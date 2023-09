Cornejo, De Marchi y Parisi: la estrategia final y los últimos 14 días de campaña que se vienen

Le van a apostar mucho a los anuncios que se vienen, como la firma del acuerdo por Potasio Río Colorado, que será este martes; a la apertura de inscripciones para adjudicar más de 2.100 casas del IPV -el lunes-, y a lo que ocurra con El Baqueano, que el pasado jueves inició su "proceso consultivo", una etapa previa al llamado a licitación, que lo que hace es recibir preguntas técnicas de los posibles interesados. Es decir que el Gobierno podrá mostrar una concreción en materia de minería y otra en el plan "B" de Portezuelo del Viento, antes de cerrar sus cuatro años de gestión.

vaquie suarez magistochi.jpg Enrique Vaquié, Rodolfo Suarez y Pablo Magistocchi en el anuncio del avance sobre Potasio Río Colorado.

"Nosotros somos esto: la transformación digital ya está avanzando en salud y se puede ver, por ejemplo. Podemos eliminar burocracia y achicar los gastos del Estado proponiendo tecnificación como esta, que genera ventanillas únicas, es visible y ya lo hemos hecho en comunas como Godoy Cruz", se vanaglorian muy cerca de Cornejo. "Mientras tanto, otros candidatos (por De Marchi) sugieren eliminar impuestos que en todos los países se pagan, pero no sabe explicar cómo va a sostener la atención estatal sin ese dinero", afirmaron. Lo último fue en referencia a la promesa de achicar el Impuesto Inmobiliario que hizo el lujanino esta semana.

Estrategias, la figura de Petri y la elección en Santa Fe

Lo que quiere el cornejismo es empezar a mostrar atisbos de lo que podría ser la eventual gestión. Para dar un ejemplo, con eso tienen que ver los últimos anuncios en torno al Instituto Provincial de la Vivienda. Más allá de lo cuestionable que puede ser un sorteo de casas tres días antes de la elección, el perfil que quieren darle al organismo, dicen, es distinto al que ha tenido en los últimos años: buscan volverlo un nexo entre la ciudadanía y su primer hogar, pero corriéndolo de ser un aparato dedicado exclusivamente a la construcción de viviendas sociales.

"Es parte de lo que viene. Es un planteo que venimos intentando hacer desde hace tiempo ya. La vivienda social va a estar siempre como eje del instituto, pero en estos tiempos en los que es imposible acceder a un crédito hipotecario, también debe funcionar como una entidad integradora y es a lo que apuntó el gobernador con el último anuncio. Poniendo dinero en tasas de interés, poniendo a trabajar a los equipos técnicos y acercando terrenos urbanizados, entre otras acciones", expresaron en el oficialismo.

Fuera de ese realismo pregonado, en lo estrictamente partidario por estos días volvió a hablarse con fuerza del factor Luis Petri. Si bien es claro que los votos del ahora candidato a vicepresidente son centrales para poder aproximarse a la victoria, también está bastante a la vista que en los últimos tiempos se lo vio y escuchó poco, al menos en Mendoza. En otras palabras, la cercanía con ese dirigente, que el radicalismo precisa para contener la mayor cantidad de sus votantes en la PASO, no pudo ser explotada del todo en estos tiempos decisivos.

CORNEJO Y PETRI.jpg Selfie. Cornejo y Petri, este sábado en la fundación del sanmartiniano.

"Tiene mucha agenda en Buenos Aires con Patricia. Ése es el problema", expresan en Cambia Mendoza. También dicen que la aparición de Carlos Melconian como virtual ministro de Bullrich, no le quitó protagonismo al sanmartiniano. "Para nada, él habla de economía y Luis tiene su expertise en seguridad, como todos saben. Al contrario, todo vino a potenciar a la fórmula", confían. Como sea, es probable que Petri vuelva a tener más presencia en la campaña local por estos días. De hecho, ya este sábado por la tarde se lo vio junto a Cornejo en un encuentro con jóvenes.

Por último, Cambia tendrá este domingo, junto a sus aliados nacionales, su primera alegría electoral post derrota en la PASO presidencial: Maximiliano Pullaro se convertirá en gobernador de Santa Fe -salvo un batacazo peronista que asoma imposible- y habrá fotos de los referentes nacionales mostrándose juntos, con la idea de traccionar la figura de Bullrich hacia la Casa Rosada. Como si fuera poco, habrá una previsible paliza al candidato cercano a Javier Milei, Edelvino Bodoira, que podría terminar tercero y bastante cómodo. Cornejo no viajará a los festejos. "No se quiere mover de Mendoza", explicaron desde su círculo.

El "mensaje político" de De Marchi y las distintas patas de La Unión

Omar De Marchi llega con el envión de haber salido segundo en la PASO y con la premisa de acortar toda la distancia que lo dejó segundo. "Va a ser una campaña terrible entre los dos espacios", dicen los peronistas que miran desde afuera, y queriendo sacar provecho a esa polarización. Si eso se cumplirá o no, y de qué manera puede darse, es algo que ninguno de los dos frentes tiene claro, pero ya se vieron esta semana expresiones que pocos dudarían en calificar de campaña sucia.

Las propuestas seguirían por el mismo carril que en estas semanas, en las que el lujanino dividió su tiempo en entrevistas con la prensa, nuevas proposiciones electorales (la baja del Impuesto Inmobiliario y cambios en el Ministerio de Seguridad fueron algunas de ellas) y reuniones con distintos colectivos, como docentes y ex policías. Sin dudas, la víspera del fin de semana estuvo marcada por los vínculos políticos que fue sumando LUM: sobre todo, por la reunión de respaldo peronista que realizó el miércoles en Guaymallén.

omar de marchi impuesto inmobiliario.jpg De Marchi. Mucha actividad en los últimos días de campaña.

"Más que lo que pueda aportar cada uno de esos nombres, lo que está haciendo el Omar es demostrar que, a días de ir a las urnas, sigue sumando voluntades. Que no para de incorporar dirigentes. Ése es el mensaje político que está queriendo dar: el de fuerza provincial y transversal, que es el mismo que viene marcando desde el principio", comentó una voz de La Unión Mendocina, claramente haciendo hincapié en que a algunos de esos nombres les falta peso específico. Es cierto: armar y engrosar una pata peronista fue siempre una de las características que quisieron darle al dispositivo. Y por eso, aunque no fuera lo que más les gustaba a algunos de los más PRO y liberales del frente, nadie puso ningún reparo contra los que se incorporaron.

A propósito de esa pata liberal, uno de los interrogantes por estas horas es si De Marchi buscará otra vez un apoyo de Javier Milei horas antes de la elección. Así como en junio el economista envió un video donde llamaba a no votar por el PJ ni por la UCR, algunos especulaban con que esta vez pudiera darse un respaldo algo más explícito. Sobre todo, con el recuerdo fresco del lujanino celebrando en la sede demócrata. Pero no ocurrirá: De Marchi no lo está buscando a ese aval, según supo UNO; aún a pesar de que todo su entorno asegura que "siguen hablando todas las semanas".

Se esperó mucho un corrimiento demarchista a la derecha, pero no sólo no ocurrió, sino que algunos hasta dicen ver lo contrario en el presente de La Unión: por el fervor peronista y sindical de esta semana y porque, tras el champán y la celebración del 13 a la noche, libertarios y PD casi no volvieron a aparecer. Ni para celebrar sus "victorias" (haber salido terceros) del domingo pasado.

Lo que sí están buscando en el ala liberal del demarchismo es otro apoyo: Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, podría venir a Mendoza antes del 24. No lo está trabajando el PD, que es el que más vínculo -supuestamente- tiene con el "mundo Milei", sino que lo tracciona el sector de Hugo Laricchia, otro de los que tiene salvoconducto con aquellos referentes. El acto, si se hace, sería en Capital y para darle fuerza precisamente al creador del Mendoexit.

Encuentro peronistas con De Marchi.jpg "Righi es alguien de perfil técnico y con experiencia. En una eventual gestión, sería importante", dijeron a UNO desde el demarchismo. Aquí junto a Jorge Giménez en el acto peronista del miércoles.

Las muchas batallas del peronismo

El final de la campaña para el PJ tiene distintas aristas. En primer lugar, tendrá que pujar para revertir los números de la primaria, que están entre los peores de su historia. Y sin embargo, a la vez que afirman estar jugando todas sus fichas para dar un gran batacazo (que ni con mucho esfuerzo se puede avizorar), el sector más cercano a Anabel Fernández Sagasti, Ilardo y Parisi también tiene en cuenta otra batalla: se está jugando la conducción a futuro del partido. El primer paso lo dieron quedándose con la interna, sobre todo frente a Guillermo Carmona y cierta parte de los intendentes, que les presentaron resistencia en junio. El segundo lo lograrán si el número es "bueno" el 24. Ni hablar si pudiesen quedar segundos, superando a De Marchi.

Entre otros aspectos, es por eso que, en realidad -y paradójicamente-, la hipotética salida de Matías Stevanato del radar pejotista para irse con La Unión (con lo cual se especuló bastante, pero que finalmente no ocurriría) no les quitaba el sueño a los "compañeros" porque temieran perderlo al intendente. Todo lo contrario: sobran los que están -o estaban- esperando a que ese fichaje político se concretase; que el maipucino se decidiera a pegar el salto e irse de manera definitiva. ¿Por qué? Porque de darse una debacle en las urnas -o aun si eso no ocurre-, el mismo 25 de septiembre a la mañana, Stevanato es el anotado principal, o uno de los principales, para liderar al espacio de ahora en adelante. Por momento político, juventud, perfil y por ser el único intendente justicialista del Gran Mendoza.

"Por supuesto. Es así. Si se iba, muchos respiraban aliviados por eso mismo; dejaba el hueco para que Flor, Aveiro, el Emir, el Lucas u otro, pudieran tomar el guante y conducirnos", confiaron desde adentro. De todos modos, una vez más: no parece que vaya a ocurrir aquello. Lo que sí, si se da el resultado positivo que sueñan en el movimiento, la dupla Parisi -Ilardo; una fórmula que nació más para negociar que para quedarse definitivamente en los carteles (sólo que -dicen- nadie los quiso mover de la candidatura) podría tener otro peso en el justicialismo mendocino cuando se venga el rearmado post elecciones.

El cronograma de su semana ya viene bastante prearmado: el lunes, Parisi viajará a encabezar actos en Malargüe y por ahora es probable que haga noche en el sur, porque al otro día Agustín Rossi -como anticipó este diario- tendrá un evento en San Rafael y van a aparecer ahí juntos. Más tarde, el jefe de Gabinete y candidato a vice de Sergio Massa, también hablará frente a la militancia en el teatro Selectro de Ciudad. Por último, el miércoles se vendrá uno de los últimos grandes golpes de campaña para el PJ: "No queremos levantar la perdiz, pero tiene que ver con una propuesta para un sector muy importante de la provincia", apuntaron.

omar parisi sesion especial item aula.jpg Parisi y Carina Sedano, titular del SUTE. El candidato inauguró la semana con la sesión especial que pidió para derogar el ítem aula.

El viernes, el peronismo lanzó su primer spot para esta segunda etapa electoral. Se ve a dos albañiles que discuten sobre los hitos del PJ en Mendoza. Desde "lo viejo" (como la construcción del Hospital Notti, por ejemplo) hasta lo no tanto, como el Aconcagua Arena o el estadio de hockey junto al Malvinas. Con su ya icónico "hay alternativa", el espacio también hace referencia a su concepto cabecera de campaña: marcar que Cambia Mendoza y La Unión Mendocina, supuestamente "son lo mismo".

Aunque es una chicana o podría considerarse como tal, no puede negarse que tiene cierto asidero histórico. De hecho, el mismo 24 por la noche, además del estrés por el conteo de votos, a cornejistas y demarchistas es probable que los asalte cierto desarraigo: en elecciones generales, por primera vez en muchos años, no van a estar juntos en el mismo bunker para esperar los resultados.

