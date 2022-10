Siempre agudo en sus visiones de la política nacional, Vila sostuvo que la aparición de la pandemia complicó los planes del Gobierno y por esa razón no se puede pasar en limpio una valoración de la gestión de Alberto Fernández como presidente.

"No hay ningún presidente que se prepare para enfrentar una pandemia. Cuando Alberto Fernández ganó la presidencia no sabía que esto iba a suceder. Este es un bicho raro, que muta, que contagia mucho, y entonces la presidencia debe ser mirada desde esa óptica. El Presidente ha tenido que ocupar el 90% de su gestión en manejar la pandemia; el resto, habrá que verlo el día que pueda dedicarse a otros temas. Mientras tanto es muy difícil juzgar su gestión".

Respecto a las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda opinó: "El hecho de que se arregle con el Fondo es bueno, porque le permitiría al país obtener crédito, va a permitir normalizar muchas cosas, va a permitir que haya interesados en invertir y eso es muy importante".

"En cuanto al manejo bifronte del que se habla, yo no lo veo así. Veo un presidente que toma decisiones, no veo un manejo bifronte en el Gobierno. La vicepresidenta está en el Senado, haciendo su trabajo. Lejos de lo que todos esperábamos, que estuviera inmersa en el día a día, que estuviera haciendo declaraciones; hasta acá eso no lo he visto. Yo a la vicepresidenta la veo distante de las cuestiones diarias. Si se involucrara en el día a día, estaría mal", analizó Vila.

"No soy un cristinólogo"

Como hombre ligado al poder ha estado cerca de los mandatarios, incluida la ex presidenta. Por ejemplo, Vila estuvo invitado a la presentación del libro de Cristina, Sinceramente, en mayo de 2019. "No soy un cristinólogo", remarca, pero puede percibir que entre aquella Cristina del 2019 y la actual, ejerciendo la vicepresidencia, hay diferencias. "Lo que uno ve ahora es una persona muy activa, más exaltada, preocupada, con mucha más potencia, todo propio del cargo que ahora ejerce. Evidentemente no es la misma que estaba en la presentación del libro", analizó el dueño de Grupo América.

Compra de Edenor

Recientemente se conoció que Vila junto con José Luis Manzano y Mauricio Filiberti se convirtieron en diciembre en los nuevos dueños Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina y de Sudamérica. La compañía eléctrica cuenta con tres millones de clientes y un área de concesión que abarca una población de 9 millones de personas y más de 350.000 empresas, del norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires.

"Hacemos esto porque somos optimistas y creemos que este país puede salir adelante, cuando uno apuesta e invierte genera puestos de trabajo y eso es importante", expresó Vila.

Aunque para concretarse definitivamente esta compra, se tienen que cumplir ciertos pasos y el empresario mendocino los detalló: "Primero, quedó aprobada la compra. Después el Ente Regulador de Energía (ENRE) también debe aprobarla y, luego, la Comisión de Valores debe dar el visto bueno porque es una compañía pública que cotiza en Estados Unidos. Y la tercera etapa, cuando está todo aprobado, es cuando las partes se juntan y sólo resta pagar. Ahora estamos en la segunda etapa, y espero que antes de fines de marzo se concrete la tercera etapa donde pagaremos y tomaremos control de la compañía".

Respecto a las críticas que Elisa Carrió ha realizado a la venta de Edenor, sostuvo: "Carrió es una denunciante crónica, la denuncia dice que el precio es vil, pero esto es una transacción entre privados y tampoco hubo ninguna otra oferta. También denuncia que nosotros tuvimos información interna de la compañía, eso no fue cierto, y aunque así fuera, no reviste ningún problema porque es una empresa privada. Esta es una operación transparente".

¿Massa candidato?

Finalmente Daniel Vila expresó su cercanía con Sergio Massa, hoy presidente de la Cámara de Diputados. Su proximidad no sólo es política sino personal; y por esa razón, apoya los pasos políticos del hombre de Tigre.

Vila ha dicho incluso que es el mejor candidato a presidente de la Nación. Sostiene que ponerlo en forma tan prematura en el podio de candidatos a presidente para las generales de 2022 no es arriesgado. "Yo digo que es el mejor candidato porque lo conozco, sé de su capacidad, de su deseo de participar en la vida política, es una persona que se forma y estudia, y por supuesto, sabe hacer política. Considero que entre lo que vemos hoy en el escenario, es el mejor candidato, es el tipo más preparado", cerró.