Con el nuevo régimen salarial en debate, comenzó a discutirse el plan de salud de Cornejo

comisiones salud.jpg El encuentro en la Legislatura.

Uno de los ejes principales es el salarial. El Ejecutivo expresó sus intenciones de atacar los problemas que vive el sistema mendocino y que se han expresado, entre otras cosas, en un verdadero éxodo de profesionales para cobrar más en otros horizontes laborales. Sobre todo en países distintos, pero también -en casos contados y según testimonios- en otras provincias.

Por eso la nueva reglamentación propone cambios: incentivos económicos para los que decidan abrazar determinadas especializaciones y remuneraciones diferentes para los que hagan extras a su trabajo habitual. Además de eso, propone "unidades sanitarias" que quedarán establecidas por el Ejecutivo periódicamente si es que la ley se aprueba. Esa fue una de las grandes discusiones: parte de la oposición y el gremio AMPROS, de profesionales del área, critican ese aspecto porque aseguran que se usará para achatar los sueldos.

El ministro acusó al gremio de desinformar a la gente

"El asunto está muy bien estudiado. En estas reuniones vamos a explicar en profundidad cómo se trabajó el concepto de las unidades y también cuánto va a cobrar cada especialidad", dijo Montero sobre ese asunto. Es que la queja no vino sólo por aquello de que al dinero lo defina el Ejecutivo (textual del proyecto), sino también porque, según la oposición", algunos efectores primarios -en departamentos alejados, por ejemplo- podrían verse perjudicados por sueldos muy por debajo de otros especialistas.

Alfredo Cornejo salud (1).jpg Conejo había presentado el proyecto una semana antes.

"Hubo muy buenas sugerencias de los senadores y diputados. Hay un camino de consenso que está lanzado y eso es lo importante. Hoy la salud de Mendoza está pasando por un mal momento y lo importante es que nos sentemos a proponer soluciones. Nos volveremos a reunir dentro de poco para continuar este camino", apuntó.

AMPROS viene mostrándose altamente combativo ante esta posibilidad. Señalan distintos tópicos por los cuales, aseguran, estas modificaciones van a perjudicar no sólo al trabajador, sino al sistema en general (el oficialismo sostiene todo lo contrario). "Quieren montar un régimen paralelo al convenio colectivo y éste tiene carácter casi constitucional; con lo cual es absolutamente ilegal lo que proponen", denunció la titular del gremio, Claudia Iturbe.

"No es momento de hacer terrorismo de discurso ni de desinformar a la gente", les respondió Montero. "No pueden decir cosas que no son. De todos modos, tanto con AMPROS como con ATE tenemos buena relación. Ambos fueron invitados a mi despacho y de hecho la gente del señor Roberto Macho me visitó esta mañana, antes de venir acá", contó.

La voz delos legisladores

"Hay que leer la constitución", fue la lacónica respuesta del presidente del bloque oficialista del Senado, Martín Kerchner. Diario UNO le había preguntado por los dichos de Iturbe sobre el cuasi status constitucional que la secretaria general le atribuye al convenio. "Nos vamos a poner de acuerdo. La relación laboral entre empleado y empleador se da en la paritaria. Pero la política de Salud es un bien público y la trabaja el Ejecutivo", cerró.

iturbe.jpg Claudia Iturbe (AMPROS) asistió al encuentro.

Por su parte, Adriana Cano, jefa de la bancada del PJ en la Cámara Alta, pidió que se incorpore al tratamiento un apartado que contemple de otra manera a la atención primaria en departamentos alejados del Gran Mendoza, sobre todo. "Eso es primordial. Tampoco se habla de OSEP, que sabemos los problemas que tiene; y por último queremos más escucha: que hablen más sectores y sean atendidos. Por eso no queremos que se apure este tratamiento", marcó.

El primer encuentro en comisiones trató otros aspectos de la ley, como los cambios para el régimen de residentes, el desbloqueo de títulos a farmacéuticos y la creación del Consejo de Salud. Antes de cerrar, el propio ministro les pidió a los presentes que lo ayuden a sumar más participación ciudadana al proyecto; uno de los pedidos que le hizo la oposición.

