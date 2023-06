Daniel Vila y la llegada de Alex Arce a la Lepra: "Hablé hasta con el presidente de Paraguay"

Con Alfredo Berti a la cabeza, el DT que la está rompiendo con su racha positiva (lleva 9 triunfos y 1 empate en 10 partidos al frente del equipo), Independiente Rivadavia brilla con su juego colectivo, pero también se luce con sus individualidades, como es el caso del paraguayo Alex Arce, de 28 años, goleador sensación de la Primera Nacional y de todo el fútbol argentino.

Con sus 18 goles a cuestas en la misma cantidad de partidos disputados, el delantero Alex Arce, que está siendo seguido por los grandes equipos del fútbol nacional, se ha convertido en el principal estandarte del equipo.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, que estuvo presente en el programa periodístico Séptimo Día, de Canal 7 Mendoza, se refirió a cómo se dio la llegada del paraguayo Alex Arce a la Lepra.

alex arce.jpg Alex Arce, el goleador de la Lepra que está siendo seguido por muchos equipos. Foto: Diario UNO.

“A uno le llegan muchos videos de jugadores. Normalmente, en esos videos de los jugadores, muestran las mejores jugadas. Veo muchos videos. Pero cuando me llegó este video de Alex Arce, me pareció raro porque duraba media hora. Larguísimo. Y en esa media hora, uno veía en Arce pequeños detalles, como que le pegaba con las dos piernas, que cabeceaba, era rápido, metías tiros libres, metía bien el cuerpo. Dijimos, éste que venga”, relató el titular de la Lepra.

Luego siguió: “Negociamos con el club paraguayo donde estaba (Sportivo Ameliano). Nos costó mucho traerlo porque el presidente no lo quería soltar. Tuve que hablar hasta con el actual presidente de Paraguay (Santiago Peña) para que lo soltaran”.

“El presidente del club me decía, ‘ustedes, los argentinos, no pagan’, a lo que yo le decía que sí le iba a pagar, con garantías. Entonces llamé a un amigo, a otro amigo, a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol para que le diera referencias a este señor que sí les vamos a pagar. Y ya no me quedaba nadie más para llamar. Entonces se me ocurrió llamarte al presidente de Paraguay, que lo conozco y somos relativamente amigos, pidiéndole que intercediera. Cerramos el pase un día jueves y el martes siguiente ya cobraron. Luego me dijo, ‘no todos los argentinos son iguales'”, relató Daniel Vila, presidente del Grupo América.

daniel vila2.jpg Daniel Vila, titular del Azul del Parque, disfruta ver jugar a su equipo en el Bautista Gargantini. Foto Diario UNO.

Alfredo Berti revolucionó Independiente Rivadavia

Los números de Alfredo Berti desde que asumió en Independiente Rivadavia, son realmente admirables. Dirigió 10 partidos, ganó 9 y empató 1.

“Alfredo Berti es el mejor técnico de Independiente Rivadavia, pero no solo por los resultados. Es un personaje raro, es un tipo muy cerrado. Vive y respira solamente para el fútbol. Sus 24 horas están dedicadas a eso. Es una persona muy seria para trabajar y les llega muy bien a los jugadores”, indicó Daniel Vila, titular de la Lepra mendocina.

