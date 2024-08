Claudio Poggi tras la denuncia de Fabiola: "Convirtieron una causa justa, en un negocio político e hipócrita"

►►TE PUEDE INTERESAR: Dirigentes políticos de Mendoza volcaron en redes su repudio ante las fotos de Fabiola Yañez golpeada

El gobernador planteó que Yañez “exhibe la hipocresía de quienes nos gobernaron”: “Mientras denunciaba que el presidente la golpeaba, la ministra de Rodríguez Saá (Ayelen Mazzina) encubría, y en nombre de los derechos de la mujer usaban los fondos públicos haciendo negocios con actos multitudinarios”.

“Mientras pintaban todo de verde, sin importarles como pensáramos, fueron cómplices, en San Luis y en Nación, de los funcionarios y sindicalistas que golpeaban, abusaban y mataban a sus parejas. Gobernaron con una hipocresía sin límites”, sentenció el mandatario de San Luis.

claudio poggi.jpg

Las declaraciones de Fabiola Yañez

Fabiola Yañez se manifestó en una entrevista luego de la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género y aseguró que el expresidente la "amenazó" durante "dos meses" con que "se iba a suicidar".

"Esta persona (Alberto Fernández) estuvo durante dos meses - están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito", afirmó Yañez durante una entrevista con Infobae.

En esa línea, la ex pareja de Fernández aseguró: "He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo".

►►TE PUEDE INTERESAR: De Fabiola golpeada a los rugbiers franceses presos en Mendoza: cuando la duda cambia de bando

Asimismo, sostuvo que "siempre" estuvo sola en Olivos y que el peor momento que vivió fue "el último año" cuando tuvo que ir a vivir a la casa de huéspedes de la quinta presidencial.

"Tuve que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes", enfatizó.

Yañez se refirió también al Ministerio de Mujeres y afirmó que le pidió "ayuda" a la cartera ante la situación que se encontraba atravesando.

"Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí", recordó.