estructura que mira al 2027.

Si finalmente Félix acepta esa candidatura, De Marchi habrá fracasado en conseguir al que quizás sea el máximo aliado posible, aunque a estas alturas pocos mantienen esa expectativa.

Omar de Marchi.jpg De Marchi sacudió la semana política con su decisión de romper Cambia Mendoza.

Los Verdes, el casi aliado que ahora piensa en bajarse

En un momento, el Partido Verde estaba casi adentro del frente que encabeza De Marchi. Ahora, lo que aseguran es que hay dos jugadores centrales que están dudando y con más ganas de bajarse que de seguir. “Desde que decidió romper con el oficialismo, el Omar pone en duda los números de todos los demás, como que baja el precio de cuánto medimos. Y la verdad es que no nos gusta que nos midan con la misma vara que al Partido de los Jubilados o al PD, porque somos la tercera fuerza de Mendoza”, pegaron.

Lo que quieren es lo que ya dicho: una PASO. “Mínimo, una interna De Marchi versus Mario Vadillo”, dijeron textualmente para esta nota. Y también abonaron a la idea de que todo el sector de Difonso sea “yunta” con ellos si es que la interna se termina de consolidar de esa manera. No necesariamente en una boleta, pero sí en la forma en que queden armados los flancos. De primera, sería raro, porque en San Carlos el candidato difonsista choca ni más ni menos que con un pope de los Verdes como Marcelo Romano.

Hoy por hoy, en el frente recién nacido se tiran con encuestas. Todos han salido a medir por su cuenta y se muestran los números como para ir tanteando a dónde puede apuntar cada uno y a dónde “no les da” a otros para pelear. Esto, a pesar de que no ha habido discusiones formales de cargos.

El problema es que los Verdes ahí juegan en desventaja, porque nunca fueron demasiado adeptos a medirse a sí mismos. Es más: descreen de casi todas las cifras que están dando vueltas y apelan a otro tipo de estrategias. Desde hace años, por ejemplo, trabajan bastante con el consultor porteño Gabriel Slavinski y también lo están haciendo ahora. Según cuentan, el politólogo fue el autor de aquella campaña del “protector solar contra el factor K”.

romano vadillo partido verde.jpg Vadillo será precandidato a gobernador. Romano lo es a intendente de San Carlos.

Algunos reniegan de sus resultados, pero -como se encargan de resaltar periódicamente- salieron terceros.

Subtítulo La resistencia a la intervención

Se dijo que el interventor del PRO, Humberto Schiavoni, llegará el lunes por la mañana a Mendoza. En realidad, su ticket dice que aterrizará en El Plumerillo este domingo cerca de las ocho de la noche. Ahí, quedará listo para ir horas después a inscribir a los amarillos dentro de Cambia Mendoza y esa es su misión principal. De hecho, hasta último momento no había intenciones de organizar conferencia de prensa ni muchos vínculos con el periodismo para el senador.

Lo que prepara la resistencia demarchista es una impugnación. A través de una medida de no innovar, que están armando sobre todo el senador Germán Vicchi y el concejal capitalino Lucas Carosio, apoderado del partido –con algo de ayuda de Gustavo Cairo-. Buscarán que la Justicia Electoral frize la estrategia del bullrichismo mendocino y que el mandato actual siga firme hasta darse una decisión de fondo, lo que podría demorar bastante. Con seguridad, más de las 72 horas que los separan del cierre de listas.

Humberto Schiavoni.jpg Schiavoni llega este domingo a Mendoza.

El jueves hubo una reunión en las oficinas de Luján de Cuyo y la estrategia quedó, al menos, encaminada. Según se dijo, la idea de “apurarse e inscribir al partido antes de ser notificados” quedó en segundo plano, porque en realidad, Schiavoni podría bajarse del nuevo frente y poner el gancho en Cambia Mendoza cinco minutos después. Nada en la ley se lo impide.

Lunes y martes serán días de furia en torno a la intervención. El “Laucha”, como le dicen a Álvaro Martínez, ya tiene en su poder el video de la sesión del consejo partidario, el encuentro donde perdieron 35 a 3. Con eso planean desmentir que hayan sido castigados por excederse en el mandato del diputado y demostrar que, como dicen, hicieron todo en regla.

En las últimas horas hubo acusaciones, intervenciones, pedidos en la Justicia, alianzas, virtuales vicegobernadores, intenciones de ruptura aunque aún nadie firmó, Zooms, solicitudes de que haya PASO, encuestas, más Zooms, negociaciones, encuentros furtivos...

Hay de todo en el nuevo frente, y eso que todavía no arranca.

