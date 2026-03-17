El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, avanzó en un nuevo convenio con su par de San Luis, Claudio Poggi, para llevar a cabo la Zona de Control Unificado (ZCU) de seguridad en Desaguadero, en el límite entre ambas provincias.
Cornejo y Poggi delimitaron una zona de control unificado en Desaguadero
Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Luis, Claudio Poggi, avanzaron en la creación de una zona de control en el límite entre ambas provincias
El acuerdo firmado este martes se enmarca en el Plan Regional de Seguridad acordado entre estos gobernadores y el de San Juan, Marcelo Orrego, en 2024. La intención es afrontar el control, compartir tecnología e intercambiar información entre las provincias cuyanas.
Puntualmente, el convenio con San Luis delimita un área operativa en la que trabajar las fuerzas de seguridad y los organismos administrativos de amas jurisdicciones. También, la implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de monitoreo integrados para fortalecer la prevención del delito en uno de los principales corredores viales del país.
Zona de control en Desaguadero
En esta zona operativa se podrán establecer Puestos de Control Unificados (PCU) sobre las rutas que conectan directamente a Mendoza con San Luis. El objetivo es mejorar la capacidad de control sobre el tránsito de personas, vehículos y mercaderías.
En esta área, las fuerzas de seguridad de las dos provincias podrán intervenir de manera coordinada y con validez jurídica.
Para ello, los Estados destinarán recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura.
Centro de monitoreo conjunto
En esta zona de actuación conjunta funcionará un Centro de Monitoreo Conjunto. Desde allí trabajarán ambas provincias de manera coordinada para vigilar el límite.
“Este espacio permitirá integrar alertas tecnológicas, monitoreo de cámaras y seguimiento de eventos en tiempo real, facilitando la articulación entre las fuerzas de seguridad y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas o irregularidades detectadas en los controles”, dijeron desde el Gobierno de Mendoza.
Intercambio de datos
Otro de los objetivos de este sistema compartido de seguridad es, además de eficientizar los controles, optimizar el uso de recursos y reforzar la prevención del delito compartiendo bases de datos que incluyen pedidos de captura de personas y vehículos.
“Esto permitirá compartir información entre las jurisdicciones y detectar situaciones irregulares con mayor rapidez”, puntualizaron desde el Gobierno de Alfredo Cornejo.