Cornejo, Cobos y Petri criticaron el discurso de Fernández en el Día de la Militancia

"El presidente Alberto Fernández acaba de desperdiciar una oportunidad única. La negación y la agresión es todo lo contrario al diálogo", fue el mensaje que dejó en Twitter el ex gobernador mendocino.

El posteo de Cornejo generó muchas reacciones de distintos usuarios, tanto a favor como en contra. El ahora senador electo no ahondó en cuáles fueron los puntos del discurso presidencial que consideró agresivos aunque seguramente se refirió a las alusiones que hizo a Mauricio Macri y a Javier Milei a quienes Fernández acusó de eludir el diálogo.

En cuanto a la "negación" de los resultados del domingo el Presidente señaló: "El triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencidos. Y no nos han vencido". De todos modos también expresó que "escuchó el mensaje de las PASO".

"El Presidente dio un discurso militante y dirigido a la interna del Frente de Todos. Perdió la oportunidad, luego de una categórica derrota electoral, de hablar a toda la ciudadanía y delinear los urgentes cambios que se necesitan en economía, para generar inversión y desarrollo", fue el mensaje del senador nacional Julio Cobos, quien en diciembre pasará a ser diputado.

"La Plaza de Mayo no reemplaza a las urnas. El Presidente debió leer el mensaje de las PASO y cambiar el rumbo, en su lugar optó por el Plan Platita. Ahora ante los resultados del domingo, intenta desconocerlos con actos de militantes rentados" escribió por su parte Luis Petri, diputado nacional que finalizará su mandato en diciembre y no asumirá en otro cargo electivo ya que no integró ninguna lista en las elecciones legislativas.

Otros dirigentes nacional de Juntos por el Cambio se sumaron a las críticas.

El titular del bloque de diputados, Mario Negri, señaló: "El Presidente no se fortaleció sino que se debilitó con un acto que sólo escenificó las diferencias que hay en el Frente de Todos. Por eso habló de la necesidad de llegar a una síntesis. Mientras ellos se ordenan, los problemas de los argentinos empeoran".

Para el porteño Facundo Suárez Lastra, "el discurso del Presidente en la Plaza de Mayo atrasa 40 años. Visto en colores y alta definición se hace patente que lo que falta es cómo encarar el presente y futuro de los argentinos. Tienen que cambiar el rumbo. Hablarle al país y no solamente a los suyos".

La bonaerense Josefina Mendoza dijo también a la prensa: "Creo que no están tan unidos como dicen y tampoco tienen voluntad de diálogo como esperamos todos los argentinos. Solo espero que esta interna pública que tiene el gobierno, no afecte más de lo que ya afectó al país".