Daniel Vila fue crítico del Gobierno pero aclaró: "Para nada veo un doble comando"

Sobre los efectos de la pandemia en la economía, el empresario reconoció que el Gobierno nacional está pasando un momento muy difícil que se contrapone a la realidad de Mendoza, que eligió tomar otro camino en cuanto a las restricciones de las actividades y a la cuarentena impuesta en el país para frenar los contagios de coronavirus. "Pensaba el otro día en que nadie se prepara para actuar en una pandemia, no hay un escrito, ni un antecedente mundial. Si hubiese estado en el lugar del Presidente me hubiese preparado para otra cosa, buena o mala, pero nunca para esto. Dentro de este contexto, creo que el Gobierno ha hecho algunas cosas más o menos bien y otras no tan bien", dijo.

Pero ahora, remarcó, la clave es saber cómo se sigue para adelante para "no pasarnos mirando el pasado o por el espejo retrovisor. Por eso es determinante conocer qué es lo que va a hacer el Gobierno en el 2021. Qué hará en materia de obras públicas, en salud. Obviamente va a a estar la pandemia, pero no puede ser un obstáculo para siempre. Está visto que a los ciudadanos nos pueden guardar por un tiempo pero mucho más es imposible, por la economía, por la vida psicológica, social, recreativa. Vamos a tener que aprender a convivir con esta pandemia".

Daniel Vila Septimo Dia4.jpg El periodista Carlos Hernández junto al empresario y presidente de Grupo América, Daniel Vila. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

La experiencia de Mendoza en pandemia

Vila consideró que el tironeo entre Mendoza y la Nación vino porque la provincia se desmarcó de las pautas nacionales en la pandemia y no le fue mal. "La verdad es que los números arrojan que está mucho mejor que otras provincias que se ajustaron a la normativa nacional", sumó.

"Mendoza es muy particular. Debe ser la provincia argentina que tiene más rasgos diferenciales con las otras. Porque el mendocino es diferente, esa cultura que tenemos con el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, para nunca darnos por vencidos", añadió.

De todas maneras, consideró que el proyecto del Mendoexit para independizarse del resto no tiene ninguna lógica. "Pensar esa salida del país es una utopía y no vale la pena soñarlo. Argentina es un país que tiene 24 provincias, que tiene una historia, tradición y cultura. Creer que una provincia se puede desprender de todo eso es impensado, imposible", opinó.

Escenario para futuras inversiones

Sobre la situación económica y el ánimo del empresariado argentino, Vila planteó el panorama que atraviesa el sector: “El gallinero está revuelto. Hay quienes se quieren ir del país, están los escépticos y los que confían. El momento es inesperado y difícil porque a su vez desde el Estado, no recibís algún incentivo como para avanzar. Al revés, muchas veces recibís mensajes negativos como empresario. Es un país en el que a veces nos quedamos en el tiempo. Hay que mirar a Uruguay, donde el presidente dispuso una cantidad de medidas para favorecer la instalación de empresas, la producción, las industrias. Eso hizo que muchos empresarios argentinos se vayan a vivir allí".

También hizo hincapié en que el mundo necesita de trabajo y que para ello debe haber un sector público y uno privado. "Son los modelos que hay. Ya probamos el modelo de quienes decían que todo lo tiene que hacer el Estado y no fue eficiente. Ahora tratamos de probar otro esquema donde el sector privado, controlado por el Estado, sea el productor de bienes, servicios y empleo. Pero creo que Argentina no termina de transitar ni por uno ni por otro", explicó.

No quiso dejar pasar el tema de la rentabilidad de las empresas, cuya palabra "hoy es usada en Argentina de una manera casi pecaminosa. Que una empresa tenga renta está mal visto y, en realidad, ese es su objetivo. Ya sea porque el dueño se quiere comprar un departamento o porque quiere reinvertir en más maquinaria. Pero la palabra renta está mal vista y eso está mal. Creo que es una de las cosas culturales que los argentinos tenemos que cambiar", aclaró.

Vila manifestó que le cuesta dilucidar qué planes tiene el Gobierno en el mediano plazo para transmitir confianza en los inversores y que de esa manera una empresa no puede trabajar ni proyectarse. En este sentido, precisó que "no hay un futuro muy predecible. No sabés qué te va a pasar mañana o pasado si invertís. No hay reglas de juego a mediano plazo, ni siquiera te digo a largo plazo. Y así es muy difícil jugar".

Daniel Vila Septimo Dia6.jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Compra de Edenor

Recientemente se conoció que Vila junto con José Luis Manzano y Mauricio Filiberti se convirtieron en diciembre en los nuevos dueños Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina y de Sudamérica. La compañía eléctrica cuenta con tres millones de clientes y un área de concesión que abarca una población de 9 millones de personas y más de 350.000 empresas, del norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires.

Aunque para concretarse definitivamente esta compra, se tienen que cumplir ciertos pasos y el empresario mendocino los detalló: "Primero, se debe aprobar la compra. Después el ente de energía (ENRE) también debe aprobarla y, por último, la Comisión de Valores debe dar el visto bueno porque es una compañía pública que cotiza en Estados Unidos. Hasta acá parece que todo va bien".

Sobre otros temas

Obra pública y minería:

"Siempre se dice que el primer factor movilizador de la economía es la construcción y la obra pública es una materia pendiente en la Argentina que en algún momento la va a tener que encarar porque hay déficit de todo tipo: de viviendas, de instalaciones sanitarias, de escuelas, de rutas, de autopistas. También veo que hay una gran oportunidad de inversión en minería. Es una gran discusión que se debe dar. Mendoza tiene un potencial enorme que no lo tenemos explotado. En el sector del petróleo, los precios están bajos y con la nueva tecnología que hay que extraerlo no es muy rentable. Pero en minería creo que se pierde una gran oportunidad en Malargüe".

El Siete y sus 60 años

"Fueron años en lo que hubo de todo. Algunos fueron muy buenos, otros regulares y también hubo muy malos. Pero siempre cumplimos nuestra función periodística para que Mendoza esté enterada de lo que sucede. En estos últimos años, 10 o 15 diría, la revolución tecnológica ha sido tremenda. Empezamos a incursionar en un mundo que era desconocido, el de las redes sociales y de las plataformas digitales pero, pese a eso, la televisión también avanzó y se acomodó a esta realidad imparable. Aunque parezca increíble, también creció la televisión con estas nuevas tecnologías. Los medios tenemos la obligación de adecuarnos y creo que lo hemos hecho".

Televisión nacional

"Diría que el puntapié inicial para nosotros fue El Siete porque acá fue donde hicimos nuestra experiencia con la televisión abierta, cosa que todavía seguimos haciendo. Nosotros arrancamos con radio Nihuil, después hicimos revista con Primera Fila, luego hicimos televisión por cable con Supercanal y más tarde nos tocó el salto nacional. Primero fue con radio La Red y posteriormente con América. Pero El Siete fue esa escuela, ese terreno de aprendizaje con el que pudimos llegar a un canal nacional como es América o A24, con la experiencia de haber hecho medios en Mendoza".

Su paso por el fútbol

"Estoy muy alejado del fútbol. Fui presidente de Independiente Rivadavia durante muchos años y la verdad es que pasé cosas muy linda y maravillosas y otras no. Decidí irme del fútbol por la violencia, por la droga, por la decadencia que tenía el fútbol argentino. En algún momento, tuve la loca idea de intentar cambiarlo y no me fue muy bien. Cuando salí de Independiente me costó un año hacer el duelo porque sentí que dejé una parte de mí ahí. No solo ha sido una batalla perdida sino que es más grave que eso. Porque acá estás perdiendo una batalla contra la droga. Eso es lo grave. No es el fútbol, acá está metida la droga en el fútbol y cada día más. El fútbol es una organización perfecta para la droga con una jerarquización y redes de contacto con policías y jueces. Entonces no sé cómo todavía no se ha constituido un cártel en Argentina pero creo que estamos cerca".

¿Cómo se frena?, fue la consulta del conductor de Séptimo Día. "Creo que con una combinación de factores donde, obviamente debe estar el Estado y sus tres poderes. Tienen que estar los dirigentes de los clubes y también la sociedad porque el fútbol es una pasión y tiene tal penetración en Argentina que requiere del compromiso de todos para intentar solucionarlo. Pero la política le tiene miedo al fútbol. Las veces que se ha metido la política en el fútbol ha sido para darle cosas a la gente pero no para mejorarlo, por ejemplo con el Fútbol para Todos. Pero no se ocuparon de que las instalaciones estuvieran mejor, que no hubiese corrupción. Macri menos. Él tuvo la gran oportunidad y se acobardó. Estuvo a punto de generar un cambio y en el último minuto le dio miedo".

Vendimia Solidaria

La realización de la Vendimia Solidaria, que lleva ya 17 años, será difícil con el mismo formato en época de pandemia. "Viene difícil porque en la tradicional fiesta que hacemos en San Isidro participa un montón de gente y se hacen importantes recaudaciones de muchísimos mendocinos que colaboran. Este año estamos condicionados por la pandemia, sin embargo, nosotros vamos a insistir en que queremos hacer la Vendimia Solidaria 2021, que sería la número 18. Sería una pena que se interrumpiera. Tenemos organizado un día de Vendimia Solidaria donde vamos a llamar a todos aquellos que han colaborado durante años con nosotros y los mendocinos y seguramente van a estar presentes. El canal también va a tener una emisión especial con motivo de esto y para recaudar fondos. Lo que sí adelanto es que vamos a mostrar todas las obras hechas a lo largo de estos 17 años y son sorprendentes".

Figuras televisivas

Vila adelantó una primicia en relación al desembarco de nuevas figuras en A24, donde dijo que este año se sumará la periodista y conductora Viviana Canosa. También destacó la incorporación del músico, actor y humorista Jey Mammón, quien debutó con programa propio en las noches de América. "Le está aportando aire fresco a la programación", dijo el empresario sobre el joven conductor que abre de lunes a viernes, desde las 23.30, su ciclo Los Mammones con una canción y suma invitados de todos los ámbitos.