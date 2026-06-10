Vuelve "Michael Jackson Sinfónico" al Teatro Independencia con la Orquesta Pianoforte

El concierto, que promete revivir los más grandes éxitos de la leyenda musical, estará a cargo de la Orquesta Pianoforte, acompañada por una banda en vivo y una serie de arreglos orquestales poderosos y emocionantes. Para esta nueva función, la producción adelantó que el público se encontrará con sorpresas especiales, incluyendo bonus tracks y participaciones corales que potenciarán la experiencia.

Michael Jackson sinfónico 2

Orquesta Pianoforte: grandes talentos en escena

El espectáculo contará con figuras de gran trayectoria y proyección en la escena musical: