Con la jura de 24 nuevos diputados cambia el escenario de poder en la Legislatura provincial

En tanto que, por la misma coalición estarán Guillermo Mosso (Demócratas en el Frente), Enrique Thomas (PRO), Laura Balsells Miró (PRO), Gabriel Vilche (PRO) y Mauricio Torres (UP-FR).

De esta manera, el oficialismo no solo tendrá quórum propio sino que, si votara en bloque, quedaráía a solo tres votos de lograr los dos tercios necesarios para, por ejemplo, el proyecto de Reforma Constitucional o el endeudamiento a la hora de tratar el presupuesto.

El Frente de Todos tendrá como nuevos diputados a Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio, Julio Villafañe, Omar Félix y Nilda Escudero; además del hombre de Protectora, José Luis Ramón.

Por el Partido Verde jurará su presidente Emanuel Fugazzotto.

diputados nuevos 2022 -3.png

diputados nuevos 2022 -2.png

diputados nuevos 2022 -1.png

diputados nuevos 2022 -.png

diputados provinciales nuevos 2022 legislatura.png

diputados nuevos legislatura 2022.png

diputados provinciales nuevos 2022.png

diputados nuevos 2022.png

Nuevas autoridades y disputas internas en Diputados

La autoridad máxima de la Cámara de Diputados seguirá siendo Andrés Peti Lombardi, legislador radical.

La que aún está en duda es la vicepresidencia primera, que pertenece al peronismo. Si bien todo hace suponer que será para Edgardo González, diputado que responde al intendente de Lavalle, Roberto Righi; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti hace fuerza para que se la quede el kirchnerismo que tiene más legisladores en la cámara baja. Las mujeres que propone son Laura Soto, de San Martín, y Natalia Vicencio, de Guaymallén.

La segunda vicepresidencia será del PRO, mientras que la tercera quedaría para Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde.

En los bloques, Cecilia Rodríguez seguirá presidiendo el de la Unión Cívica Radical (UCR); mientras que Diego Costarelli será el presidente del interbloque de Cambia Mendoza, en lugar de Jorge López.

Dentro de CM, Jorge Difonso, José María Videla Saenz y Mauricio Torres formarán Unión por Mendoza.

En el FDT resolvieron que Germán Gómez, cercano a los Félix, continúe al mando de la bancada. En tanto que José Luis Ramón advirtió que hará su monobloque Protectora Fuerza Política.

La nueva composición de la Cámara de Diputados

Cambia Mendoza: 29

Jorge López

Cecilia Rodríguez

Evelyn Pérez

Guillermo Mosso

Enrique Thomas

Daniel Llaver

Giuliana Díaz

Mauricio Di Césare

Claudia Salas

Lula Balsells Miró

Diego Costarelli

Mauricio Torres

Flavia Dalmau

Gisela Valdés

José Manuel Vilches

Gabriel Vilchez

Andrés Lombardi

Carolina Lencinas

Adrián Reche

Daniela García

José Orts

María José Sanz

Paula Zelaya

Sandra Astudillo

Emiliano Campos

Gustavo Cairo

Jorge Difonso

José María Videla

Josefina Canale

Frente de Todos: 17

José Luis Ramón

Valentina Morán

Juan Pablo Gulino

Natalia Vicencio

Julio Villafañe

Omar Félix

Nilda Escudero

Germán Gómez

Duilio Pezzutti

Edgardo González

Bruno Ceschín

Laura Chazarreta

Laura Soto

Marisa Garnica

Néstor Márquez

Paola Calle

Verónica Valverde

Partido Demócrata: 1

Mercedes Llano

Partido Verde: 1

Emanuel Fugazzotto

Última sesión antes de la renovación en Diputados

Los legisladores que dejan su banca se despidieron de sus colegas destacando, en líneas generales, que la Legislatura de Mendoza nunca dejó de trabajar, pese a la pandemia, lo que hizo que fuera la primera del país en sesionar en ese contexto.

Destacaron que Mendoza se distingue del resto del país por “su institucionalidad”, por ser un lugar en el que aún con diferentes visiones, siempre primó el respeto, la búsqueda de acuerdos, reivindicando la política que se ejerce con convicción.

"Hemos logrado sortear situaciones que son históricas para Mendoza y para esta Cámara. Damos por finalizada una composición de la Cámara, la Cámara de Diputados va a seguir, las personas van y vienen pero las instituciones quedan. Esta composición le ha aportado mucho en los momentos difíciles que nos han tocado vivir, fuimos la primera Legislatura en sesionar en pandemia y Mendoza estuvo a la altura de la circunstancias", expresó el presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi.

"Es un triunfo de la política poder mantener estas instituciones en funcionamiento. Mendoza es distinta en un país que históricamente no tiene los grados de institucionalidad que tiene esta provincia, y eso se construye con dirigentes como los que están sentados en estas bancas, hombres y mujeres que aportan lo mejor, desde su lugar, desde su experiencia, con matices. Así construimos en el debate una mejor provincia, no me cabe ninguna duda", subrayó el diputado que permanecerá como autoridad.

diputados provinciales legislatura.jpg Este miércoles se desarrolló la última sesión con la composición actual de la Cámara de Diputados de la Legislatura mendocina.

Por la UCR terminaron su mandato Ana María Andía, Tamara Salomón, Jorge Sosa, Claudia Bassin, Marcela Fernández, Maricel Arriaga y Gustavo Ruiz. En tanto, Cecilia Rodríguez y Jorge López, si bien cumplieron con su período, renovarán su banca este jueves.

También se despidieron Hebe Casado (PRO), Silvina Anfuso (Libres del Sur), Mario Vadillo (Partido Verde), Pablo Cairo (Protectora), Eduardo Martínez (Partido Intransigente) y Mailé Rodríguez (FIT).

Por el Frente de Todos, lo hicieron Marcelo Aparicio, Silvia Stocco, María Cristina Pérez, Carlos Sosa, Helio Perviú, Gustavo Perret y Gustavo Majstruk.

Mauricio Torres (Unión Popular-Frente Renovador) y Guillermo Mosso (Demócratas en el Frente) son otros dos que renovaron su banca y jurarán en la Sesión Preparatoria.