Mauricio Dayub presenta "El equilibrista" en el Teatro Mendoza.

"Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo."

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Día: 4 de mayo

Hora: 21:30

Lugar: Teatro Mendoza

Localidades en venta en entradaweb.com.ar

Platea Baja A (F 01 a 12) y Palcos Bajos: $12.000

Platea Baja B (F 15 a 24) y Palcos Altos: $11.000

Platea Alta: $10.000

Pullman: $9.000