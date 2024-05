Cornejo abre las sesiones legislativas y mostrará su hoja de ruta en Seguridad, Minería y Educación

No será aquella "revolución de lo sencillo", que fue el título que eligió en la primera asamblea legislativa del inicio de su primera gestión en el 2016, pero tampoco descollará con grandes promesas. Es más: ya adelantan que el discurso será más breve que los de los últimos años, y no duraría más de 40 minutos.

La lógica cornejiana se basará en destacar cambios progresivos y pequeñas reformas que ya viene aplicando su gobierno y otras que planea llevar en breve a esa Casa de las Leyes. "No hay por qué generar demasiadas expectativas que después no se puedan cumplir porque la realidad macroeconómica no acompañó o se demoró en reactivarse", dicen por lo bajo en los alrededores de la oficina del mandatario.