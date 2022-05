Empresarios de Malargüe y metalmecánicos cuestionaron el "desprecio" del presidente a Mendoza

"El Presidente se equivoca, pues Portezuelo del viento y sus obras complementarias licitadas por el gobierno de Mendoza sí son una solución a la situación actual, donde el río más caudaloso de nuestra provincia no tiene ningún aprovechamiento ni para la industria ni para la producción agrícola", dispara el comunicado de la Cámara de Comercio de Malargüe, en donde los sureños afirman una y otra vez que el beneficio de la obra es para las 5 provincias que integran la cuenca del Río Colorado, esto es Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

portezuelo-del-viento-reunion-legisladores-nacionalesjpg.jpg En febrero pasado la Cámara de Comercio de Malargüe convocó a todos los legisladores nacionales para pedirles que se comprometieran a defender la obra de Portezuelo del Viento.

Con los números que han repasado infinidad de veces, todas las que fue necesario defender Portezuelo del Viento, los empresario de Malargüe recordaron que la presa generaría energía para 130.000 hogares y para la industria, y retomaron un estudio que hizo la empresa Emesa, para asegurar que "no solo generará 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos, además, promoverá un polo turístico que, en una primera etapa, tendrá más de 600 plazas hoteleras e inyectará 1,5 millones de dólares al Sur mendocino".

En el picante comunicado, la Cámara de Comercio acusa a Alberto Fernández de "impedir el desarrollo por intereses políticos", y casi desahuciados por la decisión presidencial se preguntaron qué futuro le depara a su departamento, "postergado por las decisiones del poder Ejecutivo nacional, sin infraestructura energética, con rutas de difícil transitabilidad y pasos internacionales a medias", enumeraron.

Los metalmecánicos exigen obras de desarrollo estratégico

El empresario metalmecánico Julio Totero, no usó rodeos para decir que el presidente dio una muestra de "desprecio" hacia Mendoza, al adelantar cómo será su laudo arbitral por Portezuelo en un acto político en La Pampa, y no por los carriles institucionales que debería haber usado. Pero además, el referente del MID, avanzó sobre el escenario que se abre para Mendoza, en el hipotético caso de que el mandatario autorice al gobierno provincial a usar los fondos en otras obras.

julio totero mid.jpg

"Me preocupa que el Plan B de Portezuelo, del que todos hablan no existe. Si esa autorización apareciera no podemos despilfarrar ese dinero en cualquier obra, tiene que ir a aquellas que permitan generar energía que permiten el repago de la obra y la reinversión de fondos", remarcó Totero, en un claro mensaje al Gobierno provincial.

El empresario recordó que el banco de proyectos que tiene la empresa estatal Emesa, suponía construir Portezuelo del Viento, y con los recursos que generaría esa presa, construir el Baqueano en San Rafael, el dique Uspallata sobre el río Mendoza, y los diques Los Blancos y el Tordillo sobre el río Tunuyán, "lo que iba a generar energía e ingresos para otras áreas de la economía. Ahora con Portezuelo prácticamente caído, ese plan se trunca", lamentó.

El presidente de Asinmet puso en duda que luego de esta decisión el presidente finalmente autorice a Mendoza a hacer otras obras que no sean hídricas con los fondos de Portezuelo, tal cual lo pidiera el gobernador el pasado 5 de abril, y adelantó que él y otros referentes del MID, pretenden reunirse en pocos días más con el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez para llevarle sus propuestas y discutir la prioridad de ciertas obras.