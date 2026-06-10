La magia del Rey del Pop regresa a Mendoza de una manera espectacular. Este domingo 14 de junio de 2026, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) será el escenario de "Michael Jackson Sinfónico", un show inmersivo que fusiona la potencia de la música pop con la música académica.
Vuelve "Michael Jackson Sinfónico" al Teatro Independencia con la Orquesta Pianoforte
El espectáculo que fusiona pop y música clásica contará con la dirección de Martín Vega como invitado, la voz de Matías Guembe y participaciones corales especiales
El concierto, que promete revivir los más grandes éxitos de la leyenda musical, estará a cargo de la Orquesta Pianoforte, acompañada por una banda en vivo y una serie de arreglos orquestales poderosos y emocionantes. Para esta nueva función, la producción adelantó que el público se encontrará con sorpresas especiales, incluyendo bonus tracks y participaciones corales que potenciarán la experiencia.
Orquesta Pianoforte: grandes talentos en escena
El espectáculo contará con figuras de gran trayectoria y proyección en la escena musical:
- Martín Vega (director invitado): el compositor, multiinstrumentista y director argentino -con formación internacional y un extenso recorrido dirigiendo orquestas en Argentina, Chile y Perú- estará al frente de la agrupación.
- Matías Guembe (solista): el reconocido cantante mendocino, formado en Canto Lírico en la UNCuyo y con más de 30 funciones en los principales teatros de la región, pondrá su voz para interpretar el exigente repertorio de Jackson.
- La Orquesta Pianoforte, impulsada por la fundación homónima bajo la producción de Camila Tula Egea y Dana Panassiti, se ha consolidado como una de las propuestas sinfónicas más dinámicas y convocantes de la provincia, distinguiéndose por su versatilidad para acercar la música orquestal a nuevos públicos a través de géneros populares.
Detalles del concierto y entradas
El espectáculo tendrá una duración de 60 minutos y las entradas ya se encuentran a la venta a través de EntradaWeb.
- Entrada anticipada: $20.000.
- Entrada general (día del show): $25.000.
- Entrada VIP: $40.000 (incluye acceso preferencial y una degustación previa al show).