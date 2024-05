La Junta Electoral nacional del PRO pidió que se revisen las listas competidoras de la interna en Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: Omar De Marchi y Casado se sacaron chispas por las afiliaciones en la interna del PRO

Omar De Marchi Pradines.jpg Omar De Marchi, ex titular del PRO Mendoza junto a Gabriel Pradines, quien busca sucederlo.

Fuentes vinculadas a la vicegobernadora y candidata a presidir el PRO indicaron que "el proceso de elección interna en Mendoza se llevó a cabo con normalidad. Está siendo meticulosamente monitoreado por un veedor designado por la dirección nacional del partido, que actualmente se encuentra bajo la intervención de Darío Nieto. El veedor Dr. Santiago Alberdi tiene la responsabilidad de asegurar que el proceso electoral transcurra sin contratiempos y de manera íntegra".

"La decisión de la Junta Electoral nacional del PRO forma parte de una serie de procedimientos normativos, los cuales incluyen un período de 72 horas para analizar los requisitos formales de las listas que se han presentado, y para contestar el traslado conferido en el plazo otorgado", agregaron.

Y por último sentaron la postura: "Como lista interna consideramos que el proceso de oficialización de listas se desarrolló en estricta adherencia a las regulaciones y estatutos definidos en la Carta Orgánica del partido. A pesar de haber seguido todos los pasos requeridos, nos enfrentamos a una situación en la que consideramos necesario impugnar la resolución de la Junta Electoral Nacional porque ya existen etapas precluidas.

El reclamo del demarchismo a la impugnación de la lista

En un comunicado, el sector de De Marchi reclamó que "en un escenario cargado de acusaciones de manipulación y trampas, el proceso electoral liderado por Hebe Casado en el PRO Mendoza ha sido puesto bajo la lupa. Las denuncias apuntan directamente a un intento de eliminar competidores sin argumentos legales sólidos, con el objetivo de bajar las listas que llevan como candidato al senador provincial Gabriel Pradines".

El apoderado de la Lista Propuesta Federal (sector que responde a De Marchi), Lucas Carosio, apeló a la decisión de desplazar a la lista de Pradines. "Lo que siempre hemos buscado, desde un primer momento, es que se garantice la transparencia e imparcialidad. Hemos detectado muchas irregularidades en las resoluciones de la Junta Electoral del PRO (Distrito Mendoza) que nos obligaron a actuar en defensa de estos valores, apelando cada resolución desde el comienzo y realizando las denuncias correspondientes, con el único objetivo de que el proceso sea transparente e imparcial", dijo el concejal capitalino.

Pradines también se manifestó: "Cuando comienzan las trampas, la mala fe y los atropellos institucionales es porque el relato se empieza a caer, eso es indudable", y agregó: "¿Cuál es el temor? ¿Que su jefe los rete por no ofrendarle al PRO? Es más simple que admitan que no quieren competir. Hoy no es el momento de contar las trampas e irregularidades. Pero sí agradecemos la buena voluntad del PRO Argentina para evitar que las mañas de la vieja política se impongan".

