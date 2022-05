Con duras acusaciones al PJ, Sergio Marinelli asumió en Irrigación y estará al frente hasta 2027

Esos planteos pueden resumirse en la búsqueda de una oferta hídrica cada vez más eficiente, pero a la vez con un mejor manejo de la demanda y de los desafíos que imponen regantes y destinatoarios. Por ejemplo, se habló de lograr que haya una mejor gestión de agua para el agro y de que las firmas privadas correspondan al servicio honrando sus pagos. Hay mucha morosidad y la falta de dinero que genera, también atrasa la inversión.

rodolfo suarez presentacion de marinelli.jpg En su discurso, el gobernador ponderó lo hecho por Marinelli desde 2017 e hizo alusión a conceptos aprendidos en el viaje a Israel que compartieron a fines de abril.

En ese sentido y concordando con los dichos de Suarez en la asamblea legislativa del 1 de mayo, Marinelli mencionó que su la prioridad es hacer obras que mejoren la economía, generen trabajo, y que amplíen la matriz productiva de Mendoza. Todos conceptos largamente escuchados, pero que son más propios en este contexto, porque sin agua no existirá ninguno de esos horizontes.

Portezuelo y críticas a quienes lo precedieron

Se esperaba que la fallida represa hidroeléctrica se colara en los discursos. Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo no esquivaron el tema y plantearon sus posturas. Algunas ya conocidas y otras que se vienen esbozando desde la tarde del martes, cuando el Presidente casi sepultó las chances del proyecto. Marinelli hizo una alusión superficial al conflicto (no lo nombró), pero sí reflotó el debate sobre el futuro de los fondos.

“Frente a situaciones a las que no me voy a referir hoy, y que tienen que ver con recursos hacia los próximos años, todos los sectores empiezan a demandar. Yo, como parte interesada, podría decir que necesitamos toda la plata del mundo para obras de agua”, apuntó. “Pero tenemos que reflexionar para invertir de forma virtuosa y que eso genere flujos permanentes. Incluso, atendiendo el tema del agua potable y el saneamiento, que no son mi área”, agregó.

No apuntó los cañones sobre el PJ, pero sí hacia la dirigencia política y la oposición en general. Dijo que “quienes piden gestión y elaborar planes, no quisieron un plan cuando se los llevamos”, en alusión a proyectos que presentó durante la gestión de Cornejo y que fracasaron en la Legislatura, pero sobre los que no terminó de profundizar.

portezuelo-1.jpg “Frente a situaciones a las que no me voy a referir hoy, y que tienen que ver con recursos hacia los próximos años...". Con esas palabras, Marinelli hizo alusión al freno que le puso el presidente Fernández a Portezuelo del Viento.

Fue muy duro con quienes lo precedieron. José Luis Álvarez pareció ser el destinatario, ya que él fue el encargado del organismo durante la gestión de Francisco Pérez y el primer año de Cornejo. “Hubo un desbarajuste y malos diagnósticos. Por eso se me pidió que Irrigación recuperara su perfil técnico. Como lo tuvo antes de que llegaran turbios manejos” lanzó. Como con Portezuelo, eligió denunciar pero sin dar nombres ni apellidos.

Agradeció y esbozó un plan hacia el 2027

Marinelli contó algunos puntos que, en teoría, serán centrales para su tarea. En los casi once minutos en los que habló, agradeció a Rodolfo Suarez, a Alfredo Cornejo y a Mario Abed (hasta bromeó y le dijo al gobernador que “lo perdone”, pero que el vice había firmado el decreto de su designación). Entre otras cosas, prometió seguir coordinando con Aysam, con los intendentes, y elaborar un proyecto amplio para encarar la problemática de la sequía.

“Tenemos un problema para el resto del siglo. Entendimos que había que cambiar las soluciones reactivas por soluciones estructurales que duraran en el tiempo. Necesitamos regar mejor y cuidar el agua, y para eso debemos conocer cuáles son las demandas y cómo abastecerlas”, apuntó en otro pasaje.

alfedo cornejo rodolfo suarez asunción de marinelli.jpg Amplia tribuna política. Intendentes, legisladores, el exgobernador Cornejo y hasta el presidente de la Suprema Corte Dalmiro Garay acudieron al acto.

En ese sentido, sumó dos agradecimientos más. El primero fue al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) a quienes responsabilizó de muchos datos sobre necesidades de riego y perfiles de cada región. El segundo, y lo dejó para el final, fue para su familia. Cuando llegaba a las últimas palabras Marinenelli, habló de "diez personas en particular" y se emocionó. Tuvo que terminar entre lágrimas el discurso que inauguró sus próximos 5 años como Gobernador del Agua.

