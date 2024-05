Cornejo pretende que los vehículos secuestrados y sin reclamar sean transferidos a los municipios

Según dijo a principios de este 2024, el lugar directamente será "eliminado" y todo el espacio va a quedar libre. En esa misma oportunidad afirmó también que iban a retocar las leyes para que se deje de acumular chatarra sin reclamar, lo que viene ocurriendo desde hace décadas.

"Cuando estén presentados pormenorizadamente los proyectos en la Legislatura, el ministerio va a ampliar los detalles. Pero es correcto que se va a poner a disposición de las municipalidades para que estas las destinen a diversas áreas. No sólo será para San Agustín, sino para las que están en el este y en el sur de la provincia también. Y siempre que no sean reclamados", confirmaron a UNO desde la cartera.

Según explicaron, la medida busca mejorar al menos dos problemáticas con las que lidia no sólo esta gestión, sino también las anteriores: uno es la cantidad enorme de rodados por los que nadie viene a preguntar jamás (o porque sus dueños están presos, o porque no les conviene, o por el estado en que quedaron, entre otras posibilidades). El otro conflicto es que la mayoría (se estima que el 77%) de esos autos están a cargo de la Justicia y no del Poder Ejecutivo. Por eso la medida busca revertir dicho aspecto, a la vez que dar una mano a los intendentes, que, a los que autos sirvan, podrán exhumarlos de ese cementerio y sumarlos a sus flotas.

Cómo es el procedimiento

Los modelos pasarán directamente a la función pública. Y no sólo en las intendencias, porque la ley también prevé que pueda administrarlos la propia Policía. Inclusive el texto explica que deberán tener una inscripción que los identifique en las calles: "Vehículo retenido por la Ley de Seguridad Vial", pero aclara que eso podrá exceptuarse si el auto es usado para tareas de investigación o de inteligencia. A ningún investigador de incógnito le serviría viajar en un rodado que diga eso de manera tan explícita.

La transferencia será irrevocable, o sea que una vez realizada no habrá forma de apelación del antiguo dueño o de alguno de los interesados. "Es más que nada para los que están en condiciones y para agilizar también la devolución de los que sí son reclamados. Si no, duermen ahí durante mucho tiempo", explican desde adentro.

¿Por qué se habla de cuatro meses? Porque el artículo explica que primero tendrán que dejar la mitad de ese tiempo como plazo prudencial para que la titularidad sea reclamada, o bien para que se reúna la documentación que los propios juzgados van a exigir. Pasado ese tiempo, se publicarán edictos y, con 60 días más en los que no haya novedad de ningún tipo, ahí entonces el material pasará a poder del Ejecutivo.

Qué pasará con la playa San Agustín

“Se llamó a licitación y se ha encontrado una empresa que pagará por el acero de los vehículos, lo que permitirá su reutilización y beneficiará al medio ambiente”, dijo Cornejo a principios de febrero, cuando hizo una inspección en la playa San Agustín, que se había incendiado cinco meses antes, lo que la volvió a poner en el centro de la escena.

El mandatario explicó que encararían "fuertemente este tema, que tiene una gran responsabilidad de organización del Estado en su conjunto”. Según apuntó, en la primera etapa se retirarían cerca de 500 toneladas de acero y se espera que el resto sean compactadas en un plazo relativamente corto. “Se trabajará con la Corte para disponer de los vehículos judiciales y evitar posibles reclamos de propiedad”, había anticipado. Ahora eso quedará reglamentado a partir de la nueva ley, si es que es aprobada.

En cuanto a lo que no sea reclamado -como chatarra y residuos-, Seguridad explicó que habrá un sistema de trazabilidad para lo que se deseche. Es decir, un seguimiento al destino final de los materiales en lugares adecuados, que estará a cargo de un gestor autorizado; así como la expedición de certificaciones ambientales de los productos, que garantizan un manejo verificable.

Esta acción no trae costos a la Provincia y los fondos que se obtengan de la venta de la chatarra volverán a las arcas provinciales.

