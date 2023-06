Daniel Vila: "Esta provincia sin minería no tiene destino"

daniel vila 0623.jpg Daniel Vila lamentó que la reforma a la legislación que prohíbe la minería durara apenas dos semanas.

"Lo voy a decir así y por ahí se va a enojar el que se enoje: esta provincia sin minería no tiene destino. Es como si en la Pampa Húmeda les prohibiéramos a sus habitantes tener soja y vacas. Bueno, acá no tenemos ni soja ni vacas; tenemos minería. Entonces no es una mala palabra; lo que está mal es explotarla sin los controles correctos, necesarios; pero minería existe en todo el mundo", apuntó el empresario sobre la actividad, cuya discusión parece estar vedada para los mendocinos.

Además, explicó de qué manera podría encauzarse nuevamente la discusión pública. Sobre todo tras las manifestaciones que hicieron dar marcha atrás con la derogación de la ley 7.722 que intentó esta gestión a finales de 2019. Concretamente, opinó que el camino es explicar con más profundidad de qué se trata el sector, cómo trabaja, y cuál puede ser su impacto real en el medio ambiente.

"El gobernador sacó una ley que duró 15 días. Creo que lo que hace falta es concientizar sobre qué es la minería: cuál es la minería sustentable, que es la que hay que hacer. Porque si no, no tendríamos relojes, celulares, no tendríamos nada. La que está mal es la minería que no se controla, la contaminante. Eso por supuesto que está mal; pero acá, con la excusa de que contaminábamos el agua, derogamos una ley que era el futuro para la provincia. Si no cambiamos, cada día nos vamos a empobrecer más: estamos hablando de un recurso natural que se puede explotar a conciencia", señaló.

En sus palabras hubo algunos conceptos que distintos sectores empresarios reclamaron cuando se dio la discusión, a principios del gobierno de Rodolfo Suarez.

Los industriales locales, por ejemplo, fueron uno de los grupos que le reclamó al Ejecutivo cierta falta de "docencia" para con la población, antes de ir a dar el debate legislativo. Algo así como una serie de charlas que "bajaran al llano" el trasfondo técnico de la discusión y que alejaran los miedos y algunos prejuicios, sobre todo de ciertos sectores ambientalistas que se oponen a ese desarrollo.

La reelección de los gobernadores y el "Modo Mendoza"

"Hay dos cosas que en Mendoza siempre quedan 'para el que viene'", subrayó Vila respecto a tareas prometidas pero siempre postergadas de algunos gobernantes.

"Una es precisamente esta de la que hablábamos, la minería. Rodolfo Suarez la hizo, duró 15 días, y lamentablemente la derogó. Pero la segunda cosa que todos dicen que harán y luego no hacen es la reforma constitucional. Sin reforma constitucional a esta provincia no le va a ir bien. Y no porque yo diga que los gobernadores deben perpetuarse: es porque es necesaria para un proceso natural", afirmó el empresario, tocando así un punto que suele ser espinoso para los mandatarios: la reelección.

"Si yo soy gobernador, me eligen por cuatro años. Si me va bien, me van a elegir cuatro años más. Y si no, me van a echar a patadas. Ahora, si yo soy buen gobernador, pero resulta que la gente ya sabe, mis funcionarios, el público, todos, que dentro de un año me voy; perdí el poder. Ya no puedo hacer nada", analizó.

"Todos dicen que cuando sean gobernadores lo van a hacer, que lo van a modificar, pero al final no lo hacen. Ni lo han intentado", remarcó.

daniel vila 06 23 2.jpg El empresario, entrevistado en los estudios de Séptimo Día.

Además, el presidente de Grupo América e Independiente Rivadavia habló de ese concepto que una porción de la dirigencia local llama el "Modo Mendoza": una suerte de, en teoría, forma virtuosa de accionar que pondría a la provincia por encima de otras en cuanto a ciertas materias. Coincidió en parte con esa idea. Pero también fue crítico de algunas prácticas que vienen dándose en el último tiempo, sobre todo en el ámbito político.

"Mendoza siempre ha sido una provincia distinta a las demás: una provincia ordenada. A Alfredo Cornejo hay que reconocerle que ordenó mucho las cuentas fiscales, que puso orden. Ahora, siento como que, últimamente, el 'Modo Mendoza', más con lo que contábamos recién (se había hablado de la trama de acusaciones cruzadas entre políticos por presunta corrupción, con foco en Las Heras) ha entrado en un proceso que a a mí, personalmente, no me gusta", declaró Vila,

"Sí me gusta el otro 'Modo Mendoza': el de la provincia que crece, el de la que que recibe al turismo, el de la que es pujante. Ese sí me gusta. Este no", redondeó el empresario.

