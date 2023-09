Daniel Vila participó en los festejos por los 66 años de Nihuil y pidió que Mendoza "busque un destino"

Daniel Vila Alejandro Spinello Grupo América Cuyo.jpg Daniel Vila y el CEO del Grupo América Cuyo, Alejandro Spinello. Foto: Axel Lloret

►TE PUEDE INTERESAR: Otro año de éxitos: Grupo América obtuvo 13 nominaciones para los Martín Fierro Federal

Algunas ideas sobre los medios

"Mi primera experiencia como productor de radio fue en Hola País, un clásico que duró como tres décadas y marcó una etapa, con Carlos Marcelo Sicilia, Cacho Cortez y un gran equipo", recapituló el titular de Grupo América mientras dialogaba con los integrantes del programa Te digo lo que Pienso. Más tarde, también se quedó para participar en la emisión de Mediodía.

Desde aquellos inicios, muchas veces se pronosticó el fin de la radio, algo que jamás pasó. Lo que se produjo fueron cambios en las lógicas de los medios. Mutaciones en el lenguaje y la forma de consumir contenidos.

Yo no miro para nada el minuto a minuto. Una persona puede estar diciendo algo interesante y 'no rendir' en lo inmediato. Los medios de calidad no se hacen guiándose por un numerito, sino con talento e inteligencia Yo no miro para nada el minuto a minuto. Una persona puede estar diciendo algo interesante y 'no rendir' en lo inmediato. Los medios de calidad no se hacen guiándose por un numerito, sino con talento e inteligencia

Hoy, por ejemplo, muchos viven pendientes de las métricas del minuto a minuto. Vila se opone a ese culto obsesivo por la inmediatez: "Yo no miro para nada el minuto a minuto, que es algo distinto a efectuar mediciones. El minuto a minuto, creo, les hace muy mal a los medios. Es posible que alguien no te rinda en el minuto a minuto pero esté diciendo algo interesante desde el punto de vista teórico. Y como 'no rinde en un minuto' lo cortás. No se hacen así los medios de calidad. No es mirando un numerito, sino con talento e inteligencia. De hecho, hay países en los que se ha prohibido el minuto a minuto, como Chile".

Vila en Te digo lo que pienso 2.jpg Vila junto al equipo de Te Digo lo que Pienso. Foto: Axel Lloret.

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Vila: "Esta provincia sin minería no tiene destino"

Mendoza y la necesidad de ampliar la matriz productiva

Por supuesto, el universo de los medios no es el único ámbito en el que Vila tiene actividades. Esa multiplicidad de rubros le permite tener una visión panorámica de la economía y, particularmente, de la situación mendocina.

"Sí o sí esta provincia tiene que tener un destino -opinó al ser consulado sobre el porvenir de Mendoza-. Hoy la provincia es vitivinicultura y turismo, y no alcanza. Representa el 3% del PBI nacional: no es suficiente para un crecimiento sostenido en el tiempo".

La salida, según el entrevistado, es "aprovechar lo que Dios nos ha dado". "Así como en la Pampa Hhúmeda hay buenos suelos para sembrar o hacer ganadería, nosotros acá tenemos piedra, desierto y montaña que debajo poseen valor. Hay minerales y un desarrollo posible. Lo que el mendocino tiene que hacer es aprovechar esa riqueza, hacer una explotación cuidada, controlada y no contaminante".

Y resumió: "Hay que aprender de nuestros vecinos. De lo que ha ocurrido en San Juan, por ejemplo. Y discutir el tema. Yo coincido en que hay que cuidar el agua como si fuera oro, porque no abunda. Pero se pueden hacer las dos cosas: cuidar el agua y explotar la minería de una manera cuidada. El mundo lo hace".

►TE PUEDE INTERESAR: Elecciones 2023: dónde voto en Mendoza