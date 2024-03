Omar De Marchi y Casado se sacaron chispas por las afiliaciones en la interna del PRO

Priore y Martínez.jpg El dirigente del PRO Pablo Priore, integrante de las filas de Hebe Casado y Álvaro Martínez, del equipo demarchista. Ambos dieron versiones diferentes sobre la presentanción de fichas de afiliación del PRO en Buenos Aires.

Quién es quién dentro del PRO mendocino

Martínez destacó que el manejo político del PRO en Mendoza sigue siendo de la línea a la que él pertenece, que es la que en la provincia formó La Unión Mendocina, partido que salió segundo en las elecciones del 2023.

Esto los llevó a conseguir 10 bancas legislativas -exclusivamente del PRO demarchista- y una intendencia, la de Esteban Allasino en Luján de Cuyo.

Por este motivo, Martínez destacó que el trabajo que realiza el equipo integrado por Gabriel Pradines, Germán Vicchi y Allasino, entre otros, es fundamental para seguir siendo líderes en el territorio.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que del otro lado hay un peso político importante, que aporta nada menos que la segunda autoridad de la provincia. Si bien se la asocia directamente a Cornejo, tiene también un equipo de gente que le responde.

Priore manifestó que la línea de Hebe Casado ha logrado reunir a otras fuerzas que son afines a la actual gestión provincial, como la de Enrique Thomas -a la que se suma Carlos Aguinaga- la del Partido Demócrata Progresista, que representa Josefina Canale, Republicanos Unidos, que tiene como referente a Sergio Miranda, y la de Guillermo Mosso.

Entonces, mientras el demarchismo asegura que la diferencia de fichas de afiliación es de por lo menos 2.000, según el equipo de Casado, esa diferencia no sería mayor a 200 o 300 fichas.

"Lo que pasa es que ellos -por el demarchismo- no llevó las fichas escaneadas y cargadas en un drive, tal y como ellos mismos dispusieron que se realizara, entonces no se puede constatar cuántas de esas fichas son válidas y cuántas no", manifestó Priore y agregó "Además, estoy seguro de que no son 5.000".

La letra chica de las adhesiones del PRO

Además de estas versiones más formales, en los pasillos y por lo bajo, las acusaciones son mucho más mundanas, para decirlo de alguna manera.

Unos (los demarchistas) aseguran que han sido los mismos radicales los que se han encatgado de sumar gente al espacio del PRO cercano a Cornejo. "Si hasta recibían las fichas de afiliación en una casa pegada al comité radical de Godoy Cruz", sostuvieron desde la vereda de en frente a la Vicegobernadora.

En tanto, los contrincantes de De Marchi aseguraron que "hay que fijarse bien desde donde vienen las fichas de afiliación, dicen que hay muchas de Lavalle, porque tienen el apollo de (el ex intendente peronista) Roberto Righi" y por otra parte aseguran "El demarchismo en Luján tiene muchas prácticas populistas, y en un municipio eso es muy fácil de conseguir".

Falta poco más de un mes para la presentación de las listas internas y las cocinas del PRO , donde se cuecen las internas, ya están funcionando a full, de cara a las elecciones del 3 de junio.