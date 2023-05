El lado B de Alejandro Bermejo, el político que con su muerte le puso "pausa" a la grieta mendocina

alejandro bermejo parte medico.jpg Alejandro Bermejo era senador provincial.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo fueron los últimos días del senador provincial Alejandro Bermejo luego de sufrir un ACV hemorrágico

"Incluso -recordó Luis Omar Castro, que lo conoció de cerca- me acuerdo de que cuando éramos muy chicos nos fuimos a un congreso en Rosario donde hablaban todos los dirigentes de la JP de los '70. Él se escapó con nosotros aunque yo no sé si tenía el permiso de su viejo. Así era el Alejandro, un loco lindo y un hombre que ponía mucho de sí en cada cosa. Y que, si hacía falta, se paraba de manos ante quien fuera".

No fue un estudiante sobresaliente; pero tenía un don para la vida social. En la militancia lo recuerdan como alguien franco y por momentos "calentón". "Y si venían algunos pesados, como ocurrió alguna vez, él era el primero en bancar la parada", recalcó Castro.

Alejandro Bermejo muerte vida.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: El velorio de Alejandro Bermejo convocó a una masiva concurrencia en su último adiós

Alejandro Bermejo en la cancha y en la vida

Fumaba desde la escuela secundaria, cuando a escondidas sacaba algún pucho y lo compartía con compañeros. Entre tanto, el interés por el peronismo alternaba con su trabajo como repartidor de soda, tarea que llevaba adelante junto a su hermano Adolfo y el padre de ambos.

Desde chicos se vio que los hermanos Bermejo eran compinches, pero muy diferentes. Al carácter tranquilo y de gentleman de Adolfo se le contraponía el ímpetu vertiginoso y cierta irreverencia del Alejandro.

Cada tanto, las gradas del Club Gutiérrez veían llegar al Bermejo chico para desgañitarse alentando por el equipo:

alejandro bermejo bombo 2 (1).jpg Alejandro Bermejo en un día feliz, alentando a Gutiérrez. Foto: @VacchelliNahuel

Gutiérrez Sport Club.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: El gobernador Rodolfo Suarez lamentó la muerte de Alejandro Bermejo y decretó dos días de duelo

En fútbol, curtía el viejo arte del win izquierdo. Una anécdota indica que era un jugador promisorio y que una lesión en la rodilla le interrumpió las expectativas. De todas formas, con el tiempo encontró en el paddle otra diversión y desde hacía mucho armaba partidos con un grupo de amigos.

Hacia 1983, Bermejo se metió en serio en la administración pública. En la intendencia, participó de las gestiones de Hugo Bordín (1986-1989), Francisco "Chiqui" García (1989-1997) y su hermano Adolfo Bermejo (1997-2009). También fue concejal de su departamento, donde llegó a presidir el Concejo Deliberante.

Es decir que cuando le tocó asumir -dos veces- como jefe comunal (2010-2019) ya tenía décadas de experiencia. Y, paulatinamente, se consolidó como una de las figuras de lo que en su momento se llamó "peronismo azul", expresión local del movimiento justicialista que mantiene una relación de tira y afloje con el kirchnerismo. Eso no impidió que tendiera puentes con dirigentes sociales y políticos de diversas tendencias.

Además, era técnico químico y en petróleo; si bien la mayor parte de su vida laboral estuvo relacionada con la gestión municipal.

Bermejo Yasky Morales.jpg Alejandro Bermejo junto al expresidente de Bolivia Evo Morales y el sindicalista Hugo Yasky.

►TE PUEDE INTERESAR: Enorme tristeza en el peronismo mendocino que suspendió la campaña tras la muerte de Alejandro Bermejo

Por qué a Alejandro Bermejo le decían "El Pulga"

Como se apuntó más arriba, Alejandro Bermejo era un ser naturalmente social. Desde la mañana hasta la noche estaba conversando, dialogando, negociando, yendo a asados o a encuentros partidarios. Dicen que por eso le decían "El Pulga": iba de un lado para el otro y frente al Adolfo -más tranquilo-, su hiperkinesis resaltaba.

Alejandro y Adolfo Bermejo (1).jpg Hermanos. Adolfo y Alejandro Bermejo se convirtieron en piezas clave del peronismo mendocino.

Cuando ese carácter movedizo se combinaba con la gestión, el stress estaba a la vuelta de la esquina. Siendo intendente, los pedidos por trabajo o asistencia no tenían feriado. "Vos no podías caminar con él porque la gente lo rodeaba para preguntarle o pedirle cosas", recordó otro conocido. Y añadió: "Nunca dejó a gamba a nadie. Si te podía dar una mano te la daba, y si no podía, te lo decía de una".

Casi nadie sabe a ciencia cierta por qué renunció a su banca como diputado en el Congreso Nacional, donde estuvo durante un año y tres meses (2019-2021). Muchos señalan que antes de ir y volver continuamente a Buenos Aires prefirió priorizar la cercanía con su esposa Cecilia Fernández y sus hijos Carelí (37), Sofía (31) y Lautaro (29).

Lo sorprendió la muerte siendo senador provincial del Frente de Todos por el período 2022-2026; a lo que sumaba su rol como presidente del PJ maipucino.

alejandro Bermejo caballo.jpg Bermejo concretó una extensa carrera política y tenía facilidad para vincularse con la identidad de los vecinos de Maipú.

El triste final

El 1 de mayo, Alejandro y su hermano Adolfo asistieron a la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial para escuchar al tradicional discurso del gobernador Rodolfo Suarez.

Sin embargo, Alejandro empezó a sentirse mal: lo que inicialmente fue un dolor en la nuca se transformó en una fuertísima jaqueca. Adolfo intentó ayudarlo y también la ministra de Salud, Ana María Nadal. Poco después, el paciente fue trasladado en ambulancia y se confirmó que había sufrido un ACV.

Fueron 17 días de internación en la Clínica de Cuyo. Hasta este miércoles, cuando se confirmó la muerte del legislador tras complicaciones en su aparato respiratorio.

Una de las últimas apariciones públicas de Alejandro Bermejo fue cuando se celebraron cuatro décadas de gobierno justicialista en Maipú. Aquella vez fue justamente Luis Omar Castro, entrevistado para esta nota, el que conducía el evento: "Cuando él bajó del escenario, se me acercó y me tiró agua en la cara, entre risas. Él era así continuamente".

Una postal para terminar. En los primeros segundos de este video tomado en 2019 se ve a Bermejo en su salsa: en aquel momento, participó de un acto en Maipú en el que apoyó la candidatura a la gobernación de Anabel Fernández Sagasti, quien acababa de vencerlo en la interna justicialista.

También se ve al hoy ministro de Economía, Sergio Massa. Como puede comprobarse, el hoy difunto exlegislador era capaz de participar de la celebración como uno más, más allá de cargos o internas políticas.

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Adolfo Bermejo dio la noticia de la muerte de su hermano Alejandro y lo despidió por Twitter