Cornejo, picante: "Me sorprende que Orozco y Ortiz tengan un abogado tan caro si no tienen empleo"

Sobre ello, Cornejo planteó: "Seguimos opinando sobre un proceso que más chicanas no pudo haber tenido. Si fuera una conspiración en contra de ellos, sería una digna de la CIA".

Y concluyó: "Son delitos comunes que deben ser sancionados".

Fernando Burlando, defensa de Oriz_ Orozco.jpg Alfredo Cornejo puso un manto de sospecha sobre la contratación del abogado Fernando Burlando por parte de Daniel Orozco y Janina Ortiz. Cristian Morón

El exintendente Daniel Orozco y la diputada provincial suspendida Janina Ortiz están imputados en el marco de la causa que investiga el supuesto fraude al erario, a través de cooperativas de trabajo. Además a Ortiz se la acusa de coacciones a una empleada que habría sido mandada a grabar a uno de los imputados Osvaldo Oyhenart.

El pasado 2 de julio, el médico gerontológico fue imputado por peculado que prevé de 2 a 10 años de cárcel. El delito que se le adjudica es el de haber utilizado bienes del Estado en beneficio propio.

En tanto, su pareja fue suspendida en la Legislatura el pasado 27 de marzo, en donde sus pares votaron para que se apartara del cargo, mientras se resuelve su situación en la Justicia.

Alfredo Cornejo sobre la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema

Los senadores radicales por Mendoza que responden al gobernador Cornejo, Mariana Juri y Rodolfo Suarez, analizan junto a sus pares de la UCR y el PRO qué postura adoptarán respecto de la nominación de Ariel Lijo para ser miembro de la Corte Suprema que hizo el presidente Javier Milei.

Cornejo no es ajeno a ese análisis y es parte de las negociaciones con los bloques aliados al Gobierno nacional.

"Nos genera confusión la candidatura de Lijo pero no tenemos una posición tomada", reconoció el gobernador de Mendoza. "No vamos a dar una respuesta pública aunque tenemos varias ideas al respecto. Estamos coordinando con el bloque de la UCR y con el bloque del PRO a nivel nacional. No es un tema fácil porque tiene mucha influencia institucional", agregó.

►TE PUEDE INTERESAR: Familia del terror en Cacheuta: una niña fue abusada por su padre y sus tres hermanos

Ariel Lijo.jpg

Sí dejó en claro que está a favor de la conformación actual de la Corte y que la opinión de los ministros es de relevancia: "Hasta aquí ha sido una buena Corte y todo lo que trasciende es que esa Corte también lo ve con malos ojos a Lijo".

Mientras se desarrolla la audiencia pública por Manuel García Mansilla en el Senado, Cornejo adelantó que "con el tiempo suficiente de estudio", senadores radicales y aliados harán pública su posición.

Alfredo Cornejo sobre Lourdes Arrieta

Sobre las últimas horas de escándalo de Lourdes Arrieta, su expulsión del bloque de La Libertad Avanza y su reemplazo como apoderada del partido en Mendoza, Alfredo Cornejo planteó una mirada más profunda, apuntada al armado de las fuerzas nuevas en la política.

"Es muy relevante que los partidos estén consolidados a la hora de la propuesta electoral, de los planes, de la certidumbre. Hay que tomarse muy en serio el armado de listas", dijo sin dar una opinión particular sobre la diputada libertaria.

El gobernador de Mendoza viaja a Chile

Cornejo viaja este jueves a Chilepara presentar en el VII Encuentro Minero Chileno-Argentino el plan de desarrollo de minería sustentable del Gobierno de Mendoza. "Estamos tratando de armar un camino, de mostrarles a los principales actores internacionales una nueva imagen de solvencia de Mendoza", dijo.

Para que ese plan no fracase, "es necesario que las exploraciones y las explotaciones que eventualmente pudiéramos tener sean exitosas desde el punto de vista económico y que no tengan conflicto desde el punto de vista ambiental".

En este proceso, para el gobernador es importante que se haya desperado el interés de empresas australianas y canadienses, reconocidas a nivel mundial, y no de "aventureros". Esto, cree Cornejo, hace que Mendoza gane cierta confiabilidad para que efectivamente lleguen las "grandes sumas de financiamiento" necesarias "para la extracción de cobre".