Cornejo y D'Agostino asistieron a la última jornada del juicio a Gil Pereg

Los dos funcionarios se sentaron juntos y escucharon atentos al fiscal Fernando Guzzo brindar su alegato contra Gil Pereg, el denominado "hombre gato", acusado de matar a su mamá y a su tía en enero de 2019.

En aquel momento, Cornejo era gobernador Mendoza y D'Agostino, subsecretario de Justicia, mismo cargo que sigue ocupando actualmente en la gestión de Rodolfo Suarez.

"Estuvimos escuchando los alegatos del fiscal en jefe", explicó Cornejo, que señaló que por la cobertura que tiene el juicio, sirve para populizar algunas de las medidas tomadas durante su gestión, como el juicio por jurados.

"Otras provincias están imitando estas reformas", dijo el ex gobernador de Mendoza y actual candidato a senador nacional, que s emostró conforme con los resultados que dio la reforma judicial implementada durante su gestión.

No fueron los únicos. También estuvo presente el ex ministro de Seguridad de Cornejo, Gianni Venier, que llegó después del ex gobernador y de D'Agostino.

El juicio contra Gil Pereg

El juicio contra Gil Pereg por el crimen de las israelíes comenzó la semana pasada. En el debate se ventiló cómo fue que Gil Pereg comenzó "su proceso de transformación en hombre gato" y que para él, su madre y su tía no están muertas.

Asimismo, se conocieron testimonios escalofriantes, como el de la psicóloga Mariana Rivas, que declaró que Gil Pereg le dijo que mantuvo relaciones con su madre.

Sin embargo, una de las jornadas más terribles fue cuando se dieron a conocer las circunstancias de las muertes de ambas víctimas.