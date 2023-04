Cornejo y los escenarios que se abrieron para elegir su candidato a vicegobernador

Podría elegir a una mujer, o a un intendente, o tal vez a alguien de la Legislatura. A la hora de arriesgar acompañantes suenan nombres de lo más variopintos, desde su colega del Senado Mariana Juri hasta la diputada nacional Jimena Latorre, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, el de Las Heras, Daniel Orozco y hasta la joven concejala del PRO en Ciudad, Sol Salinas.

Podría ser, también, que no fuera ninguno de los anteriores. Que llegue una sorpresa y descoloque a todos. No obstante, el análisis de las posibilidades citadas permiten, si no una certeza, sí un método para ahondar en las motivaciones que podrían influir en el radical a la hora de definirse.

►TE PUEDE INTERESAR: Marcelino Iglesias definió a Marcos Calvente como su candidato para sucederlo en Guaymallén

Las posibles candidatas

Después de la particular experiencia que tuvo con Laura Montero como vicegobernadora durante su mandato anterior, es verosímil que Cornejo opte por la cautela si es que elige a una compañera de fórmula.

Se habla de Mariana Juri y es una posibilidad. La senadora, de todos modos, es muy activa en el Congreso Nacional y desde sus tiempos como ministra de Turismo de la provincia (2019-2021) viene tejiendo contactos políticos en Buenos Aires, al punto de convertirse en una importante pieza de la provincia en la Capital.

Sería extraño que Cambia Mendoza quite ese engranaje del plano nacional -que funge, además, como secretaria de bloque en la Cámara Alta- para traer a Juri con Cornejo a la provincia. Sobre todo porque la vuelta del radical a las lides locales no implica -en su visión- abandonar su intento por ganar protagonismo en Buenos Aires y, desde allí, en el resto de las provincias.

Mariana Juri Alfredo Cornejo.jpg Mariana Juri junto a Alfredo Cornejo.

Los que han compartido los últimos días con Cornejo dicen que casi no habla de su eventual vicegobernador/a y está más concentrado en consolidar la trama que tendrá Cambia Mendoza en los departamentos. Una preocupación comprensible, a la luz de las internas que surgieron dentro de fuerzas como la Coalición Cívica ARI y el PRO, que tienen a sus referentes divididos respecto a su apoyo al frente oficialista.

La diputada nacional Jimena Latorre es otra de las que suena. La sanrafaelina creció a través de participaciones destacadas en la Cámara Baja, y además su juventud juega a favor.

Jimena Latorre.jpg La diputada nacional Jimena Latorre.

La otra posibilidad en danza, la PRO bullrichista Sol Salinas, es la que tiene menos probabilidades de hacerse realidad, aunque tendría el atractivo de formar una fórmula mixta entre la UCR y una integrante de los amarillos, hoy sumidos en una fuerte interna partidaria a raíz de la intervención dictada tras el portazo de Omar De Marchi en Cambia Mendoza.

Igual, quienes han hablado con la joven concejala de Ciudad saben que Salinas prefiere "no dejarse arrastrar por el contexto y avanzar a su propio ritmo". Cultiva una imagen asociada a la "nueva política" y, en todo caso, tampoco tiene apuro.

"En realidad no es tan importante que sea hombre y mujer", admitió una fuente del cornejismo ante la consulta de UNO. "Lo que va a mirar el Alfredo es que sea alguien capaz. De nada sirve elegir a una persona con otro criterio que no sea ese".

Es factible que Cornejo esté leyendo un fenómeno que da la impresión de consolidarse en la política vernácula: hay menos candidatas que otras veces ¿Reflujo tras la ola del feminismo? ¿Casualidad? Queda para los sociólogos y los estrategas políticos dilucidarlo.

Tadeo García Zalazar y Sol Salinas.jpg El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, junto a la concejala de PRO en Capital, Sol Salinas. Ambos sonaron como posibles compañeros de fórmula de Cornejo.

►TE PUEDE INTERESAR: El oficialismo armó un plan para regularizar los alquileres temporarios de Mendoza y cobrar impuestos

Las hipótesis de un candidato varón

También puede ser un varón. El radicalismo tiene a varios jefes comunales que se quedan sin la posibilidad de renovar su mandato: Daniel Orozco en Las Heras, Marcelino Iglesias en Guaymallén, Tadeo García Zalazar en Godoy Cruz.

En favor de esa receta "con intendentes" gravita lo ocurrido en los comicios anteriores, cuando quienes encabezaron la lista fueron justamente dos mandatarios municipales: el de Capital -Rodolfo Suarez- y el de Junín -Mario Abed-.

Elegir a un intendente le ofrecería a Cornejo un plus de territorialidad que será fundamental si se consolida un tablero provincial con tres frentes en pugna: Cambia Mendoza, el Frente Elegí y La Unión Mendocina. A mediano plazo, esas fuerzas saldrán a buscar apoyos en los departamentos y para no perder penetración es importante anticipar ese movimiento e ir sentando bases.

¿Orozco? Venía creciendo y hasta empezó a trabajar en su propia candidatura, que al final no cuajó. El viernes, Cornejo se fotografió con el candidato que el médico enarbola como su sucesor en la comuna, Martín Bustos. Podría ser un signo de acercamiento.

Pero Orozco tuvo tal "bolonqui" en su propio municipio durante las últimas semanas que para el ex gobernador su figura se debe haber desangelado un poco. Eso sin contar que alguna vez el lasherino estuvo muy cerca de Julio Cobos. O sea.

Larreta Orozco Bustos Cornejo.jpg Horacio Rodríguez Larreta, Daniel Orozco, Martín Bustos y Alfredo Cornejo.

Marcelino, por su parte, está de salida. Hace poco se operó de la columna y parece más centrado en impulsar a su posible sucesor en la comuna guaymallina, el ingeniero Marcos Calvente, que en encarar una candidatura propia.

Queda una ficha para Tadeo, presidente de la UCR local e intendente de Godoy Cruz. Es un candidato a vice que pica en punta. La duda es cómo se interpretaría en el resto del frente una fórmula con tanto radicalismo en sangre. Máxime cuando se han hecho planteos, dentro de Cambia Mendoza, acerca del protagonismo que tiene ese partido en las decisiones de la coalición.

Otro sendero sería optar por alguien de la Legislatura provincial. Nadie lo descarta pero tampoco es la posibilidad que más se menciona.

UNO llamó a otra fuente con llegada a Cornejo y le preguntó si en las últimas jornadas el precandidato había deslizado algo. Un gesto, una palabra, un guiño.

Respuesta: "Todavía no. Pero vos te das cuenta cuando el Alfredo piensa en candidaturas porque estás, ponele, almorzando y de pronto te pregunta: '¿qué pensás de tal dirigente?'. Le respondés y le consultás por qué te sacó el tema. 'No, por nada', dice él. Sin embargo en su mente está procesando esa información. Les va preguntando a varios y en su cabeza va planificando".

►TE PUEDE INTERESAR: Video: entre lágrimas, Cacho Garay se defendió en Canal 7 luego de las denuncias por violencia de género