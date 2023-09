Otro año de éxitos: Grupo América obtuvo 13 nominaciones para los Martín Fierro Federal

ornella ferrara para todo canal siete2.jpg Ornella Ferrara competirá en el rubro “Labor Animación Femenina” por la divertida conducción diaria de "Pará Todo".

Por su lado, Lucas Castro está en la terna para lograr la estatuilla a “Mejor Labor en Animación y Conducción Masculina” por el programa "Mejor de Mañana".

"Séptimo Día", el programa político más influyente de Mendoza, logró una nominación como "Mejor Programa Periodístico" y "Hola Mendoza" como "Mejor Programa Informativo".

Por su parte, "Planeta Recreo" competirá para ser el "Mejor Programa Infantil" y "Vinos y Placeres" irá por el reconocimiento al “Mejor Programa Agropecuario”.

Lucas Castro mejor de mañana.jpg Lucas Castro es una de las figuras de "Mejor de mañana", el programa de Canal 7 que conduce junto a Clarita Ceschín.

Radio Nihuil, la radio de noticias más escuchada de Mendoza

Radio Nihuil reafirma que es la radio de noticias más escuchada de Mendoza con dos nominaciones. Agustina Fiadino ("Hora Libre") competirá en el rubro "Mejor Labor Periodística" y el programa "Ovación 90" en el rubro "Mejor Programa Deportivo".

Desde el norte cuyano, Canal 8 San Juan obtuvo 3 nominaciones. "Medianoche Noticias" compite como “Mejor Programa Informativo” y como “Mejor Noticiero” y "Huellas del Hombre" como “Mejor Documental”.

Martín Fierro Federal 2023.png La codiciada estatuilla tiene como posibles destinatarios a varios trabajadores del Grupo América.

La emoción de los nominados

Gisela Campos: "Es un estímulo para todo el equipo"

"Feliz por una nominación más. Afortunadamente, he tenido la posibilidad de estar nominada varias veces y en 2021, durante la celebración que se hizo online por la pandemia, incluso pude ganar un Martín Fierro. Así que ahora quiero ir por la revancha y agradecerle a APTRA personalmente, porque en su momento no lo pude hacer debido a la conexión a Internet que tenía. Hoy guardo aquella estatuilla en casa y me encantaría alcanzar otra. Sin embargo, ya la nominación es un incentivo, un mimo que le ponés a tanto esfuerzo, a las horas que una le dedica a esto. Es como una caricia que además va para nuestro equipo de trabajo a pleno: productores, técnicos, colegas. Para ellos también va esta nominación".

Ornella Ferrara: "La nominación llega en un gran momento de mi vida"

"Esta nominación me llega en un momento muy hermoso, en el que siento que 'Pará todo' está saliendo muy divertido y fluye; además de estar disfrutándolo mucho junto a mi marido y mis hijos. Es la primera nominación que tengo con un programa que imaginé y soñé con mucho amor y al que le dedico mucho tiempo de mi vida porque así lo merece; sobre todo debido a que implica proponer entretenimiento, un recreo en medio de todas las cosas que ocurre en el país. Y suena a clisé, pero es cierto que el equipo es fundamental. Está tan bien aceitado todo desde la parte técnica, la producción, lo artístico, que hace que sea realmente genuino lo que sucede al aire. Es un montón ser reconocida, lo recibo como un abrazo por haberme animado a hacer dos horas y media de televisión para acompañar a los mendocinos. Cada tarde, yo voy al canal a jugar como una niña y creo que eso se siente. Cuando me río, me río fuerte y cuando lloro, lloro de verdad. Eso hace que podamos entrar en las casas de la gente. Agradezco a mi familia, a todos mis compañeros y a las autoridades de Grupo América, que confían en esta idea y me han demostrado esa confianza permitiéndome crecer".

Sofìa Fernández.jpg Sofía Fernández está nominada en el rubro “Labor Periodística” por su trabajo en el Noticiero del 7.

Sofía Fernández: "Informar es una gran responsabilidad"

"Es una emoción muy grande. Estoy muy contenta. Sobre todo porque comunicar la información es una gran responsabilidad. Y, sobre todo, siento un gran agradecimiento hacia las personas que nos permiten contar sus historias, que a veces representan una parte difícil de sus vidas, porque es gracias a ellas que podemos hacer nuestros informes. En esto, la empatía juega un rol clave: te permite contar de determinada manera lo que hay a tu alrededor. Por eso mi nominación está relacionada con el público y con todos aquellos que se animaron a confiar en mí para permitirme relatar lo que les ocurrió".

Agustina Fiadino.png Agustina Fiadino está nominada por su labor en el programa "Hora Libre", de Radio Nihuil, donde integra un equipo compuesto -entre otros profesionales- por Javier Dellamaggiore. La periodista se llevó en la edición pasada la estatuilla que premiaba la mejor labor periodística en TV.

Agustina Fiadino: "Nos comprometimos a sostener la calidad"

"Siento la alegría de estar nominada una vez más junto a mis queridos compañeros de 'Hora Libre', 'Séptimo Día' y 'Hola Mendoza'. Fueron programas gestados con mucho trabajo y amor. Desde hace tiempo, el compromiso es sostener la calidad que nos propusimos desde el principio. La nominación, creo, ratifica ese rumbo. Y, más allá de las ternas, el premio lo tenemos todos los días cuando algún oyente o televidente nos dice que se va con una sonrisa al trabajo o que lo ayudamos a transitar la jornada. En lo profesional, no hay placer más grande que recibir cada tanto un mensaje en tu casilla de Instagram, felicitándote y diciéndote cuánto se divierte. Ahí es cuando todo se acomoda y de allí surge la fuerza para seguir levantándote cada día a las 5.30 am".

Equipo de 7D.jpg Séptimo Día se ha consolidado como una referencia ineludible para la política de Mendoza.

Julián Imazio: "La nominación a 'Séptimo Día' sirve para valorar el esfuerzo"

"Sorpresa muy linda. Los premios (y estar nominados ya es un premio) siempre son hermosos, porque la vorágine del día a día suele no permitirte frenar a valorar y agradecer el esfuerzo de los equipos de los que se es parte. Eso es lo lindo de esta nominación. Que te frena un segundo a valorar lo que hacemos y lo que ha conseguido el programa en este tiempo. Ojalá lo ganemos. Sobre todo por el esfuerzo y el tremendo talento de mis compañeros. Y también de nuestras autoridades, que se sientan a pensar 7D con tanto cariño y paciencia como nosotros".

nominados martin fierro Tano Robles.jpg El Tano Robles conduce Hola Mendoza, el programa con el que se despiertan miles de mendocinos cada madrugada.

Tano Robles: "'Ovación 90' va por buen camino"

"Es un reconocimiento para el esfuerzo de cada día por parte de todo el equipo de trabajo. Llevamos varias nominaciones consecutivas, lo que nos hace pensar que estamos en una línea que busca la calidad; por un buen camino que siempre admite correcciones pero que genera cierta expectativa y nos estimula a seguir adelante".