Cornejo disertó ante empresarios de EE.UU. y destacó que el futuro de Mendoza está en la energía y la minería

En efecto, Cornejo subrayó: "Creo que la potencialidad de mi provincia está en la energía y en la minería. Hay una ventana de oportunidades importante porque el cambio climático y la transición energética dan protagonismo a los minerales críticos. Y nosotros tenemos fuentes de cobre con gran futuro".

Cambio de paradigma

Respecto al panorama nacional, el radical dijo directamente que Argentina se halla ante "un cambio de paradigma" que su gestión ha decidido apoyar.

"El gobierno nacional tiene los principales instrumentos de política económica, aunque las provincias poseen competencias muy importantes en funciones estatales indelegables, como la educación pública y la Justicia", aclaró Cornejo.

Con eso en mente, el mendocino resaltó que para atraer inversores "hay que dar señales políticas contundentes y certidumbre". Y añadió: "Argentina quiere cambiar y es una señal que se hayan aprobado la Ley Bases y el paquete fiscal con apoyo de gran parte de las provincias".

Eso, señaló Cornejo, fue un primer paso. "Lo que sigue es renovar la expectativa respecto a la gobernabilidad y mostrar que hay un proyecto que va más allá de un gobierno puntual -remarcó-. Eso se vincula con condiciones laborales, fiscales, y con la relación entre la Nación y las provincias".

Para el gobernador, Milei debe concentrarse en la macroeconomía y la política exterior. "La Nación tiene que desprenderse de las tareas que no le competen. Si lo hace, se abrirán grandes oportunidades", propuso.

La situación del vino

No es la primera vez que Cornejo da el presente ante el Council of the Americas y su nombre ya es conocido en el ambiente. Por eso se lo consultó también por otros asuntos.

Preguntado sobre el presente de la industria vitivinícola, recordó que el consumo general está bajando, pero se incrementa en el sector de alta gama.

"Mendoza tiene que profundizar algunos mercados y recuperar otros. Para eso estamos trabajando en conjunto el gobierno nacional y el provincial. Y en ese sentido hemos diseñado un paquete de medidas y créditos orientados a ayudar a los productores y protegerlos de la piedra y las heladas", informó.

El evento organizado por Americas Society junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se concretó en el Alvear Palace de CABA y tuvo como cierre, pasado el mediodía, un discurso del presidente Javier Milei. Antes habían pasado por el atrio -además de los mandatarios provinciales- el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Economía, Luis Caputo; de Desrregulación, Federico Sturzenegger, y de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.