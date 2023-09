Radio Nihuil festejó sus 66 años desde la Peatonal de la Ciudad de Mendoza

El profesor Ácaro y el músico Lisandro Bertín hicieron participar a la gente, que se animó a cantar o a recitar payadas simpáticas y graciosas, y de paso se los que intervinieron se llevaron algunos premios.

radio nihuil aniversario 66 transmisión en vivo peatonal sarmiento lisandro bertín.jpg El profesor Ácaro junto con el músico Lisandro Bertín hicieron participar y cantar a la gente, y se llevaron premios. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

► TE PUEDE INTERESAR: Radio Nihuil festejó 66 años en el aire de Mendoza y renovó su compromiso con los oyentes



radio nihuil aniversario 66 transmisión en vivo peatonal sarmiento lisandro bertín 2.jpg El profesor Ácaro y el músico Lisandro Bertín hicieron participar y cantar a la gente, y se llevaron premios. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Visitas destacadas en Radio Nihuil

Daniel Vila, presidente de Grupo América, también estuvo presente en el festejo de la radio de noticias más escuchada de Mendoza según las últimas mediciones realizadas por Kantar Ibope 2023.

Allí recordó cuándo y cómo recibió la radio: "El 23 de enero de este año se cumplieron 40 años de que llegué a la radio. Fue por casualidad, porque mi padre tenía una empresa constructora, había una deuda que saldar y la saldaron con Nihuil, que en ese momento estaba muy caída, no tenía transmisor, el edificio derruido", cuando estaba en calle Echeverría 144, de la Cuarta Sección, en Capital.

radio nihuil aniversario 66 transmisión en vivo peatonal sarmiento daniel vila.jpg Daniel Vila, presidente de Grupo América. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Ese día mi padre se iba de vacaciones a Brasil y yo me quedaba acá. Después de la transacción fuimos a cenar, y me dijo: 'Andá vos mañana a ver de qué se trata'. Lo primero que me encontré fue una cola de gente que daba vuelta la cuadra. Eran cobradores, había de todo y ahí me puse a trabajar", detalló.

Aseguró que empezó a conocer la radio con "grandes amigos y maestros que me enseñaron. Empecé con Carlos Macelo Sicilia, con el Gordo Solanes y con Jorge Sosa. Era un momento muy difícil de la radio. Estamos hablando del año 1983, la radio tenía un montón de figuras, pero como emisora estaba destruida".

radio nihuil aniversario 66 transmisión en vivo peatonal sarmiento daniel vila 2.jpg Daniel Vila al aire de Radio Nihuil en el programa Te digo lo que Pienso. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Y destacó: "Nos pusimos a trabajar y a los 3 años la radio se recuperó, llegó al primer lugar y nunca más lo abandonó hasta hoy".

Recordó que "el primer programa que hicimos, y mi primera experiencia como productor de radio, fue Hola País, que se convirtió en una marca con 30 años al aire".

radio nihuil aniversario 66 transmisión en vivo peatonal sarmiento.jpg Radio Nihuil transmitió desde las 10 en vivo desde Peatonal Sarmiento, frente a la Legislatura. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

También estuvo en la transmisión en vivo de Nihuil, Alejandro Spinello, accionista y CEO de Grupo América, quien aseguró: "Tenemos un equipo fantástico de periodistas que están a nivel de cualquier medio nacional y creo que perfectamente Mendoza se podría convertir en un polo audiovisual donde surjan medios nacionales también desde Mendoza y creo que es un poco el objetivo nuestro, y porque hay un equipo excepcional con profesionales de primer nivel".

radio nihuil aniversario 66 transmisión en vivo peatonal sarmiento mediodia 2.jpg Daniel Vila, presidente de Grupo América, junto con Alejandro Spinello, accionista y Ceo, en la peatonal Sarmiento en el aniversario 66 de Radio Nihuil. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Además, contó que a pesar de la inflación y la crisis económica del país "estamos invirtiendo, estamos haciendo una gran inversión en tecnología para todos los medios adaptándonos a las nuevas plataformas, los nuevos hábitos de los consumidores, las nuevas costumbres de las audiencias. Estas nuevas tecnologías son una gran oportunidad".

radio nihuil aniversario 66 transmisión en vivo peatonal sarmiento mediodia.jpg Carlos Hernández y Carina Scandura en Mediodía junto a Alejandro Spinello, accionista y CEO, y Daniel Vila, presidente de Grupo América. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Y adelantó que desde octubre Radio Nihuil transmitirá su programación en streaming. "Hoy es la primer transmisión. Hoy no hay un televisor en el mundo que no tenga Youtube instalado y es una gran oportunidad".