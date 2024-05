La apertura de sesiones trajo el recuerdo de Alejandro Bermejo a un año de su ACV

La añoranza va más allá de lo personal, pero es imposible separar al Alejandro Bermejo político de su particular forma de ser.

Ilardo analizó: "Desde la política por supuesto se lo extraña, porque además el peronismo no está en su mejor momento y él sería muy importante. Pero sobre todo yo lo extraño como ser humano. Era un tipo que se hacía sentir cuando estaba. Jamás pasaba desapercibido".

Alejandro y Adolfo Bermejo (1).jpg Alejandro y Adolfo Bermejo, dos históricos del peronismo mendocino con base en Maipú.

Aquella última mañana

Respecto a lo que pasó aquella mañana del 1 de mayo de 2023, Ilardo destacó que tanto él como Alejandro eran las autoridades de la Cámara Alta y por lo tanto según el protocolo tenían que salir a recibir al entonces gobernador Rodolfo Suarez.

Lucas Ilardo y Alejandro Bermejo.jpg El exsenador provincial Lucas Ilardo junto al "Pulga".

"No quería salir, él. Se llevaba muy bien con Suárez, pero se había enojado; no sé bien por qué, creo que lo había llamado y no lo había atendido. Después la cosa se había arreglado, pero él me repetía 'no voy a salir'. Yo lo convencí, pero ahí él me dijo 'me duele la cabeza'".

Ilardo insistió: "Salgamos, acompáñame a fumar un pucho y te voy a comprar algo para la cabeza'".

En aquel momento Ilardo fumaba, al igual que el "Pulga". Ya no. Sin embargo, asegura que volvería al tabaco con tal de conversar una vez más con su amigo. Es más, en diálogo con este medio, el referente confesó que en los últimos días le ha costado dormir y ha escrito algunas cosas sobre Alejandro:

Lucas Ilardo Alejandro Bermejo.jpg

El resto de la historia es conocida. El "Pulga" comenzó a sentirse mal y falleció el 17 de mayo luego de una extensa internación.

