Llega a Godoy Cruz la exposición de Antonio Sarelli

Perpetuo dilema II.jpg Perpetuo dilema II. Obra de Antonio Sarelli que se podrá apreciar a partir de este 4 de mayo en Godoy Cruz.

Los “Espacios de Silencio” de Antonio Sarelli

En su producción predominan los rostros femeninos, que en esta muestra están presentes, como así también habrá algunas composiciones nuevas. Mientras tanto, en la obra de este gran maestro de la pintura, su figuración va más allá de la semejanza y su producción creativa nos acerca un mundo de belleza.

Por lo tanto, es un artista que, con su oficio, llena de emociones a quienes admiran sus creaciones.

Al respecto de esta nueva muestra, la cual se va a realizar en el departamento donde reside Sarelli actualmente, comenta: “Más allá de que yo nací en Maipú, desde muy chico me sentí muy arraigado a Godoy Cruz. He pasado gran parte de mi vida en este departamento que aprecio tanto. Lo he elegido como mi lugar de vida además”.

Caligrafias.jpg Caligrafías. Otra de las obras de Sarelli.

Y, siguiendo con su relato, continúa: “Esta es la segunda inauguración que voy a hacer en el espacio Cristóforo Colombo. Es muy importante para mí, volver a este lugar. La obra de la exposición es una mirada a espacios y silencios interiores. Es una especie de meditación que creo nos hace falta en este mundo tan convulsionado en el que vivimos actualmente. Esa es mi reflexión respecto de esta muestra”, concluyó.

Antonio Sarelli nació el 26 de agosto de 1936 en el departamento de Maipú, Mendoza. Se recibió como Profesor en la Academia Provincial de Bellas Artes. En esta misma institución se desempeñó como profesor y participó en la formación de nuevas generaciones de artistas.

Sus obras pertenecen a colecciones privadas tanto en Argentina como en países de América, Europa y Asia. Incluso se encuentran en Museos Nacionales e Internacionales. A lo largo de su carrera se hizo merecedor de 18 importantes premios en Salones Provinciales y Nacionales.

Hora de la tarde.jpg Otra de las obras de Sareli que se expondrán en Godoy Cruz a partir de este sábado: Hora de la tarde.

Por su destacada trayectoria artística ha recibido importantes reconocimientos tanto a nivel provincial como nacional. Sus numerosas exposiciones en el país y el extranjero han logrado resonancia en la crítica especializada y lo han posicionado entre los artistas más importantes de la Argentina.