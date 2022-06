El equipo de Larreta quedó así: Jorge Macri coordinará la estrategia en CABA, Diego Santilli hará lo propio en provincia de Buenos Aires y Omar de Marchi se ocupará del armado nacional en el resto de las jurisdicciones. El equipo de Larreta quedó así: Jorge Macri coordinará la estrategia en CABA, Diego Santilli hará lo propio en provincia de Buenos Aires y Omar de Marchi se ocupará del armado nacional en el resto de las jurisdicciones.

"Estoy convencido de que la Argentina va a desarrollarse en la medida en que seamos capaces de poner el foco en la importancia que cada provincia tiene. Eso es lo que probablemente ha visto Horacio en mi trabajo, la presencia en los lugares donde se produce. Eso y la confianza", argumentó De Marchi.

De este modo, la estructura de la campaña de Larreta quedó así: Jorge Macri coordinará la estrategia en CABA, Diego "colorado" Santilli hará lo propio en la provincia de Buenos Aires y Omar De Marchi articulará en el resto del país.

¿Halcones y palomas?

Según la construcción que se ha hecho desde algunos medios, el PRO se divide entre "halcones" y "palomas". Los primeros serían los más tirados hacia la derecha -Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, Mauricio Macri- y los segundos representarían a una fuerza más cercana al centro.

Desde esa perspectiva, Larreta estaría entre las "palomas", y la incorporación de De Marchi le sumaría "halconismo" a su perfil electoral.

Pero fuentes cercanas al lujanino precisaron que la decisión de De Marchi tuvo que ver con otra lógica. Dicen que detectó en Larreta un consenso basado, "más que en las internas, en el trabajo alrededor de un proyecto concreto, con cuadros altos y medios y proyección territorial".

-La idea es tener un plan serio y con capacidad técnica- sintetizó él ante la consulta.

Repercusiones en Mendoza

Pero en el mismo movimiento, el exintendente de Luján hizo que algunos radicales mendocinos analicen los próximos pasos de Cambia Mendoza.

Después de todo, la UCR quiere ser quien coloque al candidato presidencial de Juntos por el Cambio -¿Facundo Manes?- en 2023.

Que De Marchi juegue en el equipo de Larreta lo sitúa en una dirección distinta. Una dirección que seguramente no le termina de gustar, por ejemplo, a Alfredo Cornejo.

LARRETA Y OMAR.jpg Larreta necesita sumar federalismo y vio en De Marchi a un armador potente para las provincias.

Por su parte, De Marchi negó estar pensando en su eventual candidatura a gobernador, aunque sí admite que aprovechará la experiencia del armado nacional con Larreta para traer ideas a Mendoza.

"En este minuto, además del trabajo con Horacio, estoy concentrado en el armado de un plan estratégico para nuestra provincia con foco en cuatro ejes: vivienda, educación, empleo y transformación digital. Eso es lo que hoy me contiene: el armado claro de un plan y de un equipo", advirtió.

Luego matizó: "Si me preguntás, te digo que me encantaría liderar el próximo proceso de transformación de Mendoza. Pero yo no estoy anteponiendo mi candidatura, sino al equipo. Una candidatura se puede resolver rápidamente, pero armar un equipo lleva tiempo. Nosotros en el PRO hemos arrancado dos años antes de las elecciones".

El caso Bonarrico

Más tarde, en diálogo con el programa Mediodía, de Radio Nihuil, De Marchi ofreció otras opiniones sobre la actualidad y, acaso para evitar malentendidos, señaló que "el adversario principal es el kirchnerismo".

De todos modos, la agenda de la semana trajo a colación el caso Bonarrico. Esto es: el decreto del Ejecutivo provincial que otorgaba 9 millones de pesos anuales a una fundación presidida por el pastor evangélico Héctor Bonarrico. Dicho decreto fue rápidamente derogado. Pero las repercusiones continúan.

"Nosotros nos enteramos igual que ustedes de estos contratos y convenios", se atajó De Marchi. "No los conocemos ni tenemos nada que ver", recalcó, para luego destacar que "es importantísimo que se den todas las explicaciones que hagan falta".

-¿Entonces cree que el ministro Víctor Ibañez debería ir a dar explicaciones a la legislatura, como demanda el PJ?- preguntó la periodista Carina Scandura.

-Eso lo evaluarán los legisladores. Tampoco se puede armar un show de esto. Habrá que encontrar los mecanismos para que se puedan dar todas las explicaciones y que no quede ni una duda.

