Cornejo y Poggi delimitaron una zona de control unificado en Desaguadero

desaguadero seguridad San Luis y Mendoza acordaron la creación de un centro de monitoreo en Desaguadero.

Zona de control en Desaguadero

En esta zona operativa se podrán establecer Puestos de Control Unificados (PCU) sobre las rutas que conectan directamente a Mendoza con San Luis. El objetivo es mejorar la capacidad de control sobre el tránsito de personas, vehículos y mercaderías.

En esta área, las fuerzas de seguridad de las dos provincias podrán intervenir de manera coordinada y con validez jurídica.

Para ello, los Estados destinarán recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura.

Centro de monitoreo conjunto

En esta zona de actuación conjunta funcionará un Centro de Monitoreo Conjunto. Desde allí trabajarán ambas provincias de manera coordinada para vigilar el límite.

“Este espacio permitirá integrar alertas tecnológicas, monitoreo de cámaras y seguimiento de eventos en tiempo real, facilitando la articulación entre las fuerzas de seguridad y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas o irregularidades detectadas en los controles”, dijeron desde el Gobierno de Mendoza.

cornejo poggi desaguadero 2025 Alfredo Cornejo y Claudio Poggi avanzaron con el acuerdo que se selló en Desaguadero en 2024.

Intercambio de datos

Otro de los objetivos de este sistema compartido de seguridad es, además de eficientizar los controles, optimizar el uso de recursos y reforzar la prevención del delito compartiendo bases de datos que incluyen pedidos de captura de personas y vehículos.

“Esto permitirá compartir información entre las jurisdicciones y detectar situaciones irregulares con mayor rapidez”, puntualizaron desde el Gobierno de Alfredo Cornejo.