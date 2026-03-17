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Monitoreo conjunto

Cornejo y Poggi delimitaron una zona de control unificado en Desaguadero

Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Luis, Claudio Poggi, avanzaron en la creación de una zona de control en el límite entre ambas provincias

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, en Desaguadero. Imagen de archivo.

Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, en Desaguadero. Imagen de archivo.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, avanzó en un nuevo convenio con su par de San Luis, Claudio Poggi, para llevar a cabo la Zona de Control Unificado (ZCU) de seguridad en Desaguadero, en el límite entre ambas provincias.

El acuerdo firmado este martes se enmarca en el Plan Regional de Seguridad acordado entre estos gobernadores y el de San Juan, Marcelo Orrego, en 2024. La intención es afrontar el control, compartir tecnología e intercambiar información entre las provincias cuyanas.

Puntualmente, el convenio con San Luis delimita un área operativa en la que trabajar las fuerzas de seguridad y los organismos administrativos de amas jurisdicciones. También, la implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de monitoreo integrados para fortalecer la prevención del delito en uno de los principales corredores viales del país.

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San Luis y Mendoza acordaron la creación de un centro de monitoreo en Desaguadero.

San Luis y Mendoza acordaron la creación de un centro de monitoreo en Desaguadero.

Zona de control en Desaguadero

En esta zona operativa se podrán establecer Puestos de Control Unificados (PCU) sobre las rutas que conectan directamente a Mendoza con San Luis. El objetivo es mejorar la capacidad de control sobre el tránsito de personas, vehículos y mercaderías.

En esta área, las fuerzas de seguridad de las dos provincias podrán intervenir de manera coordinada y con validez jurídica.

Para ello, los Estados destinarán recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura.

Centro de monitoreo conjunto

En esta zona de actuación conjunta funcionará un Centro de Monitoreo Conjunto. Desde allí trabajarán ambas provincias de manera coordinada para vigilar el límite.

“Este espacio permitirá integrar alertas tecnológicas, monitoreo de cámaras y seguimiento de eventos en tiempo real, facilitando la articulación entre las fuerzas de seguridad y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas o irregularidades detectadas en los controles”, dijeron desde el Gobierno de Mendoza.

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Alfredo Cornejo y Claudio Poggi avanzaron con el acuerdo que se selló en Desaguadero en 2024.

Alfredo Cornejo y Claudio Poggi avanzaron con el acuerdo que se selló en Desaguadero en 2024.

Intercambio de datos

Otro de los objetivos de este sistema compartido de seguridad es, además de eficientizar los controles, optimizar el uso de recursos y reforzar la prevención del delito compartiendo bases de datos que incluyen pedidos de captura de personas y vehículos.

“Esto permitirá compartir información entre las jurisdicciones y detectar situaciones irregulares con mayor rapidez”, puntualizaron desde el Gobierno de Alfredo Cornejo.

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