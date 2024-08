Dirigentes políticos de Mendoza volcaron en redes su repudio ante las fotos de Fabiola Yañez golpeada

A su turno, el senador provincial y presidente del PRO en Mendoza, Gabriel Pradines, expresó: "Qué paz mental haber hecho todo lo posible para que Macri ganara en 2019".

"De verdad que el asco no me permite ser políticamente correcta. @alferdez ya no te cabe una sola hijaputez más", expresó la ex diputada provincial radical María José Sanz sobre la figura del actual presidente nacional del PJ que fue denunciado por su ex mujer por violencia de género.

Captura Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Además, muchos posteos sumaron comentarios sobre el video que se difundió también este jueves donde Alberto Fernández filma a la periodista Tamara Pettinato en el despacho presidencial, tomando cerveza y declarándole su amor durante lo que se sospecha fueron los meses de las restricciones por la pandemia.

Indignación por el video de Alberto con Tamara Pettinato

La ex candidata a senadora provincial por La Unión Mendocina y dirigente del PRO en San Martín, María Fernanda Ferro Mena publicó: "Parafraseando el titulo de un libro de Félix Luna 'Argentina era una fiesta' que narra el gobierno de Perón entre 1946-1949, podemos decir que durante el gobierno de otro peronista, Alberto Fernández, 'Argentina era una joda'".

►TE PUEDE INTERESAR: Se conoció un polémico video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato en el despacho presidencial

Y la feminista radical Carolina Guillén se sinceró: "No sé ni cómo arrancar a decir algo. Porque por un lado está la Caro cuasi politóloga intentando decir algo con la seriedad que todo esto amerita, pero por el otro está toda la bronca por el DAÑO que tipos como Alberto le han hecho a la política transformadora en la que creemos".

Alberto-Fernandez-Fabiola-Yañez-hijo-Francisco.jpg Fabiola y Alberto tienen un hijo en común, Francisco de 2 años, quien ahora vive con su mamá en Madrid, España.

Otra personalidad pública que no evitó dejar su postura en la red X fue la encuestadora y consultora política Martha Reale, quien analizó: "A @CFKArgentina nadie le perdonará haber postulado a @alferdez. Ni el opositor, ni los propios. El kirchnerismo debe saber que eso sucederá, aunque sobreactúen".

►TE PUEDE INTERESAR: Lourdes Arrieta denunció a diputados de La Libertad Avanza tras la visita a represores en Ezeiza