Alfredo Cornejo planea volver a Chile para mostrar a Mendoza como destino de inversiones mineras

El gobernador mendocino no será la única autoridad en ese encuentro que promete ser clave en materia de desarrollo de proyectos de cobre. Además del anfitrión, el embajador argentino Jorge Faurie, también está previsto que exponga el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

En representación de los empresarios mineros y para dar la mirada de esos inversores en la materia, dará el presente el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) Roberto Cacciola.

Hay que recordar que este encuentro se da a días de que se confirmara que la sociedad entre BHP y Lundin explotará dos yacimientos de cobre en San Juan, por lo que se especula con que allí se puedan reactivar tratados binacionales para exportar el mineral que se obtenga en la vecina provincia a través de Chile.

En ese contexto, se prevé que Cornejo acuda llevando en carpeta los avances del proyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) que podría lograr en breve la aprobación de la declaración de impacto ambiental para 34 iniciativas mineras en ese polígono sureño.

"La demanda de minerales críticos, como el cobre, que va a crecer hacia el 2030 y la producción no va a alcanzar para cubrir esa demanda y creo que van a haber muchas inversiones. Nosotros lo que queremos lograr es un trabajo conjunto entre el sector público y privado y ver cómo se puede complementar, tanto en tema de conocimientos y especialmente de proveedores", adelantó Dávila.

El debate minero pondrá el foco en los pasos fronterizos

Uno de los temas que está previsto debatir en este encuentro minero, es el del transporte de los minerales y en ese contexto hacer foco en la situación de los pasos fronterizos entre Chile y Mendoza, pero ampliando el horizonte a los pasos del Sur mendocino.

Más allá de las mejoras que pudiera necesitar el paso del Cristo Redentor, el más usado porque une el corredor biocéanico, hay quienes centrarán la mirada en los tratados binacionales para enviar el mineral a distintos destinos a través de los puertos del Pacífico.

Entre las alternativas aparece el paso El Pehuenche, que no está habilitado para carga y tiene muchos períodos de cierres prolongados, por lo que la mirada se centraría en la posibilidad del paso Las Leñas y el túnel de baja altura que se estudia y que durante varios años promocionó el ex intendente de San Rafael, Emir Félix. Del lado chileno avanzaron los estudios, pero la Argentina no hizo las inversiones y está frenado el proceso.

Este proyecto para el cual se creó el Ente Binacional para el Proyecto Túnel Las Leñas (Ebileñas), considera un túnel de más de 10 kilómetros de largo, cuyo portal del lado argentino estaría a 75 kilómetros de El Sosneado y saldría del lado chileno en el río Cortaderal, en la localidad de Coya, a 55 kilómetros de la ciudad de Rancagua.